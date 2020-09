Trotz Unkenrufe etabliert: Das Neue Schauspiel Leipzig feiert zehnjähriges Bestehen

Leipzig

So neu, wie der Name suggeriert, ist es gar nicht mehr – das Neue Schauspiel Leipzig, eine feste Größe in der dicht bewachsenen Kulturlandschaft der Messestadt, besteht seit immerhin zehn Jahren. Vom 1. bis zum 10. Oktober feiert das Haus den runden Geburtstag mit einem fetten Programm, das täglich mindestens zwei verschiedene Produktionen bietet.

Im Jahr 2008 ging’s los

Der Anfang der Bühne wurzelt im Jahr 2008. Die aus Würzburg nach Leipzig gezogenen Theatermacher Claudia Rath und Markus Czygan taten sich mit dem ebenfalls von dort stammenden Kabarettisten Matthias Tretter und dessen Frau Dana zusammen, um ein Off-Theater in Leipzig zu etablieren. Das schien geradezu irrwitzig angesichts der schon vorhandenen Häuser der freien darstellenden Kunst; allen voran das Lofft, die Schaubühne und der Westflügel – die allesamt in fußläufiger Nähe zu dem gewählten Standort fielen: die Lützner Straße 29 im Leipziger Westen, vormals Druckerei und zuletzt An- und Verkauf. Es gab nicht wenige Szene-Kundige, die dem Vorhaben nur eine kurze Lebensdauer prophezeiten.

Auf der Baustelle vor zehn Jahren: die Theater-Enthusiasten Markus Czygan, Claudia Rath, Mathias und Dana Tretter (von links).

Trotzdem, das Quartett ging das Wagnis ein. Nach einem Jahr Werkeln, Schrauben und Hämmern öffnete das Neue Schauspiel am 10. Oktober 2010 mit der gefeierten „Revue im Niemandsland“, bestehend aus Songs von Rio Reiser & Ton Steine Scherben. Das erste Kapitel einer Erfolgsgeschichte, die aber nach unterschiedlichen Auffassungen über das künstlerische Profil ohne die Tretters weiterging. Bald bot das Programm nicht mehr nur Theater, sondern auch Musik und Literatur. Claudia Herold, Mitglied der Frauenband Rada Synergica, stieg 2013 mit ins Boot und kümmert sich seither ums Booking musikalischer Acts. Sehr beliebt übrigens ist auch die Theaterkneipe Tante Manfred, die im Corona-Sommer unter dem Namen PandeManfred im Garten hinter dem Haus residierte.

Spenden helfen beim Überleben

Auf die Frage, wie man ein Jahrzehnt ohne einen Cent Fördermittel durchgezogen hat, muss Czygan lachen. „Das frage ich mich auch“, sagt er – und wird ernst. „Das liegt zum einen an unserem tollen, sehr fairen Vermieter.“ Außerdem müsse man eine Veranlagung zur Selbstausbeutung haben und sei auf die ehrenamtlichen Mithelfer angewiesen, die den Enthusiasmus teilen. „Und dann ist da noch unser treues Publikum“, betont er. „Vor allem in der zehrenden Corona-Zeit haben uns Spenden und Solidarität über Wasser gehalten, das war unglaublich.“

Ohne Fördermittel wird’s brenzlig

Für das kommende Jahr hat Czygan dennoch einen Antrag auf institutionelle Förderung an das kommunale Kulturamt geschickt, denn die Lage ist durch die Pandemie-Beschränkungen so ernst wie nie zuvor. „Ohne öffentliche Mittel wird es für uns in der anhaltend problematischen Lage brenzlig“, sagt er.

Nun aber gilt erst einmal alle Aufmerksamkeit dem Feierprogramm, das im Theatersaal steigt – mit einer genehmigten Kapazität von 68 Plätzen statt der einstigen 160. Zum Auftakt am Donnerstag kommt um 19 Uhr die Band Balinka mit Gypsy-Folk zwischen Explosivität und Poesie, eine Stunde später folgt Multi-Künstler Ralph Schüller mit „Poesie im Herbstkleid“: bilderstarke Texte auf fein gewobenem Klangteppich. Den Schlusspunkt am ersten Abend setzt gegen 21.15 Uhr „Mann mit Melone“ mit stampfender, treibender Bluesmusik.

Das Geburtstagsprogramm ist voll

Am Freitag zeigt das „3nsemble 23“ seine neue Produktion „Piepen raus!“, eine Gaunerkomödie und Liebeserklärung an den Stummfilm (19 Uhr). Das Tango-Orchester „Abriendo y cerrando“ zaubert ab 20 Uhr, eine dreiviertel Stunde später mixt die Berliner Band „Come On Rebel“ melancholische Balladen und tanzbare Pop-Hymnen, ehe 21.30 Uhr das sehenswerte Stück „Neozoen“ eine kluge Theater-Metapher zum Thema Rassismus und erstarkende neue Recht liefert.

Das komplette Programm sowie Infos zur Kartenbestellung stehen auf der Seite www.neues-schauspiel-leipzig.de.

Von Mark Daniel