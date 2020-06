Leipzig

Seit über 30 Jahren sind wir damit beschäftigt, die Mauern in den Köpfen einzureißen, und nun zwingt uns ein fieses Virus, sie dazwischen wieder hochzuziehen. Während der real existierende Kapitalismus bei der Mundschutz-Produktion ein eher jämmerliches Bild abgegeben hat, zeigt er sich beim eiligen Aufstellen von Trennwänden beweglich wie Plexiglas.

Lösungen zur Spuckabwehr, für Husten- und Niesschutz – gerne auch mit Durchreiche – gibt es wie Sand am Strand. Noch fehlen allerdings durchsichtige Aerosolschutzdeiche, die hier zwischen Urlaubern den unbeabsichtigten Austausch von Körperflüssigkeiten unterbinden können, aber die Entwicklung der Plexiglas-Strandburg „Prora“ dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Die Wände in den Köpfen

Schon jetzt gibt es zum Beispiel „transparente Antiviral-Rollos“, die, wie ein Anbieter auf seiner Homepage verkündet, „auch im Hinblick auf die Zukunft ein treuer Begleiter für Ihren Kassen- und Empfangsbereich“ seien. Was ein bisschen Angst vor der Zukunft macht. Bleibt der ganze Plastikmüll etwa stehen oder hängen, auch wenn das Virus einst – ganz soll man die Hoffnung ja nicht aufgeben – seinen Schrecken verloren hat? Und was ist mit den neuen Wänden in den Köpfen?

Da ist die „RecycleWall“, die jetzt ein Schweizer Start-Up auf den Markt gebracht hat, aus anderem Holz beziehungsweise Wabenkarton und kann nach Gebrauch einfach entsorgt werden. Klingt irgendwie gut und neu – dieses Wort „entsorgt“.

Von jkl