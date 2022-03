Tübkes Bauernkriegspanorama wird zur Multimedia-Show im Leipziger Kunstkraftwerk

Leipzig

„Das Rundbild hat mich verbraucht. Es wird bleiben. Da ist schon Wahrheit, ich war nur Werkzeug ...“, schrieb Werner Tübke (1929–2004) über sein Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen ins Tagebuch. Elf Jahre, von 1976 bis 1987 hat er mit einem Team daran gearbeitet. Tübke hatte nur unter der Bedingung angenommen, dass ihm niemand in Konzept und Ausführung reinrede. Am Ende steht ein Meisterwerk. Statt lediglich das vom Kulturministerium erwünschte Großwerk zum Gedenken an den Deutschen Bauernkrieg, den Bauernführer Thomas Müntzer und die Schlacht bei Frankenhausen 1525 schuf der Leipziger Maler ein Welttheater mit über 3000 Figuren, eine visuelle Enzyklopädie der Irrungen und Wirrungen, der Hoffnungen und Enttäuschungen, der Ängste, des Wahns und des Aberglaubens. Das 123 Meter lange und 14 Meter hohe Tafelbild – eines der größten der Welt – entzieht sich einfachen Deutungen. Es überfordert – und fasziniert.

„Verwirrt und gleichwohl beeindruckt“

So erging es auch Markus Löffler, Initiator und Miteigentümer des Leipziger Kunstkraftwerks, bei seiner ersten Begegnung Ende der 90er Jahre. „Verwirrt und gleichwohl beeindruckt“ sei er gewesen. 2017 folgte ein gemeinsamer Besuch mit Brigitte Tübke-Schellenberger. Da sei seine Neugier geweckt und ihm klar geworden, „dass das Werk etwas Großes darstellt“. Fünf Jahre später ist das Projekt „Tübke Monumental“ im Kunstkraftwerk zu erleben.

Im Mittelpunkt steht die knapp halbstündige Mutimedia-Installation „The Great Circle“, bei der zwölf Schlüsselszenen des Tübke-Panoramas von jeweils 25 Projektoren auf Wände, Decke und Fußboden der Maschinenhalle des Kunstkraftwerks übertragen werden. Dazu gibt es Sounds und Musik, komponiert und zusammengestellt von Steve Bryson. Künstlerischer Leiter ist der italienische Medienkünstler Franz Fischnaller. „Wir haben ihm eine Carte Blanche gegeben“, so Löffler. Nur am Rande verweist er auf die schreckliche Aktualität von Tübkes Werk mit dem schlichten Titel „Frühbürgerliche Revolution“, in dem Krieg und Barbarei keine Nebenrolle spielen.

Die Apocalypse ist nah

Der Besucher sollte nicht erwarten, hier eine Art Erklärfilm, einen Ausweg geboten zu bekommen. Er taucht in ein Bild, dessen Figuren und Formen zu schweben beginnen. Zu sagen, dass hier viel los ist, wäre untertrieben: Der Turm zu Babel zieht vorüber, der Teufel, Ritter, eine Buchdruck-Werkstatt. Es wird gemetzelt, Sternbilder tauchen auf und verschwinden, die Trompeten von Jericho blasen der noblen Gesellschaft den Marsch. Dürer, Luther, Paracelsus, Erasmus werden erkennbar – die großen Geister der Zeitenwende. Engel, Adam, Eva und der Narr. Die Zünfte sitzen im gleichen Boot, aber auf dem Trockenen. Die Welt ist eine Scheibe, vor allem jedoch aus den Fugen und die Apokalypse nah. Thomas Müntzer, der die Bundschuh-Fahne senkt, weil er weiß, dass die Sache der Bauern verloren ist, trägt die Gesichtszüge Tübkes. Mit Palette, zu seiner Frau aufblickend, verewigte sich der Maler direkt im Bild.

Man kommt kaum mit in diesem Strom von Bildern und Symbolen. Aber man kann sie hinterher ordnen. Den Rohstoff für die Projektionen und Videos haben Mitarbeiter von Centrica aus Florenz, spezialisiert auf die Digitalisierung von Gemälden, 2019 in Bad Frankenhausen gewonnen. Sie machten 3000 hochauflösende Einzelaufnahmen des 1700 Quadratmeter großen Panoramabilds und setzten diese wieder zusammen. „Tübke Touch“ heißt eine Cloud-Applikation, bei der man auf einem Touchscreen alle Teile des Gemäldes im Detail betrachten, bis zum Pinselstrich heranzoomen kann. Dazu gibt es eine Navigation, etwa nach Themenkomplexen sowie weiterführende Informationen. Man werde diese Technik dem Tübke-Museum zur Verfügung stellen, sagt Löffler.

Interviews mit Zeitzeugen

Ein dritter Bereich ermöglicht weitere Schritte in die Tiefe: Gezeigt werden Videos mit Zeitzeugen, unter anderem mit Christine Rink, der langjährigen Leiterin der HGB-Galerie, oder dem Künstler und Assistenten Tübkes in Bad Frankenhausen, Dietrich Wenzel. Er beschreibt den „Herzschlagmoment“, als er gefragt wird, ober er an dem Riesengemälde mitarbeiten wolle, die Aufgabe („Tausende Figuren – wie soll das werden?“) und den Zeitdruck, unter dem Tübke stand. Alleine hätte er wohl 30 Jahre gebraucht. So wird das Monumentalwerk 1987 fertig, zwei Jahre vor dem Ende der DDR.

Muss man, wenn man sich damit auseinandersetzen will, nach dem Besuch des Kunstkraftwerks noch nach Bad Frankenhausen? Markus Löffler, im Hauptberuf Leiter des Instituts für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie an der Uni Leipzig, zögert keine Sekunde: „Na dann erst recht.“ Eine schöne Begründung dafür gibt es von dem Historiker Golo Mann. 1987 schrieb er nach seinem Besuch des Panoramas: „Wer unter jener Kuppel auf dem Frankenberg steht, dem Gemälde ohne Anfang, ohne Mitte und ohne Ende, der Schau, in welcher Symbole wie der berstende Turm von Babylon oder ein Regenbogen hoch über dem Schlachtengewimmel sich mit historischen Figuren versöhnen, dem wird die Zaubermacht der Kunst für einen Moment alle Theorie als grau in grau erscheinen lassen.“

Info: Tübke Monumental: Vom 11. März bis zum 31. Dezember im Kunstkraftwerk Leipzig (Saalfelder Straße 8b). Geöffnet Do–So,10–18 Uhr, 3G-Regelung, FFP2-Maske; Karten (13/ 10 Euro) sind online erhältlich unter: www.kunstkraftwerk-leipzig.com

Von Jürgen Kleindienst