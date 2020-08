Leipzig

Wer sich als Künstler in Leipzig 70 Jahre lang um das gemalte und gezeichnete Bild bemüht, hat einige Wellen, Stürme und Flauten erlebt. Günter Thiele hat 1949 in Leipzig Kunst zu studieren begonnen. Nach politischen Querelen und vom Gefühl der Nutzlosigkeit gelähmt verließ er die Akademie. Er versucht sich freischaffend, er malt unaufgeregte Bilder wie „Jägerplatz im Winter“. Das Bild von 1956 kombiniert sorgsam beschattetes Schneegrau an einem trüben Wintertag mit einem feingliedrigen Ast-Ader-System und verrät etwas von Thieles Freundschaften zu Heinz Müller und Kurt Dornis.

Eine neue Krise führte den suchenden Künstler an die West-Berliner Kunstakademie. Der berühmte Karl Hofer nahm ihn 1954 auf, starb aber im folgenden Jahr. Das Studium absolvierte Thiele beim Abstrakten Ernst Schumacher (1956–1960). Er ging auf die 30 zu, er hatte sich zu positionieren. Der erbitterte Streit zwischen Abstraktion und Realismus schien entschieden. Doch Thieles abstrakte Versuche befriedigten ihn nicht, er entschied sich für den realistisch-figurativen Ansatz.

Ausstellung zum 90. in der Galerie Schwind

War es nun produktiv oder tragisch, dass in allen Jahrzehnten danach im Osten vor allem dieser Kampf weiterging? Abstrakt gegen realistisch-figurativ tobte als Jung gegen Alt, als subkulturell gegen staatstreu, später West gegen Ost. Auch die Hausse der figurativen Neuen Leipziger Schule konnte als konservatives Marktphänomen eingeordnet werden, das mit der wirklichen Kunst wenig zu tun hat. Und erst der Österreicher Alfred Weidinger korrigierte seinen westdeutschen Vorgänger als Museumsdirektor in Leipzig, der, gemäß der Moderne-Doktrin völlig korrekt, die Leipziger Schule eher als politisch bedingten östlichen Rückfall distanziert hatte. Weidingers in dieser Zeitung dokumentierte überraschte Begeisterung über einen Künstler wie Günter Thiele war erfreulich, hatte leider aber keine Folgen. Die Ausstellung zu dessen 90. Geburtstag am Mittwoch findet nicht im Museum, sondern in der Galerie Schwind statt, die den Maler vertritt.

„Das kennen Sie gar nicht mehr“

O tempora o mores, könnte Günter Thiele sagen, aber er ist nicht pathetisch. Er hatte das alles schon durch. Den Jägerplatz, an dem Thiele heute noch wohnt, hat er später auch als „Platz des 20. Juli“ gemalt. Zu Recht wurde Thiele als Topograph und Chronist der Stadt bezeichnet „Das kennen Sie gar nicht mehr“, sagt er wiederholt, wenn er seine Stadtbilder zeigt und wieder einmal ein Gebäude zu benennen ist, das verschwunden ist.

Günter Thiele: Geibelstraße Leipzig (Ausschnitt), 2016, Tempera auf Hartfaser, 45 x 52 cm Quelle: Galerie Schwind

Was er zeichnete und im Atelier malte, ist auf den ersten Blick Nebensache und lapidar: Wartende an Haltestellen, Passanten unter Regenschirmen, spielende Kinder auf der Straße. Obwohl dabei viel an Charakter, Generation und sozialem, kulturellem Status quo zu buchstabieren ist, spürt man überall die Zurückhaltung des Beobachters. Er will eigentlich nur ein Bild davon malen. Dennoch kann man präzise Zeit-Bilder finden. Es sind Stadtansichten der Lücken, Brandgiebel und einzelne Schornsteine. Thieles Immobilien bezeugen die zähe Dauer einer langen Nachkriegszeit, bis mit bunter Trivialität etwas Neues beginnt. Die Rede ist von 70 Jahren aktiver Bildarbeit; zwangsläufig wurde der Künstler, der weiter fast täglich ins Atelier geht, zum Zeugen. Thiele würde gern auch von Erlebnissen von 1945 erzählen, Kriegsverbrechen, die er nicht malen kann; noch hat sich niemand interessiert.

„Selbstbildnis in hellem Hemd“ (unvollendet, Ausschnitt), 1970, Tempera auf Hartfaser. Quelle: Galerie Schwind

Bilder laden als Form-Farbklang in eine melancholisch-träumerische Haltung ein

Obwohl topografisch genau, intensiviert er die Bilder. Man zähle die Verkleinerungen der Winkel, wäge die Flächen miteinander ab – etwas dieser „formalen Logik“ hat Thiele in den 90er Jahren an der Grafikhochschule weitergegeben. Häufig geht eine steile Sehnsuchtsperspektive nach hinten rechts. Doch Dynamik und Verlangsamung, Dichte und Lösung sind balanciert. Er siebt Details aus, die Bilder stilisieren, sie laden als Form-Farbklang in eine melancholisch-träumerische Haltung ein. Es ist nicht die Melancholie des Dichters, der zu faul ist, sich zu erschießen. Es steht nur die Zeit still, was mehr meint, als die Floskel mitteilt. Der ach so gewöhnliche Moment, den man zu sehen meint, führt aus sich heraus, und man ist gebannt, entwaffnet. Ein Erkennen blinkt herein, eine kleine Parusie – wovon?

Rötliches Licht färbt die Fassaden

Es hat Thiele immer geärgert, dass er in Leipzig in die Fraktion der kühl-sachlichen Künstler gesteckt worden war. Denn er verdichtet seine Farbigkeit ungeheuer, weniger als Akkord, eher moduliert er einzelne Töne. Die Bilder sind oft auf eine Harmonie gestimmt. Rötliches Licht färbt die Fassaden und strahlt überallhin. Ein bleiches Beige legt sich über die Menschen am Strand. Der Maler meidet grelle Helligkeiten, große Kontraste – Grau und Beige saugen sich an der Umgebung satt. Rein physiologisch brauchen Auge und Gehirn viel Zeit, um Thieles Farbfeinheiten würdigen zu können. Manchmal leistet der Maler sich eine stärkere Pointe. Ein roter Pullover gibt dann ein kurzes Signal, eine schwarze Türöffnung, eine bunte Pfütze spiegelt mehr, als der Himmel hergäbe. Doch überwiegend scheint Ruh’ auf allen Wegen. Auf die Frage, was die unauffälligen Menschen in seinen Bildern machen, antwortet der Maler: „Jaah – was die Leute so machen. Die laufen hin und laufen her. Das ist das Leben. Sehen Sie das nicht?“

Info: Die Leipziger Galerie Schwind (Springerstraße 5) zeigt zum 90. Geburtstag Günter Thieles vom 18. August bis 17. September Arbeiten aus der gesamten Schaffenszeit des Künstlers. Geöffnet Di–Fr 10–18, Sa 10–14 Uhr

Von Meinhard Michael