Leipzig

Eine Woche ist schon rum. Karneval musste zwar ausfallen, am Aschermittwoch aber trat wieder in Kraft, was die einen Regel nennen und die anderen Tradition. Die einen Chance und die anderen Nütztjanix. Jetzt wird gefastet, und zwar bis Ostern – 40 Tage. Als wäre es Schicksal, eine höhere Macht. Hätte das Schicksal Humor, würde es sich zurückziehen. Quarantaine, quadraginta, la cuarentena – 40 Tage, die die Welt auch diesmal nicht verändern. Als gäbe es kein Corona, keine Pandemie, keinen Verzicht seit gefühlt 400 Tagen. Was denn nun noch.

Würde Fasten Spaß machen, hieße es Orgie. Es geht, wir wissen es ja, nicht um Verlust, sondern um Gewinn. Weil zum Guten immer wieder motiviert werden muss, gibt es jedes Jahr ein neues Motto der Fastenaktionen. „Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden“ – ruft die evangelische Kirche. „Es geht! Anders.“ – heißt es diesmal bei den Katholiken. Ohne Ausrufungszeichen wirkt es nicht.

Begrenzungen hinter sich lassen

Fragezeichen haben einen schlechten Ruf. „Ich finde es nervig und dumm, wenn in dieser Pandemie die einen den anderen vorwerfen, nicht alles von Anfang an gewusst und richtig gemacht zu haben“, hat Susanne Breit-Keßler im Auftaktgottesdienst gesagt. Sie ist Kuratoriumsvorsitzende von „7 Wochen Ohne“ und weitet den Fasten-Horizont, wenn sie aufruft, Begrenzungen im Denken und Handeln hinter sich zu lassen.

Für Zäsuren brauchen Menschen Anlässe. Bei diesem erinnern die Christen an das Leiden Jesu Christi und bereiten sich auf die Auferstehung vor. Also seine. Da ist aber längst viel Wellness dabei, Feelgood statt Fühl Gott. Im Osten sowieso, wo sich 56 Prozent fürs Fasten begeistern können. Zum Vergleich: In Bayern sind es 70 Prozent, in Baden-Württemberg sogar 73. Dort gibt es aber auch mehr wegzulassen. Die Umfrage der Krankenkasse DAK-Gesundheit hat außerdem ermittelt, dass 73 Prozent auf Alkohol verzichten wollen, 68 Prozent auf Süßigkeiten und 54 Prozent auf Fleisch.

Aus der Not ein Laster machen

Diese Gewichtung ist neu. Alkohol lag vor einem Jahr noch auf dem zweiten Platz hinter den Süßigkeiten. Was ist passiert? Zu viel Homeoffice ist passiert, zu lange Homeschooling und zu selten Hometrainer. Wie es aussieht, verzichten die Menschen am liebsten auf das, was sie jederzeit bekommen können und ohnehin zu viel haben. Das klingt nach einem Eingeständnis, und eine weitere Frage liegt nahe: Machen sie aus der Not ein Laster – oder umgekehrt?

Auch hier geben Zahlen Antworten: 30 Prozent der für die DAK Befragten geben an, dass sie sich seit Beginn der Pandemie „weniger gesund verhalten“ als vorher. Gefragt wurde nach Stress, Alkoholkonsum, sportlichen Aktivitäten.

„Von der Sorge“

Wer Gesundheit als Lebensweise und damit in größeren Zusammenhängen sehen will, ist im Berliner Dom richtig, wo die Zeit bis Ostern als eine „des kritischen Reflektierens und des mutigen Denkens“ genutzt wird, um „die Zukunft neu zu denken“.

Am Sonntag wird Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer erwartet, Thema: „Von der Sorge“. Ein geeignetes Wort, Furcht und Beistand zusammenzuführen. Die Fastenpredigten stehen unter dem Jahresmotto des Doms: „Sinn.Fragen – Wie weiter?“ Kein Ausrufungszeichen. Es sind ja oft die Fragen, in denen Nachhaltigkeit vorgehalten wird. Und die beim Entschlacken helfen. Dem geistigen. Der Verzicht auf Vernunft führt zu den größten Verlusten.

Sinnsuche in der Selbstoptimierung

Doch so weit sind wir noch nicht. Es ist erst eine Woche rum. „Unser Dasein“ von „Übersättigung“ zu befreien, hat Papst Franziskus als Fastenziel markiert. Da befreit sich der mündige Konsument am besten als erstes vom „Trendthema“ Intervallfasten, von „Fünf Expertentipps für eine entspannte Fastenzeit“, vom „All-Inclusive-Fastenpaket im Gesamtwert von je 289 Euro“. Vom Unsinn einer Sinnsuche in der Selbstoptimierung. Denn die führt höchstens zur Bikinifigur und lässt die ursprünglich angestrebte „spirituelle Erneuerung“ aussehen wie eine Projektwoche, ein Frühlingsfest der Volkskritik.

Am Möglichen gemessen klingt „Erneuerung“ zu groß, würde ein Anspruch der „Korrektur“ die Schwelle senken zu einer Überlegung, die vom Besseren ausgeht, nicht vom Besten. Das Motto „Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden“ gestattet es, sich dem Klimawandel entgegenzustemmen durch kürzeres Duschen und einen Urlaub dort zu planen, wo er sowieso stattfinden muss: vor der Tür. Und „Es geht! Anders.“ bleibt ebenfalls offen für Interpretationen.

„Bildschirmzeit“ und „Digital Wellbeing“

Als Gleichnis fürs Wollen und Versagen taugt das digitale Fasten. Um nicht so viele Ressourcen bei der Beschäftigung mit dem Smartphone zu vergeuden, aber auch nicht ausschalten zu müssen zum Abschalten, bieten die Betriebssysteme zur Entgiftung zwei Programme an: „Bildschirmzeit“ heißt das eine, „Digital Wellbeing“ das andere.

Sie dokumentieren das Nutzungsverhalten ihres Menschen und zwingen zur Auszeit – wenn die Nutzer das so programmieren. Schummeln gehört zum Fasten. Stichwort: Maultaschen. Ein Fastenzeitgericht aus gefülltem Nudelteig, damit Gott das Fleisch nicht sieht. Und wer hat’s erfunden? Zisterzienser-Mönche in Maulbronn, Baden-Württemberg. Die größten Fans des Fastens.

Von Janina Fleischer