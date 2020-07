Leipzig

Queen Esther Marrow, die stimmgewaltige Afroamerikanerin aus Virginia, wurde 1963 von Duke Ellington entdeckt, trat mit Ella Fitzgerald, Harry Belafonte, Ray Charles und Bob Dylan auf. In den letzten 25 Jahren tourte sie mit den Harlem Gospel Singers um die Welt, machte auch immer wieder im Gewandhaus Halt, um die Hoffnung auf Frieden zu verbreiten. Im Interview mit Olaf Neumann spricht die 79-Jährige über ihre Erfahrungen mit Rassismus und Polizeigewalt.

Wie haben Sie als Kind in Virginia die Rassentrennung erlebt?

Anzeige

Mir war sehr bewusst, was soziale Segregation bedeutete. Meine Großmutter sagte immer zu mir: „Queen Esther, bitte lege dich nicht mit den Weißen an!“

Weitere LVZ+ Artikel

Haben Ihre Eltern und Großeltern den Rassismus einfach hingenommen?

Meine Großmutter war die Tochter einer Sklavin. Sie hatte zwei Kinder von einem Weißen und zwei von einem Schwarzen. Wenn sie in die Stadt musste, nahm sie den Bus. Ab und zu durfte ich sie begleiten. Einmal nahm sie hinter dem Fahrer Platz, der sagte zu ihr: „Tut mir leid, Sie dürfen hier nicht sitzen!“ – „Wieso?“ – „Mütterchen, das sage nicht ich, sondern das Gesetz!“. Ich war vier und saß neben Großmutter. Die erhob sich: „Ich will wissen, wieso ich hier nicht sitzen darf! Ich darf die Häuser von euch Weißen putzen und für eure Kinder kochen, aber im Bus darf ich nicht neben euch sitzen. Wie kommt das?“ Solche Dinge haben mich mein halbes Leben lang begleitet.

Hat man Ihnen auch als Erwachsene noch Gewalt angetan?

Gott sei Dank hatte ich nie körperlichen Kontakt mit Polizisten. Es war keine psychische Gewalt. Sie manifestierte sich eher in der Art, wie man mit mir sprach und wie man mich behandelte. Dass Schlimmste war für mich, ins Gesicht gespuckt zu werden. Früher hasste ich Polizisten, weil Freunde von mir mit dem Schlagstock verprügelt worden waren. Es gab brenzlige Situationen mit Cops, aber Gott hat mich jedes Mal beschützt. Einmal griff ein Officer zu seiner Waffe, da schrie ich ihn an: „Werden Sie mich jetzt erschießen?“ Ich war damals ein bisschen übermütig.

In den 60ern sind Sie mit Martin Luther King durch die Welt getourt, um gegen Rassismus und Hass anzukämpfen. Wie kamen Sie mit ihm zusammen?

Ich lernte ihn 1967 in Chicago kennen. Vor Dr. King hatte ich sofort gewaltigen Respekt. Damals arbeitete ich mit Harry Belafonte, dem berühmten Bürgerrechtsaktivisten. Er gehörte zur Bewegung. Wie Sidney Portier, Dick Gregory, Mahalia Jackson und Aretha Franklin. Überall, wo er gesprochen hat, haben wir gesungen. Nach der Show saßen wir oft mit Dr. King zusammen und diskutierten über Rassismus.

Was haben Sie von ihm gelernt?

Diese Boshaftigkeit mit meinen Gedanken zu überwinden. Denn ich bin klüger als die Rassisten. Es war eine großartige Erfahrung, mit Dr. King zu diskutieren. Die Arbeit mit ihm hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Ich habe ihn immer sehr genau beobachtet. Jedem anderen wäre es schwergefallen, nach üblen rassistischen Vorfällen die andere Wange hinzuhalten. Aber Dr. King war durch und durch friedfertig. Alles, was er predigte und lehrte, lebte er auch.

Wie erlebten Sie den Tag, als Martin Luther King ermordet wurde?

Ich saß in einem Taxi in Harlem inmitten eines Aufruhrs, als ich die Nachricht von seinem Tod im Radio hörte. Ein Blitz durchfuhr meinen Körper. An diesem Tag hat die Welt einen großen Mann verloren. Es machte ihm nichts aus, zu sterben. Er gab sein Leben für eine große Sache.

Welchen Moment mit ihm werden Sie nie vergessen?

Alle Momente mit ihm. Man konnte ihn jederzeit umarmen, er war für mich wie ein sanfter Onkel. Er lachte gern. Ein friedlicher Mann.

Waren Sie stets eine friedliche Anti-Rassismus-Kämpferin?

Später ja. Irgendwann hatte ich kapiert, dass Rassisten die reinsten Ignoranten sind. Das Traurige ist, dass der Rassismus zurückgekommen ist. Es bricht mir das Herz. Ich versuche, mit ihm irgendwie klarzukommen. Denn der Rassismus ist einfach nicht totzukriegen.

Ist Donald Trump Rassist oder redet er nur seinen Wählern nach dem Mund?

Ich halte ihn für einen Rassisten. Trump ist ein Anstifter. Er stiftet zu rassistischer Gewalt an. Ich wäre so froh, wenn wir ihn loswerden würden. Er ist gefährlich.

Wie ist das mit der Redefreiheit in Amerika: Kann Trump sagen, was er will?

Nun, er sagt einfach, was er will. Er erzählt dummes Zeug wie „Ich mag Schwarze“, aber Mexikaner will er aus dem Land raus haben. Nach dem verheerenden Sturm in Puerto Rico wollte er nicht, dass dessen Bewohner ins Mutterland kommen, weil sie Vergewaltiger und Diebe seien. Man muss oft lachen über das, was er sagt. Er hat Amerika mehr verändert als Obama – aber auf keine gute Art.

Warum hat Trump trotz allem noch so viele Anhänger?

Ich hatte eigentlich gedacht, dass der Hass sich gelegt hätte. Aber seit Trump im Amt ist, kommen die Hater wieder aus ihren Hütten gekrochen, um zu sagen, was sie denken. In Virginia darf man Waffen tragen. Bei uns wurden bereits über 40 Schulen von Idioten attackiert. Ich komme mir manchmal vor wie bei den Rauchenden Colts.

Fühlen Sie sich persönlich bedroht?

Ich habe keine Angst vor Rassisten. Ich kann Ihnen nicht erklären, woran das liegt. Ich weiß ja, dass es sie gibt und wozu sie fähig sind. Da draußen passieren die verrücktesten Dinge. Ich verstehe die Zeiten, in denen wir leben, nicht mehr.

Ist Obamas Politik gescheitert?

Ich glaube, er war so erfolgreich, wie man es ihm erlaubte. Denn alle seine Veränderungsversuche wurden torpediert. Er hat trotzdem einiges erreicht. Für mich war Obama ein mutiger Mann. Ein Schwarzer im Weißen Haus muss wirklich sehr, sehr unerschrocken sein. Er hat es überlebt und wird in die Geschichte eingehen. Trump ist besessen davon, Obamas Reformen zurückzuschrauben. Politik ist heute ein extrem schmutziges Geschäft. Es geht nur noch um Dollars.

Wie ist Ihre Beziehung zu Gott?

Sehr stark. Gott ist der Schöpfer. Bei allem, was ich tue, ist Gott immer in der Nähe, um mir zu helfen und mich zu leiten. Vor jedem Auftritt spreche ich ein Gebet.

Steht die Kirche in Amerika hinter Trump?

Nicht meine Kirche. Die meisten schwarzen Kirchen stehen nicht hinter Trump.

Von Olaf Neumanm