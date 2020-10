Trotz Corona: Leipziger Grassimesse findet statt – etwas anders, aber aufregend

Leipzig

Sie sollte der kommerziellen Massenware Paroli bieten und durch ihren hohen Qualitätsanspruch überzeugen: die vom damalige Direktor des Leipziger Kunstgewerbemuseums Richard Graul (1862–1944) gegründete Grassimesse. Das war vor 100 Jahren. Die Welt hat sich seither gewaltig verändert, der Anspruch nicht. Und eigentlich wollte man das Jubiläum groß feiern, bundesweit dafür werben, sagte am Donnerstag Olaf Thormann, Direktor des Grassimuseums für Angewandte Kunst. Es kam bekanntlich anders.

Martin Wilmes’ skulpturale und flexible Möbel im Römersaal des Grassi. Der Bremer erhält dafür den Preis der Goerdeler-Stiftung. Quelle: André Kempner

Dennoch gibt es gute Nachrichten, erstens: Die Grassimesse findet statt. Zu sehen sind bis Sonntag Arbeiten von 100 Künstlerinnen und Künstlern, Designerinnen und Designern aus zwölf europäischen Ländern sowie aus Taiwan, Japan, Südkorea und den USA. Einen starken Auftritt legt das Gastland Litauen mit seiner lebendigen Kunst-und Designszene hin, unter anderem bespielt das Design-Forum Litauen die Pfeilerhalle mit Kunst-und Designobjekten. Dazu sind die experimentelle Möbel von Marija Puipaite und Vytautas Gecas zu sehen, bei denen Schönheit, Funktion und Humor zusammenkommen.

Fast alle Aussteller sind angereist

Die zweite gute Nachricht: Fast alle Aussteller sind angereist. Einige, so Thormann, hätten sich extra in Quarantäne begeben, damit sie dabeisein könnten – im Gegenzug verzichtete das Museum in diesem Jahr auf eine Teilnehmergebühr. Einige wenige Absagen kamen nur aus Amsterdam, Taiwan, Tschechien und der Schweiz. Für Lee Masterson aus den USA, berichtet Thormann, sei es eine Labsal gewesen, dem Wahlkampfgetöse in seiner Heimat zu entkommen. Er zeichnet düstere Seelenbilder. Seine „Generic Chains“ etwa, deren Kettenglieder aus leeren Pillenformen gegossen wurden, thematisieren den allgegenwärtigen Missbrauch von Psychopharmaka in den USA.

Spielt mit Plattenbau-Architektur: Schrank des Leipzigers Patrick Gülzow Quelle: André Kempner

Fantastische Brechungen und Rückkopplungen

Die dritte gute Nachricht: Das Grassimuseum hat aus der Not eine Tugend gemacht, die Messe räumlich entzerrt und einen erheblichen Teil der Stände in die Dauerausstellung, den Rundgang „Antike bis Historismus“, gestellt. Eine geniale Idee des Teams um Grassimesse-Projektleiterin Sabine Epple, die fantastische Brechungen und Rückkopplungen ermöglicht. Da stehen die urtümlichen, noch leichten Brandgeruch verströmenden Holzobjekte des Italieners Lorenzo Franceschinis vor einer niederländischen Kanzel aus dem 17. Jahrhundert. Der großartige, mit Plattenbau-Architektur spielende Schrank des Leipzigers Patrick Gülzow trifft auf Nussbaumfurnier-Ahnen aus dem 18. Jahrhundert. Und Martin Wilmes’, wundersame, nach vielen Seiten verschieb- und veränderbare Möbel sind wie Außerirdische im Römersaal gelandet.

Er erhält dafür den mit 3000 Euro dotierten Grassipreis der Goerdeler-Stiftung. Auch eine gute Nachricht.

Info: Grassimesse im Museum für Angewandte Kunst (Johannisplatz 5–11, Leipzig); Öffnungszeiten: Fr, Sa 10–19, So 10–18 Uhr. Soft Opening mit Preview: Donnerstag, 18-21 Uhr. Eine Online-Anmeldung für Besucher vorab ist nicht erforderlich.

Von Jürgen Kleindienst