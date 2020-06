Trotz Corona: Leipzig feiert am Sonntag die Fête de la musique

Leipzig

Das Weniger kann auch in Corona-Zeiten mehr sein – was die Fête de la Musique angeht, sogar im doppelten Sinne. Zum einen ist die ausgedünnte Variante des am Sonntag über die ganze Stadt gestreuselten Festivals weit mehr als nichts, denn lange hatte es so ausgesehen, als müsste es den Virus-Auswirkungen komplett zum Opfer fallen. Zum anderen ermöglicht das nun krisenerprobte Streaming, deutlich mehr Acts sehen zu können als in den Jahren zuvor.

Das sieht auch Maike Hartlage-Rübsamen so. „Früher habe ich immer bedauert, dass ich so viele spannende Konzerte verpasst habe“, sagt die Organisatorin, „durch das Streaming bekomme auch ich nun deutlich mehr mit.“ Im neunten Jahr bietet die Leipziger Variante des an diesem Tag weltumspannenden Festes statt zuletzt 40 Bühnen nun 20 und statt 70 Veranstaltungen 35. „Weil erst seit Kurzem feststeht, dass wir feiern können, ist das Programm mit sehr heißer Nadel gestrickt“, so Hartlage-Rübsamen.

Anzeige

Herzstück ist die Geyserhaus-Parkbühne

Etwa zur Hälfte der Konzerte darf Publikum kommen – unter Berücksichtigung der Schutzbestimmungen natürlich. Zu 50 Prozent werden Auftritte ins Netz gestreamt. Auch von unterwegs wird immer mal ein Streamteam, angeführt von Christian Feist vom Ilses Erika, Eindrücke von verschiedenen Stationen übertragen. Und es gibt Überschneidungen: Bei der Eröffnung auf der Geyserhaus-Parkbühne gilt ein Sowohl-als-Auch. Der malerische Ort in Eutritzsch ist Herzstück der diesjährigen Ausgabe. Hier beginnt – nach der Eröffnung durch Moderatorin Valerie Habicht-Geels – um 15.40 Uhr die auf westafrikanische Musik fokussierte Band Wontanara, unter anderem folgen Madamtamtam, Peppe Voltarelli (per Stream aus Italien) und das Trio Les Joukettes.

Weitere LVZ+ Artikel

Hier vor Tausenden, in Leipzig vor gar keinen: Der Auftritt von Passepartout wird zur Fête de la musique aus dem Werk 2 gestreamt – Publikum ist nicht vor Ort. Quelle: promo

Weitere Höhepunkte dürften Passepartout aus dem Werk 2 – nur als Stream – mit deutsch-französischem Hiphop und die deutsch-israelische Musiker-Community Deguy im Hof des Grassi Museums für Völkerkunde setzten. Weil hinter der Fête der Gedanke von Teilhabe, Toleranz und Internationalität steht, klinkt sich Leipzig um 17 Uhr in eine deutschlandweite Mitsingaktion ein: Alle Bürger sind eingeladen, Beethovens Ode an die Freude zu singen – egal ob auf der Parkbühne in Begleitung von Sopranistin Katrin Bräunlich und Mezzo-Sopranistin Reba Evans oder an jedem anderen Ort. Die Noten dazu stehen auf www.fetedelamusique.info/singalong.

Per Fahrrad zu Auftrittsorten

Noch eine Besonderheit: Der Verband LeipzigGrün und der ADFC Leipzig bieten eine Fahrradtour an, auf der drei bis vier Freiluft-Auftrittsorte angesteuert werden. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Parkbühne Eutritzsch, Kleiststraße 52.

„Wir sind sehr froh, dass die Fête gerettet ist“, betont Maike Hartlage-Rübsamen, „besonders dankbar bin ich dem Werk 2 und der Moritzbastei, die das Fest in Leipzig mit aus der Taufe gehoben und all die Jahre selbstlos unterstützt haben.“

www.fetedelamusique-leipzig.de

Von Mark Daniel