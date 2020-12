Leipzig

„Play“ heißt das neue Jugendbuch von Tobias Elsäßer. Und sein Held und Ich-Erzähler Jonas spielt in der Tat – und das bedingungslos. Die Grenzen verwischen: Spiel und Leben fallen in eins. Jonas’ Entscheidungen sind Reaktionen auf die mysteriösen Signale seiner neuen Smartphone-App. Fast wie ein Autofahrer, der sich von seinem Navi auf abseitige Pfade lenken lässt, muss Jonas irgendwann darüber nachdenken, wann er die Kontrolle über seine Entscheidungen wieder komplett selbst in die Hand nimmt. „Du suchst nach Wahrheiten“, sagt die rätselhafte Sun, eine junge Frau, die er beim Trampen kennenlernt. „Nur glaube ich, dass du sie vor allem offline finden wirst, nicht zwischen Nullen und Einsen.“

Jonas ist ein Teenager, der gerade mit dem Abiturzeugnis aus der Schule gestapft ist. Einer, der Orientierung sucht und nicht die nächstbeste Uni. Einer, dessen Gefühlswelt von einer amourösen Begegnung mit seiner ehemaligen Deutsch-Lehrerin nach dem Abiball gebeutelt wird. Und einer, der das Leben ganz anders meistern möchte als der eigene Vater, der sich früh aus der familiären Verantwortung stahl. Kurz: ein ziemlich normaler Teenager. Natürlich hat nicht jeder ein Bündel wie Jonas zu schleppen, aber grundsätzlich bietet die Melange aus kabbeligem Seelenzustand, Freiheitsdrang und Abgrenzungswunsch viel Identifikationsfläche für junge Leser.

Elsäßer schubst das Buch turbulent mit dem Abiball an. Alkohol fließt. Jonas verachtet seine angepasste Jahrgangsstufe, die vorhersehbaren Karriereziele der Mitschüler. Und findet sich auf einmal in den Armen einer Lehrerin wieder. Ein melancholischer Exzess. Kurz könnte man eine so rasante wie vertrackte Teenie-Love-Story erwarten. Aber das plakative Eröffnungsbild verblasst schnell zum Hintergrundrauschen. Die Liebelei wird zu einer Koordinate auf dem Spielfeld namens Leben, in dem es so viel zu entscheiden gibt.

Und dann beginnt Jonas’ unbestimmte Reise, eine Art Selbstfindungstrip. Begleitet vom Smartphone, geleitet von der Maschine. „Die Maschine“, so nennt sich eine App, die in erschreckender Genauigkeit aus den Tiefen des digitalen Raumes biografische Daten schöpft. Und in verschwiegenen Rechenoperationen Zukunft vorhersagt. Eine Zukunft, die Jonas überhaupt nicht gefällt – sie ähnelt der Biografie seines Vaters.

Die Maschine, das ist eine der Stärken des Buches, lässt sich doppelbödig interpretieren: Erstens als eine durchaus realistisch anmutende Verschmelzung von Social Media und Vorhersage-Algorithmen. Und zweitens als eine Art Metapher für das Netz der sozialen Erwartungen, in denen wir gefangen sind. Das führt auf Jonas’ Reise zu einem fast schizophrene Zustand: Er will frei sein – und gerät darüber erst recht in Abhängigkeit der Smartphone-App. Er versucht sich so zu verhalten, wie es die Maschine nicht erwartet. Um, wie es Sun treffend formuliert, „in den Augen der Maschine ein anderer Mensch zu werden“.

„Play“ gelingt es, die jugendliche Sinnsuche authentisch in der digitalen Lebenswelt zu verankern. Kritik daran, wie Algorithmen immer stärker in unser Leben eingreifen, fließt unterschwellig im Buch mit. Verpackt ist alles in einem spannenden Plot.

Der überzeugt vor allem, weil Elsäßer mit Sun eine starkes, ein rebellisches, von einem Geheimnis umgebenes Gegenüber für Jonas entworfen hat. Der Sinnsucher trifft beim Trampen auf die abweisende Frau und strandet mit ihr bei einem Unwetter in einer einsamen Berghütte. Langsam öffnen sie sich einander, geben Geheimnisse preis – und immer wieder funkt die Maschine in den direkten Austausch der beiden.

Auf dem Weg zum furiosen Finale, in dem jeder der beiden seinen Weg zu finden scheint, bräuchte es nicht jede Ausschweifung. Auch nicht den sterbenden Wolf im Wald, als Kontrast zur digitalen Welt ins Spiel gebracht. Aber rechtzeitig zieht der Jugendroman wieder gewaltig das Tempo an. Jonas, der mit seiner angepassten Klasse haderte, entdeckt, in Sun das Gegenteil gefunden zu haben. Sie entscheidet autonom, nur ihren eigenen moralischen Maßstäben verpflichtet – und überschreitet dabei Grenzen.

Überraschend bruchlos, ohne seine gedankliche Tiefe zu verwässern, gleitet der Jugendroman dabei über in eine Art Robin-Hood-Krimi. Ein donnerndes Crescendo, das in der moralischen Selbstermächtigung Suns an den Film „Die fetten Jahre sind vorbei“ erinnert, hinterlässt ein Kino-Sonnenuntergangsfinale-Gefühl. Und einige Fragen, wie man selbst wohl entschieden hätte.

Tobias Elsäßer: Play. Hanser Verlag; 304 Seiten, 16 Euro, e-Book 11,99 Euro (empfohlen für Leser ab 14 Jahre)

