Trinkerpark: Schräges Musiktheater im Felsenkeller Leipzig

Zwei Kleinbusse rauschen auf den Parkplatz hinter dem Felsenkeller. Elf Menschen in Flamingo-, Leoparden- und Kuhfleck-Klamotten springen aus den Fahrzeugen und bauen innerhalb weniger Minuten ein veritables Konzert-Setting auf. Samt Synthesizer, E-Gitarre, Orgel und Ukulele.

Glanz&Krawall am Felsenkeller. Quelle: André Kempner

„ Rausch for Life“ steht auf einem der Busse in leuchtenden Lettern. Centraltheater-Veteran Ingolf Müller-Beck gibt als Marketender und Conférencier René Rausch alles. In einer Mischung aus Jahrmarktsattraktion (samt Sopranistin Stelina Apostolopoulou als bärtige Frau!) und Verkaufsshow versucht er mit tatkräftiger und musikalischer Unterstützung seiner Großfamilie – in der manchmal nicht ganz klar ist, wer Tochter, wer Enkelin ist – das neueste Produkt für den gesunden Rausch ans Publikum zu bringen: Nature’s true remedy (Das wahre Heilmittel der Natur).

Das alte Hausmittel Alkohol

Eine Brille, die Alkoholrauschwahrnehmungen simuliert – der Test mit zwei Freiwilligen aus dem Publikum zeigt das Potenzial. Ein Verkaufsschlager wird die Brille aber trotz oder wegen der aufdringlichen Werbeversuche des Patriarchen allerdings nicht, so dass dieser schon bald wieder auf sein altes Hausmittel umsteigt – den Alkohol.

Schmelzende Klangteppiche

Das alles ist in seiner Aufmachung herrlich billig und überaus unterhaltsam. Das Kollektiv „Glanz&Krawall“, das diesen „Trinkerpark“ künstlerisch auf die Beine gestellt hat, haut gerne auf den Putz. Nach „Catch3000“ ist es bereits seine zweite Produktion, die in Leipzig zu sehen ist und dieses Mal ist die Schaubühne Lindenfels sogar als Koproduzentin an Bord. Musikalisch lässt sich dabei dieser Versuch, Musiktheater neu zu denken, kaum festlegen. Apostolopoulou kann von klassischen Arienansätzen bis zu den Untiefen des Pops und Schlagers alles. Und so lassen sich die Musikerinnen und Musiker kaum stoppen. Vom poppigen Ohrwurm über elektronische Beats bis hin zu schmelzenden Klangteppichen ist alles dabei und macht einen ziemlichen Heidenspaß.

Abend der gehobenen Trash-Unterhaltung

Thema des Freilichtabends ist die Zulässigkeit und Notwendigkeit von Rausch. Familie Beck inszeniert dies als Familienkonflikt mit leicht generationellem Einschlag. Das kippt bisweilen fast schon ins Pädagogische, wenn sich die Familienmitglieder coronagerecht mit wechselnden Stoffmützen überm Mikro über die Pro- und Contras austauschen. Aber immer alles mit hohem Energielevel, der auch über am Wegesrand auftauchende inhaltliche Schwächen locker hinwegspielt. So ist „ Trinkerpark“ vor allem ein Abend der gehobenen Trash-Unterhaltung voll überdrehter Ideen, die aber immer diesseits der Schmerzgrenze bleiben.

Von Torben Ibs