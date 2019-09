„Touch“ in Leipzig: Neues tänzerisches Klangidiom

Leipzig

Es geht ums Berühren: „Touch“ heißt das neue Stück der Sebastian Weber Dance Company. Ein kurzes Stück von knapp 40 Minuten und eins, das auch sonst aufs Wesentliche reduziert ist: Eine Frau (Tänzerin Helen Duffy), ein Mann (Tänzer Nikolay Kemeny) – und eine Inszenierung (Choreografie: Sebastian Weber) die zeigt, was das ist, wie das funktioniert oder auch nicht: berühren und berührt werden. Am Freitag hatte „Touch“ Premiere im Lofft.

Herz und Körper berühren

Es ist natürlich alles andere als einfach oder selbstverständlich. Gerade heute, gerade im Theater, gerade im Tanz. Da können auf der Bühne die Körper sich noch so sehr über- und aufeinander werfen, sich aneinanderpressen und umschlingen – die eigentliche Berührung, also jene, um die es in der Kunst immer geht, jene unsichtbare, die ins Hirn und vor allem Herz des Betrachters greift, garantiert das mitnichten.

Zunächst ineinander verwachsen

„Touch“ beginnt am Boden. In einem sandigen Bühnenrund, in dem Duffy und Kemeny wie verwachsen in einem Urzustand des Eins-Seins liegen. Zwei Körper als ein Klumpen, der sich bald belebt und bewegt. Ein in latenter Berührung verbundener Organismus, der sich konturiert und auseinander dividiert, ohne dabei (vorerst) einander loszulassen.

Still fließende Anmutung

Weil man es nicht will, nicht kann? Dieser Beginn ist hypnotisch, weil Weber hier mit Duffy/ Kemeny eine Abfolge von Figurationen geschaffen hat, die in ihrer still fließenden Anmutung ganz organisch auseinander hervor- und ineinander übergehen. In ihnen wirkt zugleich die Konzentration, die Arbeit an und der Wille zu diesem Berührt-bleiben-Zustand als Spannungselement.

Perfekt dosierte Kraft

Dabei ist es keineswegs nebensächlich, dass in „Touch“ versierte Steptänzer etwas tun, was eigentlich gegen die Natur des Steptanzes ist, der traditionell Körperkontakt ausschließt. Vom Agieren im Liegen, das das Metier ja geradezu ad absurdum führt, gar nicht zu reden. Zugleich fällt das aus einem simplen Grund kaum ins Gewicht, weil Duffy und Kemeny sich einfach so bewegen, wie sie sich bewegen: präsent in der Erscheinung, sehr individuell im Ausdruck, immer mit perfekt dosierter Kraft, lässig aufeinander eingespielt. Und sympathisch einnehmend außerdem.

Eigenes Bewegungsvokabular

Bemerkenswerterweise wirken beide somit selbst in jenen Parts beeindruckend autonom, in denen die Choreografie das nicht mehr ist; wo sie trotz ihrer dezidierten Suchenach dem eigenen Bewegungsvokabular wieder bei diesem und jenem konventionell Gebräuchlichen landet. Das geschieht ab dem Moment, an dem die Körper sich separieren und – als hätte zumindest der Choreograf darauf gewartet – im Solistischen agierend dem Steptanz frönen.

Barfuß auf Sand

Der nun aber wird, wie „Touch“ ja insgesamt, barfüßig und zudem auf mit Sand bestreutem Boden absolviert. Und allein der daraus entstehende Sound hat was für sich. Erklingt Step so eben nicht klassisch im nervös tackenden Stakkato, sondern wie das relaxte Wischen und Tänzeln eines Jazzbesens über die Snare-Drum; nicht als expressiver Monolog, sondern wie ein kontemplatives Zwiegespräch, das hier von einer klug sparsam eingespielten Jazztrio-Musik perfekt untermalt wird.

Eine eigenen Sprache entwickelt

Dabei offenbart sich ein eigenes, wenn nicht gar neues, so noch nicht gehörtes tänzerisches Klangidiom. Die Momente jedoch, in denen „Touch“ auch über die Bühne hinaus berührt, liegen anderswo. Es sind jene Momente, in denen Duffy und Kemeny im stillen Raum und einander eng umfangend, in ihren Bewegungen plötzlich innehalten. Wie in einem „Verweile doch, du bist so schön“-Sehnsuchtsaugenblick, der seine Erfüllung findet in diesem Sekunden-Stillstand, in dem auch die Zeit selbst kurz stillzustehen scheint. Starkes Bild für die Wirkkraft dessen, was Berührung vermag.

----

Vorerst nur noch am Sonntag um 18 Uhr im Lofft zu erleben. Die nächste Weber-Produktion namens „Folk Fiction“ wird im März 2020 im Lofft zu sehen sein – mehr Infos auf der Seite www.sebastianweber.de.

Von Steffen Georgi