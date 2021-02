Trotz Lockdown: So lebhaft klingt die Leipziger Liederszene

Leipzig

Ihre Lieder erzählen vom Sommer, vom Meer und von Zugfahrten. Von einer goldenen Zukunft und einem rosa Elefanten, der mit Donald Trump tanzt. Von der Liebe und von ihrem Ende singen sie natürlich auch, die 43 Künstlerinnen und Künstler, die eines gemeinsam haben: Sie leben in Leipzig. Der Verein „Leipziger Liederszene“ versammelt ihre Kompositionen jetzt, wie man das heute so macht, in einer Playlist auf Youtube und Spotify. Eine beeindruckende Fleißarbeit, aber nicht nur das: Wie lebhaft die Musikszene der Stadt ist, war nach bald einem Jahr fast ohne Konzerte beinahe in Vergessenheit geraten.

Eigentlich sollten vier „Leipziger Liedernächte“ in Horns Erben, naTo, UT Connewitz und Werk 2 dieser Tage den vielfältigen Klang der Stadt feiern. Wegen der Corona-Pandemie fallen sie aus, „da fanden wir, dass ein Überblick über die aktuelle Szene genau das ist, was wir gerade beitragen können“, sagt Maria Schüritz. „Etwas, das für uns Musiker und fürs Publikum in dieser Konzertdürre schön sein könnte und noch mal zeigt, welch großem Feld wir uns da eigentlich widmen.“

Virtuelles Treffen der Generationen

Bemerkenswert ist, wie sehr die Auswahl mehrere Leipziger Musiker-Generationen umspannt. Einige haben schon in den 1980ern Samen für den Aufruhr gepflanzt, der am Ende des Jahrzehnts von Leipzig aus als Friedliche Revolution in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Die Folkländer etwa, Susanne Grütz, das Duo Sonnenschirm und Jens-Paul Wollenberg. Die meisten anderen kamen da erst auf die Welt oder wurden später geboren.

Geheimtipps wie Paula Linke und Peggy Luck sind dabei, Lokalhelden wie Laura Liebeskind, Lot, Ralph Schüller, der Schraubenyeti, Nadine Maria Schmidt, Timm Völker, Ostückenberg, Colbinger oder Eisvogel. Aber auch überregional bekannte Künstler sind zu finden, deren Clips, die ja auch schon vor der Kompilation ein Leben im Internet geführt haben, Abrufzahlen im fünf- oder sechsstelligen Bereich aufweisen: Sarah Lesch, Alin Coen, Florian Sievers alias „Das Paradies“ und 2ersitz gehören dazu.

„Sicherlich gibt es noch mehr, die wir vergessen haben oder noch nicht kennen“, entschuldigt sich Maria Schüritz lieber gleich mal – und bastelt bereits an einer Liste mit englisch gesungenen Liedern aus Leipzig. „Die wird fast noch mal so lang.“ Seit der Vereinsgründung Anfang 2019 engagieren sich Liedermacher wie Uli Doberenz, Fabian Quast und eben Schüritz fürs kulturelle Miteinander. Den Anstoß hatte im Jahr zuvor die überraschend erfolgreiche CD „Leipziger Liederszene der 1980er Jahre“ samt Release-Konzert gegeben. 2019 und noch 2020 – kurz vor dem Lockdown – folgten weitere „Liedernächte“ sowie eine Konzertreihe im Horns Erben.

Wann ihre Musik auf die Bühne zurückkehrt, weiß niemand. „Wir hoffen, dass 2021 gnädiger wird“, sagt Schüritz. Die Leipziger Liste hilft vielleicht über die Zeit und womöglich sogar, die Dinge aus ein wenig Abstand zu betrachten. „Wenn ich jetzt heut Nacht umfiele, mittendrin auf dem Weg nach Haus, mit dem Blick nach oben in die Sterne“, singt Wencke Wollny von der Band Karl die Große in einem der 43 Lieder, „ich glaub ich säh zufrieden aus.“

