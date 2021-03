Leipzig

Vielleicht wollte Reiner Haseloff einem Ärger Luft machen, vielleicht eine neue Ära ausrufen, womöglich die, in der Ärzte in ihren Praxen impfen dürfen. Es kann aber auch sein, dass er einfach mal testen wollte, wie viele Leute wirklich lesen,was er via Twitter in den Äther postet.

Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident versehentlich ein einsame „Ä“ getippt und gesendet. Und er muss die Genialität der Aktion geahnt haben, die hinter diesem „Zufall“ steckt, wie er es selbst wenig später nannte. Denn gelöscht hat er’s nicht, das „Ä“. So bleiben Zehntausende Likes und Kommentare für Äonen erhalten. Sie dokumentieren die Häme-Reflexe der Community, aber auch den Spaß an for­cierter Gedankenfreiheit. Der Umlaut wird politisch relevant wie das Ä in Ämter. Das C in CDU darf Cäh gesprochen werden, wie es Dolly Buster in der „Peep!“-Show einst tat.

„Veritables Fun-Ä“

So gerät am Ende einer nicht nur für die CDU ätzenden Woche ein „Ä“ zum A und O, wenn nicht sogar Aaah! und Oooh! der aufmerksamen Öffentlichkeit, die sich für ein paar Momente vom Umgang mit Ästra Zeneca ab und der Häseloff’schen Fehlleistung zuwendet, die für so viel mehr steht als für jene Koalition von A und E, die auf der Tastatur neben dem Ö ihre randständige Heimat gefunden hat.

Natürlich weiß auch Reiner Haseloff, dass 1997 das Buch „Ä“ erschienen ist, in dem der Wort- und Tonkünstler Max Goldt seine Kolumnen aus der Satirezeitschrift „Titanic“ versammelt. In der titelgebende geht es um das Ä in „Mariä Empfängnis“. Zwar glaubt Goldt so wenig wie Dolly Buster an die Mär von der Unbeflecktheit, aber „das Ä in Mariä macht echt Laune. Es ist ein veritables Fun-Ä.“ Weshalb das ganze Volk all die „muttergöttlichen Ä-Feiertage“ begehen sollte. „Die einen preisen Maria, die anderen den Umlaut.“

Auf diese Weise hätten alle was davon, und, schreibt Goldt: „Volksgruppen fielen einander in die kontaktarmen Arme.“ Kontaktarm?! Am Ände markiert Haseloffs Ä den sozialen Faktor und wird zum Weckruf der anästhesierten Gesellschaft. Ändlich!

Von Janina Fleischer