Leipzig

Jazz ist Livemusik. Das kann sie nun schon viel zu lange nicht mehr sein. Auch nicht für den 1944 in Leipzig geborenen Joachim Kühn. Der Pianist ist einer der wenigen deutschen Weltstars des Jazz und als solcher üblicherweise mit wechselnden Spielpartnern rund um den Globus unterwegs. Nun zwingt auch ihn die Pandemie, daheim zu bleiben. Das ist in seinem Fall ein Haus auf Ibiza. „Hier kann ich mit meinem wundervollen Flügel und meinem DAT-Recorder einfach eine Aufnahme machen, wenn ich will“, beschreibt der 76-Jährige die Voraussetzung seiner aktuellen Solo-CD.

Diese dokumentiert einen Extrakt von zumeist balladesken Stücken, die Kühn von August 2019 bis Oktober 2020 auf der Insel eingespielt hat. Immer wenn er in der Stimmung war, hat er sich eine Komposition vorgenommen, und so kamen mit der Zeit rund 40 Interpretationen zusammen, die er an seinen Labelchef Siggi Loch nach Berlin geschickt hat. Dann wurde aus diesem in 15 Monaten gewachsenen Fundus ausgewählt und eine berückende Sammlung von 13 Standards zusammengefügt: der Pianist allein zu Haus und ein kühner Standard für Standards.

Sammlung populärer Themen

Das neue Album „Touch the Light" von Jazz-Pianist Joachim Kühn. Quelle: ACT Music & Vision

Eine Weile vorher schon hatte Siggi Loch ein solches Unterfangen angeregt, denn er mag Konzeptalben. Dann waren die ungünstigen Umstände günstig für das, was der umtriebige Kühn vorher mit der Bemerkung „vielleicht, wenn ich 90 bin ...“ noch abgetan und in die Zukunft verschoben hatte. Immer wieder hatte der Pianist auch Soloalben eingespielt, zuletzt das sensationelle „Melodic Ornette Coleman“, auf dem er erstaunlich milde Kompositionsskizzen seines amerikanischen Duopartners interpretierte, der ihm Freund, Mentor und Anreger gewesen ist. Doch das neue Album ist anders.

Es reiht eine Sammlung von oft populären Themen, die wie eine Summe der Stoffe seines Lebens sind, denn Kühn war an der Entwicklung diverser Spielarten des Jazz beteiligt: Free Jazz, Rockjazz, akustisches Pianotrio und auch der Öffnung hin zur Weltmusik. Da gibt es als Finale eine berührende Fassung von „Peace Piece“ des Piano-Impressionisten Bill Evans und zum Beginn eine von „Warm Canto“ von Mal Waldron, dem vielleicht ökonomischsten Klavierspieler des modernen Jazz. Mit „A Remark You Made“ verweist Kühn auf den Österreicher Joe Zawinul, der damals im Jahr 1966 in Wien in der Jury des Gulda-Wettbewerbs saß, von dem aus Kühn nicht mehr in die DDR zurückkehrte.

Balladesker Grundgestus

In jenen 60er Jahren hatte Kühn auch gemeinsam mit seinem älteren Bruder Rolf für das New Yorker Label impulse! aufgenommen, den Gral des Avantgardejazz. Einer der intensivsten Tenorsaxofonisten dort war zu jener Zeit der Argentinier Gato Barbieri, der die Filmmusik für Bertoluccis „Der letzte Tango in Paris“ komponierte und den Deutschen für die Einspielung des Soundtracks engagierte.

Kühn interpretiert das Titelstück, taucht mit „Blue Velvet“ und „Stardust“ von Hoagy Carmichael tief ins amerikanische Songbook, macht aber auch Station beim Allegretto aus Beethovens Siebter, um sich dann Weltmusikalischem von Milton Nascimento zu widmen, Reggae von Bob Marley und dem herzerweichenden „Purple Rain“ von Prince. Beim Gassenhauer „Fever“, der schon zig Sänger zu Coverversionen anregte, zieht Kühn das Tempo an, das bei zwei Eigenkompositionen gedimmt und balladesk dem Grundgestus der CD folgt.

Eine Spur Ruppigkeit

Trotz der Vielfalt des Ausgangsmaterials driftet in dieser Aufeinanderfolge nichts ins Beliebige und schon gar nicht ins Betuliche. Es ist die Kunst großer Interpreten des Jazz, disparate Stoffe zum Eigenen zu machen, indem sie diese mit ihrer individuellen Handschrift aufladen. Diese behält im Falle von Kühn bei allem Sentiment stets auch diese Spur Ruppigkeit, mit der er seine Spielvorlagen aufraut.

Auch hier ist er wie stets auf der Suche nach der Magie in der Musik, nach dem bewussten Mehr, weil es die Noten allein nicht sind. Diese wie beiläufige Aufladung mit Emotionalität ist es, was Joachim Kühns Kunst auszeichnet. Und außerdem macht es Spaß, die bekannten Stücke unter seinen Fingern wiederzuerkennen.

Joachim Kühn: Touch the Light. Act/Edel 9766-2.

Von Ulrich Steinmetzger