Galsan Tschinag, 1943 in der Westmongolei geboren, Angehöriger und später sogar Stammesoberhaupt der Volksgruppe der Tuwa, ist in der internationalen Literaturszene ein Unikat. Seit er in den 1960er-Jahren in Leipzig an der damaligen Karl-Marx-Universität Germanistik studierte, wurde er zum Verehrer der deutschen Sprache. Er beherrscht sie. Viele seiner Bücher verfasst er in ihr. So auch sein jüngstes Werk „Kennst du das Land – Leipziger Lehrjahre“ ( Unionsverlag Zürich 2018, auf der Buchmesse desselben Jahres stellte der Autor das Buch in der LVZ-Autorenarena vor).

Tschinags Erinnerungen sind eine Liebeserklärung an Leipzig: „Ich würde im Grunde meiner Seele beleidigt sein, wenn einer behaupten würde, es gäbe auf Erden schönere und wichtigere Städte als Leipzig.“

So endet das zweite Kapitel. Auf den Seiten danach schildert der damalige Germanistikstudent aus der Mongolei seine Bekanntschaft mit einer Familie Schwan, wohnhaft in Markkleeberg. Der junge Mann, der nur Jurten kennt, staunt über ein zweistöckiges Haus und über ein richtiges Auto, einen lackneuen Trabant, über den Garten mit himmelhohen Bäumen …

In der LVZ-Autorenarena während der Leipziger Buchmesse 2018: Thomas Mayer interviewt Galsan Tschinag und seinen Sohn Galtai Galsan (von links). Quelle: A. Kempner

Die Schwans sind im richtigen Leben die Taubes, das Ehepaar Erika und Manfred Taube, sie Ethnografin mit dem Schwerpunkt Mongolei, er, heute 92 Jahre alt, Professor für Tibetologie und Mongolistik. Im Leipziger Universitätsverlag ist gerade der Band „Briefe aus der Mongolei“ erschienen. Manfred Taube und Sohn Jakob sind die Herausgeber der Brief-Dokumente von Erika Taube, die am 3. Juli dieses Jahres starb. Die Ethnografin weilte von 1966 bis Ende der 1980er-Jahre mehrfach zu Studien- und Forschungsreisen in der Mongolei, insbesondere im Altai beim Volk der Tuwiner. Galsan Tschinag war ihr Begleiter.

Als Student bei Taubes in Markkleeberg

Erika Taube, 1933 in Nossen geboren, hatte Tibetologie, Sinologie und Japanologie studiert und wollte auch die mongolische Sprache erlernen. Einen Lehrer dafür gab es aber nicht an der Universität. Also ging sie ins Wohnheim, wo die internationalen Studenten lebten. Sie fand einen jungen Mann aus der Mongolei, der bereit war, mit ihr die mongolische Sprache zu üben. Der Student hieß Cinagijan Galsan, später in Deutschland bekannt als der Schriftsteller Galsan Tschinag. Er lebte einige Jahre seiner Leipziger Studienzeit bei Taubes in Markkleeberg. Im Juli 1968 war seine Zeit in Leipzig vorbei.

Bundesverdienstkreuz für Völkerverständigung

Als Jahrgangsbester unter den ausländischen Studenten hielt er bei der Abschlussfeier im Alten Rathaus eine Rede. In seinen „Leipziger Lehrjahren“ ist über den für ihn historischen Tag zu lesen: „Ich bin der erste Germanist der Mongolei! Ich, dieses Wesen aus der Nomadenjurte, das vor fünf Jahren, zehn Monaten und fünfzehn Tagen in den Schoß der Mutter Leipzig hineinirrte? Konnte ich damals selbst in meinen wirrsten Einfällen davon träumen, wo und wie ich heute stehe?“ Tschinag wurde für sein literarisches Schaffen mehrfach ausgezeichnet und erhielt für sein Wirken im Sinne der Völkerverständigung das Bundesverdienstkreuz.

Über Jahrzehnte an der Leipziger Uni

Erika Taube arbeitete über Jahrzehnte an der Leipziger Universität, zunächst am Ostasiatischen Institut, nach 1990 am Institut für Indologie und Zentralasienwissenschaften. Die Ergebnisse ihrer Reisen in die Mongolei sind Grundlagen weiterführender Forschungen. Am Freitag, 21. August, fand für Erika Taube auf dem Friedhof Markkleeberg die Trauerfeier statt.

Erika Taube – Briefe aus der Mongolei, Universitätsverlag Leipzig, 256 S., 32 Euro

