Leipzig

Ein unscheinbares Gebäude in Leipzig in der Nähe des Lindenauer Hafens. Von außen lässt sich nicht unbedingt erahnen, dass sich im zweigeschossigen Flachbau ein Tonstudio mit Wohnzimmeratmosphäre befindet. Hier nehmen vorzugsweise Bands aus gitarrenlastigen Genres wie Alternative-Rock, Post-Hardcore oder Metal ihre Platten auf, auch die Donots, Turbostaat oder Knorkator waren schon für Aufnahmen zu Besuch. Die Off The Road Studios feiern in diesem Jahr ihr fünfjähriges Jubiläum. Mitgründer Marv Endt und seinem Team ist aber nicht nach Feiern zumute. Viele Bands sagen ihre geplanten Aufnahmen im Tonstudio ab.

Wochenlang war das Studio leer

„Das Jahr hätte toll werden können. Die Auftragsbücher waren gut gefüllt“, erzählt der Leipziger Martin Endt, den alle nur Marv nennen. Im März und April flatterten jedoch die Absagen rein. Wochenlang war das Studio leer. Einerseits hätten die Musiker kaum Einnahmen wegen der fehlenden Ticket- und Merchandiseverkäufe. Andererseits sind viele von ihnen auch vorsichtig. „Auch wenn sie eigentlich hier aufnehmen dürften, sie fühlen sich unwohl. Sie wollen sich nicht mit mehreren Leuten über längere Zeit in einen Raum stellen“. Ein anderes Problem: die fehlende Vorbereitung der Musiker. „In der ersten Corona-Welle wurde eine Band beim Proben von der Polizei unterbrochen. Sie durften nicht weiterspielen und mussten deswegen die Aufnahmen absagen“.

Anzeige

Einige mussten Musikjob aufgeben

Bei den Off The Road Studios arbeiten alle als Selbstständige und haben meist noch andere Standbeine und sind daher unterschiedlich stark von der Corona-Pandemie betroffen. Marv Endt selbst konnte die Einnahmeverluste aus dem Frühjahr mit seiner Teilzeitstelle beim MDR auffangen. Seine Kollegen im Tonstudio hatten es mitunter schwerer – beispielsweise der Sound Engineer Steffen Tielcke. Er arbeitet als Live-Techniker auf Konzerten und geht mit Bands auf Tour. Diese Aufträge sind seit März ausgefallen und Tielcke bekam anteilig Kurzarbeitergeld bei seiner Veranstaltungsfirma. Trotzdem ginge es ihnen vergleichsweise gut, sagt Endt. Einige befreundete Musiker und Techniker mussten ihre Jobs in der Branche aufgeben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Livesessions im Kaminzimmer

Vor fünf Jahren hatte der Leipziger Marv Endt das Tonstudio mit seinen Mitstreitern gegründet. Das meiste haben sie in den Räumlichkeiten selbst renoviert und aufgebaut - etwa die deckenhohe Bücherwand im Kaminzimmer. Das ist das Herzstück des Tonstudios, zusammen mit den großen Orientteppichen und dem gemütlichen Ohrensessel. Auf dem sitzt während der Off The Road Sessions der Sprecher und Schauspieler Axel Thielmann. Gewitzt moderiert Thielmann von dort aus die Bands an, die anschließend einen Song live performen. Marv Endt und sein Bruder Felix Kastl filmen den Auftritt, den es dann auf dem Youtube-Kanal zu sehen gibt. Noch ist aber unklar, welche Band die erste sein wird, die seit dem Lockdown wieder eine Session spielen wird.

Dennoch sorgte der Shutdown im Frühjahr auch für positive Effekte. „Wir hatten zwei Corona-Projekte: wir haben unsere Küche renoviert und die Website überarbeitet“, erklärt Endt. Das seien Sachen, für die man sonst im Alltag keine Zeit habe.

Ungewisser Ausblick

Zum Ende des Sommers hatte sich die Situation eigentlich wieder ganz gut stabilisiert. Mit dem Beschluss des Teil-Shutdowns im November kamen aber erneut die Absagen. „Die, die momentan noch zum Aufnehmen kommen, sind wirklich vorbildlich“, lobt der Mitbegründer Marv Endt. Wenn er sich mit den Musikern unterhält, hat er auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwelche Schlupflöcher suchen, um wieder zu spielen. „Ganz im Gegenteil. Sie sind übervorsichtig. Sie wollen lieber auf Nummer sicher gehen. Auch wenn es hart ist“.

https://offtheroadstudios.com

Von Kathleen Retzar