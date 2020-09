Leipzig

40 Stifterbriefe sind bei einer Feier an Förderer des Völkerschlachtdenkmals gegangen. Dahinter stehen 67 590 Euro, mit denen die Sanierung der Lindentreppen finanziert wird. Der Stifterbrief wurde für die Gewinnung von Sanierungs-Partnern geschaffen. Außerdem wurde eine Messingtafel für das historische Stifterzimmer enthüllt. Sie musste her, weil sich immer mehr Menschen mit Summen von über 6000 Euro für das Wahrzeichen engagieren. Mehr als 1000 Namen sind schon auf Tafeln graviert oder als Bronzereliefs im Porträt festgehalten. „Mit Sicherheit gibt es zurzeit dringendere Probleme für die Menschen“, so Klaus-Michael Rohrwacher, Chef des Fördervereins Völkerschlachtdenkmal. „Gerade deshalb freuen wir uns besonders über die neuen Stifter.“

Von lvz