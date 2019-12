Turbulenter Jahresrückblick mit der Theaterturbine

Leipzig

Das neue Jahr kann gern so beginnen, wie es die Theaterturbine vorweggenommen hat: mit Fingerschnipsen, mit Nonchalance und einem Lächeln in den Gesichtern. Der Song „Wachstumswende“ setzte das Ende unter den Jahresrückblick, den die vier Schauspieler in der ausverkauften Moritzbastei am Sonntag warfen.

Selbst auferlegte Hürden

Victoria Schaetzle, Anne Rab und Jim Libby formten in der Moderation von Thorsten Giese mit unterschiedlichsten spielerischen Kniffen und selbst auferlegten Hürden Szenen aus persönlichen Jahres-Höhepunkten des Publikums – der groben Skizzierung aus den Sitzreihen sowie einem Glücksrad mit Ereignisfeldern entsprungen und in der Bühnen-Umsetzung ein Eigenleben beginnend. Fakt ist, dass Steffi und Diana 2019 geheiratet haben. Dass Steffis Mutter im Gefängnis sitzt und die Ex Pia dazwischenfunkt, ist Ergebnis künstlerischer Freiheit von schräg Denkenden.

Agiler Jim Libby

Dabei haut manchmal alles hin und manchmal wenig; das liegt in der Natur der Impro-Sache und taugt nebenher als Analogie für ein Jahr aus Höhen und Tiefen. Zuschauer Thomas aus Oschatz ist entsetzt vom AfD-Erfolg bei den Landtagswahlen, eine Familie beglückt von ihrer Reise nach Paris, Katalin schwärmt vom Segelurlaub in der Türkei. Daraus entstehen ein Frust-Besäufnis mit Cocktails, eine überraschende Schlüsselübergabe auf dem Eiffelturm und eine Urlaubsschilderung, die Anne Rab als Simultan-Dolmetscherin in die Atemlosigkeit treibt. Besonders agil, schlagfertig und offensiv: Turbine-Gast Jim Libby, aus den USA stammend und in Wien lebend. Er erobert Gebirge wie auch Herzen im Sturm, provoziert und treibt Szenen ins Irrwitzige.

Einer der Höhepunkte des Abends: Der pantomimisch dargestellte Juwelen-Raub im Grünen Gewölbe, zusätzlich befeuert von Musiker Lothar Hansen, der gewitzt Griegs „In der Halle des Bergkönigs“ an den Keyboard-Tasten dazutupft. In so genannten „Half Life“-Varianten bekommen Raub, Fast-Entdeckung und ein Knutscher zunächst zwei Minuten Spielzeit, danach wird die Episode um jeweils die Hälfte gekürzt. Zum Schluss bleiben drei Sekunden für alles, und das Publikum amüsiert sich wie Bolle.

Der erste Blues-Samba der Welt

Musikalisch texten und arrangieren Hansen und die Schauspieler spontan Songs um; zum Beispiel „Major Tom“, ohne dass je die Titelzeile fällt. Oder „I’m Your Woman“, bei dem Libby als wohl erster Mensch der Welt Samba und Blues zusammenbringt. Thorsten Giese – als Moderator eloquent, witzig und publikumskitzelnd – steigt ein beim „Wachstumswende“-Song. Schmissiges Stück. Sollte den zufällig einer mitgeschnitten haben, könnte er Hit des Jahres 2020 werden.

Für den Jahresrückblick am Montag (30. 12., 20 Uhr) gibt es höchstens noch Restkarten an der Abendkasse der Moritzbastei

Von Mark Daniel