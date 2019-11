Tradition und Dosenbier – „Fluss, stromaufwärts“ in Leipzig uraufgeführt

Leipzig

Irgendwann, gegen Mitte des Stückes, zaubert die Bühnentechnik eine Wand weg im Rücken des Publikums, eine Bar öffnet, und es gibt Dosenbier. Rumänisches, „Timisoreana“, und wohl ausgewählt, weil das Werbe-Narrativ auf der dunkelblauen Dose auf „300 Jahre Tradition“ pocht. Und darum geht es schließlich in der Uraufführung von „Fluss, stromaufwärts“, um Tradition, um Herkunft und Heimat, um Wurzeln – und um die Kehrseite dieser Medaille, die Entwurzelung. Am Sonntagabend war überdrehte Premiere in der Diskothek des Leipziger Schauspiels.

Mit „Fluss, stromaufwärts“ hat die Autorin Alexandra Pâzgu vor einem Jahr den Exil-DramatikerInnenpreis der Wiener Wortstaetten gewonnen. Ein Text, der biografisch grundiert die Transit-Erfahrung einer rumänischen Generation aufgreift. Zu Tausenden verlassen gut ausgebildete junge Rumänen das Land Richtung West-Europa. Pâzgu lebt mittlerweile in Wien und schreibt über die erworbene Heimatlosigkeit zwischen der Schwierigkeit des Ankommens und einer sich auflösenden Herkunft.

Der junge Übersetzer Tino ( Thomas Braungardt) steht im Mittelpunkt. Effie (Marie Rathschek), eine alterslose alte Dame, fungiert als Bezugspunkt, eine Art Kirschkuchen backendes Heimatsymbol. Und in allen Debatten mischt der Lachs (Michael Pempelforth) mit, eine Spiegelfläche für Tino, bildhafte Parallelgestalt der Heimatlosen, weil er bekanntlich heimkehrt in die Laichgewässer, stromaufwärts.

Eine Figur, hinreichend schräg, um von Regisseurs Gordon Kämmerer dankbar angenommen zu werden. Kämmerer hat auch in Leipzig bereits einige sehenswerte Inszenierungen gezeigt, baut gern vom Text uneingeschüchtert auf schrilles Spektakel, Trash-Ästhetik, Comic-Effekte. Am Sonntagabend lässt er das Publikum durch ein Spalier von wie Trophäen gehängter Gummi-Lachse in die Diskothek spazieren und auf Plastikstühlen Platz nehmen, über denen ein überdimensioniertes Lachs-Skelett hängt.

Im Programmheft ist von zeitgenössischen „Diskursströmungen über Migration, Integration und Identität“ die Rede, und auf diesen tanzt der Text rhythmisch und behände wie ein Papierboot. Aber eben stets nur auf der Oberfläche, weniger analytisch, als einem persönlichen Gefühl nachspürend. Gespiegelt in zugespitzten Kunstfiguren, folglich ohne psychologische Tiefe. Und etwas unentschlossen, inwieweit das rumänische Schicksal aufgebrochen werden soll zur globalen Erfahrung. Auch wenn der Name Maurizio Bettini fällt auf der Bühne, der in seinem Buch „Wurzeln“ der Rückbesinnung auf die Tradition nachgeht, also dem gegenwärtig häufig zu findenden Versuch, im Zuge der kulturell gleichmachenden Globalisierung eigenständige Wurzeln zu identifizieren.

Die Inszenierung versucht gar nicht erst, Defizite des Textes auszugleichen, sondern lässt höchst spielfreudig die Oberfläche leuchten und jongliert keck mit Klischees. Wenn das Publikum erst mit „Transilvania Air“ geflogen ist, verschwindet das Schauspieler-Trio und taucht in Vampirblässe geschminkt auf Monitoren auf. Das Dracula-Motiv wird freudig bedient – ein Konstrukt, historisch nicht haltbar, aber hier eine hübsche Satire auf die künstlich generierten Traditionen.

Das Motiv der Transformation greift der Abend immer wieder auf. In filmischen Sequenzen zeigt er die Verwandlung der Schauspieler vom Privatmensch in die Figur; besonders effektvoll, wenn Pempelforth als Lachs aus der Dusche steigt. Im Eröffnungsfilm schauen Tino, Effie und der Lachs einem Flugzeug hinterher. Auf der Bühne sitzen sie später auf Bänken, die wie aus dem Wartebereich des Flughafens geschraubt wirken. Alles ist Transit.

Selbst die Bühne befindet sich in Auflösung. Während an der Bar Bier verteilt wird, weicht die Theaterbestuhlung einer langen Tafel. Kämmerer lässt die Bühnentechniker schuften, inszeniert ein wunderbares Durcheinander, durchbricht die herkömmliche Bühnensituation und macht das Publikum zum Teil des Banketts. Und wie Tino, neu in einem anderen Land, fragt man sich als Zuschauer: Gehört man nun dazu zur Feier oder ist man eben doch nur Beobachter, wenn der Hilfskoch ( Sebastian Hubel) Suppe schöpft.

Gelungen spielt der Abend mit dem ambivalente Lebensgefühl seines Protagonisten Toni, Stellvertreterfigur migrantischer Existenzen. Das Osterfest der Heimat wird angespielt, und auf der Bühne verwandelt sich Toastbrot in Hostien. Und zeigt, wie das, was Heimat war, zur Hohlform verkommt. Man kann, sagt Tino, heimkehren, aber ist das noch das Zuhause?

Die Inszenierung tanzt mit vielen Gags und Brechungen um die Fragen, die eine wurzellose Generation an sich selbst stellt. Zwar verzichtet der Abend auf Antworten, gefällt aber als übermütig bebilderte Standortbestimmung und kollektive Seelenerkundung. Mehr Konzert als Theaterstück sei der Text, sagt Pâzgu. Kämmerer nimmt sie beim Wort und lässt Tino, Effie und Lachs am Ende als Band auftreten. „Metamorphose“ steht über der Bühne. Metamorphose, das steht für Tinos Lebenszustand.

Von Dimo Rieß