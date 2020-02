Träume deuten mit Beethoven: Monodram „Der ewige Fremde“ im Gewandhaus uraufgeführt

Leipzig

Es ist ein Moment verstörender Orientierungslosigkeit. Sofort, nachdem die Schlussworte gesprochen sind – „Ein Mann beobachtet Menschen an einem fremden Ort“ – schimmert ein unwirkliches b-Moll hervor: Tastend und tapsend scheint die Musik auf der Suche nach sich selbst.

Es ist aber auch ein wohlkalkulierter Effekt, mit dem die israelische Komponistin Ella Milch-Sheriff, geboren 1954, ihr Monodram „Der ewige Fremde“ in den Beginn von Beethovens 4. Sinfonie münden lässt. Denn der Viertelstünder für einen Schauspieler und Orchester, am Donnerstag im Gewandhaus zur Uraufführung gebracht, arbeitet sich an dem großen Jubilar gleich auf mehreren Ebenen ab.

Nahtloser Übergang

Da ist neben dem bemerkenswert nahtlosen Übergang die Vorgabe der Auftraggeber – Gewandhausorchester, BBC Philharmonic Manchester und Teatro Massimo Palermo – den Rahmen der Beethovenschen Orchesterbesetzung nicht zu sprengen.

Und zuletzt gehen die Verse nach einem Gedicht Joshua Sobols, die Milch-Sheriffs Landsmann Eli Danker deklamieren darf, während er mit seinem Wanderbeutel die Bühne entlangwandert, zwischendrin auf dem Boden liegt, um letztlich in den Zuschauerreihen zu verschwinden, auf einen biographisch verbürgten Traum Beethovens zurück. Darin verschlägt es den Wiener Meister über Syrien, Indien und Arabien nach Jerusalem. Das nicht genug, vernimmt er im Traum einen merkwürdigen Kanon, den er nach dem Aufwachen zu Papier bringt.

Beethoven als Fremder

Ella Milch-Sheriff greift sich die simple Tonfolge, um sie mit allerlei Klangspezereien des Mittleren Ostens anzureichern. Beethoven als Fremder in einer ihm feindlich gesinnten Umgebung, so die Botschaft: Für die Komponistin nicht nur eine große Einsamkeitserfahrung, sondern gleichzeitig der Appell ab Mitmenschlichkeit gegenüber Fremden und Geflüchteten. Doch geht das Konzept auf?

Werk und Biographie greifen bei Ella Milch-Sheriff, Tochter zweier Holocaust-Überlebender, untrennbar ineinander über, schöpferischer Ausdruckswille entspringt unmittelbar dem erlebten Schicksal.

Züge eines großdimensioniertes Orchesterhörspiels

Problematisch ist, dass sich die nicht sonderlich textverständlich vorgetragenen Gedichtverse vor der Musik einreihen sollen, wodurch das Monodram Züge eines großdimensioniertes Orchesterhörspiels erhält. Zwar wird großer metaphorischer Aufwand betrieben („Stimmen verlorener Menschen in einer schriftlosen Sprache“), aber berührende Einblicke erschließen sich deswegen nicht. „Der ewige Fremde“ bleibt dadurch als Chiffre für ein allgemeinmenschliches Schicksal wenig nachfühlbar.

Gegenteiliges ist über Omer Meir Wellbers Umgang mit Beethovens Vierter zu sagen. Die Sinfonie, gern unterschätzt als ein Atemholen nach der epochalen Eroica und vor der nicht minder gewichtigen Fünften, zeigt den Meister im Jahr 1807 auf der Höhe seiner Klassizität. Was Wellber damit anstellt, ist leider ein Rückfall weit hinter die Maßstäbe, die Chaillys unerbittlicher Tempowille oder Herbert Blomstedts beseelte Diesseitsfeiern gesetzt haben.

Von außen aufgesetztes Effektfeuerwerk

Dass der israelische Gastdirigent sich als Pult-Animateur versteht, wäre kein Grund, Anstoß zu nehmen, würde die eigene Bewegungsfreude entsprechende klangliche Ergebnisse zeitigen. Aber so sehr die Gelenkigkeit des 38-Jährigen beeindruckt, so selten findet er den Hebel, der Beethovens synkopengetriebenes, energetisches Strömen von innen heraus freisetzen würde. Stattdessen ermüdet ein bloßes, von außen aufgesetztes Effektfeuerwerk, das viel über ein kindlich überschäumendes Gemüt verrät, aber einen satzübergreifenden Gesamtplan vermissen lässt.

Vor der Pause war die Welt noch in Ordnung, in Mendelssohns d-Moll-Konzert für Violine, Klavier und Orchester, dem Werk eines frühreifen 14-Jährigen. Wobei die Geige als Soloinstrument hier von Jacob Reuvens Mandoline ersetzt wurde. Sein präzises Spiel geht nicht ganz auf in Daniel Ciobanus klangsinnlich durchgestaltetem Klavierpart. Und etwas mehr Spaß und Spielwitz im Zusammenspiel hätte den beiden sicherlich gut zu Gesicht gestanden.

Info: Am Sonntag um 11 Uhr findet eine weitere Aufführung statt

Von Werner Kopfmüller