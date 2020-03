Das ist noch in Leipzig los

Leipzig

Seit Donnerstag ist es auch im Freistaat amtlich: Keine Veranstaltungen mit 1000 oder mehr Besuchern – ein herber Schlag für die Kulturschaffenden in Leipzig. Trotzdem kommt das kulturelle Leben noch nicht vollständig zum Erliegen. Einige Veranstalter ziehen ihre Termine am Wochenende durch. Fünf Termine, die (noch) nicht dem Coronavirus zum Opfer gefallen sind.

„Reine Nervensache“ im Krystallpalast Varieté

„Wir verfolgen intensiv die jüngsten Entwicklungen um die Verbreitung des Covid-19-Virus. Das Team des Hauses sowie alle Künstlerinnen und Künstler nehmen die Herausforderung sehr ernst. Doch wir verfallen nicht in Panik. Alle unsere Künstler sind gesund. Solange das so bleibt und es keine anderslautenden Anordnungen gibt, werden wir weiterspielen“, heißt es auf der Seite des Varietés.

Aus diesem Grund finden auch alle vier Veranstaltungen der neuen Show „Reine Nervensache – Adrenalin und Comedy“ am Wochenende statt – am Samstag um 17 Uhr und 20 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr und 20 Uhr. Für die Abendveranstaltung am Samstag wie für den Sonntagnachmittag gibt es noch Restkarten.

Eine sehenswerte Show, die „mit akrobatischen Thrill und recht handfester Komik unprätentiös wie geschickt zu einer dramaturgischen Einheit verknüpft“, findet LVZ-Kulturchef Peter Korfmacher.

Motette in der Thomaskirche

Auch die Motette mit dem Knabenchor „Unser Lieben Frauen Bremen“ tritt in der Leipziger Thomaskirche auf. Am Samstag singt er zusammen mit dem Mendelssohn Kammerorchester Leipzig Bachs Kantate „Aus den Tiefen rufe ich, Herr, zu dir“. 15 Uhr geht es los.

Coverrock im Tonellis

Rock aus dem Vogtland in der Leipziger Innenstadt: Die Coverrock-Formation „Nobodys“ spielen am Samstag eine Show im Tonellis. Zu hören sind internationale wie nationale Rock- und Metal-Klassiker von Metallica bis Udo Lindenberg. Ab 20 Uhr.

Zwei Getränkespezialisten tun sich zusammen

Satire hat schon immer besonders gut funktioniert, wenn es um einen herum gesellschaftlich schwierig wurde. Von daher kommt die Lesung in der Craft-Beer-Kneipe Dr. Hops am Samstag gerade recht: „Durst wird mit Bier erst schön, doch der Alte (d) bleibt hässlich“ heißt der Abend von Ulrike Gastmann und Christian Bosse. Die beiden versprechen „satirische Erbauungstexte von leicht Angetrunkenen für leicht Angetrunkene“. Beginn ist bereits um 18 Uhr und der Eintritt frei.

Für 20.15 Uhr werden in der Getränkefeinkost „Phantastische Bierwesen“ angeboten. Zu Science-Fiction-Texten und einer Prise Horror gibt’s schmackhafte Biere gereicht, anschließend kann in einem Spaziergang über die Texte mit den Autorinnen Simona Turini, Claudia Rapp und Carolin Gmyrek philosophiert werden. Im Dr. Hops erwartet die Gäste dann weiteres Bier und ein Poetry Slam. Im Preis von 25 Euro sind drei Biere und Snacks inbegriffen. Karten gibt es über die Getränkefeinkost in der Härtelstraße 23.

Lesung in der Schaubühne

In der Lesung „Educationforfuture“ mit Gerald Hüther, Marcell Heinrich und Mitch Senf geht’s am Samstag in der Schaubühne Lindenfels um gute Bildung, bei der Heranwachsende lernen, was sie für die Gestaltung eines glücklichen Lebens brauchen. Einfallsreichtum und Kreativität zum Beispiel lassen sich weder unterrichten noch bewerten. Beginn ist um 17 Uhr.

Von LVZ