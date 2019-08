Leipzig

Die Trauerfeier für den am Sonntag verstorbenen Leipziger Schriftsteller Werner Heiduczek findet am 21. August um 14.15 Uhr in der Hauptkapelle des Südfriedhofs der Messestadt statt. Das erfuhr die LVZ aus dem familiären Umfeld Heiduczeks, der 92-jährig in der Sana Klinik Zwenkau bei Leipzig an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben war.

Heiduczek, dessen Werke in 20 Sprachen übersetzt wurden, wird jedoch nicht auf dem Südfriedhof beigesetzt, sondern in Lichtentanne bei Zwickau, wo eine seiner beiden Töchter wohnt und wo schon seine 1998 an einem Krebsleiden verstorbene Frau Dorothea beerdigt ist. Dem Wunsch des Toten entsprechend, wird seine Urne dem Grab seiner Frau beigegeben.

Zur Galerie Werner Heiduczek war als Schriftsteller von Märchen, Romanen und Dramen, aber auch als Herausgeber in Leipzig tätig. Einblicke in das Leben des Autors.

Mit Heiduczek verlässt einer der letzten Kronzeugen des Werdens und Vergehens der DDR-Literatur in der mitteldeutschen Region die Bühne. Sein Werk reicht vom Essays über Märchen, Romane und Bühnenstücke bis zur Autobiographie „Im Schatten meiner Toten“.

Kultstatus erreichte in der DDR der Roman „Tod am Meer“ (1977), der nach der ersten Auflage auf Intervention des damaligen Botschafters der UdSSR in der DDR, Pjotr Abrassimow, wegen „antisowjetischer Propaganda“ verboten wurde.

