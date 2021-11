Leipzig

Der „Panikrocker“ kommt vorbei: Udo Lindenberg macht auf seiner „Udopium 2022“-Tour auch in Leipzig Station. Das teilte Veranstalter Semmel Concerts am Dienstag mit. Der Auftakt der Konzertreise soll demnach am 24. Mai 2022 in Schwerin stattfinden, zwölf weitere Stationen sind bis Anfang Juli geplant. Am 14. Juni ist Leipzig dran, Veranstaltungsort ist die Festwiese. Am 18. Juni folgt Dresden.

Der Sänger, der seit mehr als 1000 Tagen nicht mehr auf der Bühne stand, werde nicht nur brandneue Songs von seinem diesjährigen Album „Udopium“ mitbringen, sondern auch seine Kumpels vom Panikorchester und Überraschungsgäste, hieß es. „Endlich“, sagte der 75-Jährige laut Mitteilung. „Denn die verdammte Pandemie hat uns allen auch die geplanten fetten Panik-Partys geklaut.“ Aber: „Rock’n’Roll never dies, unkaputtbar, zeitlos. Is doch klar – echter Rock’n’Roll ist das ewige Feuer.“ Im April 2020 hatte er nach dem Verbot von Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie eine geplante Tour komplett abgesagt.

Der Vorverkauf für die Tournee beginnt am Mittwoch, dem 3. November um 11 Uhr exklusiv bei Eventim, ab Freitag sind Karten dann auch bei allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Von CN/dpa