Über 1000 Online-Buchungen: Am Dienstag öffnen in Leipzig die Museen

Menschen in Ausstellungen – Diskussion, Inspiration, Irritation ... es fühlt sich an wie eine ferne Erinnerung. Rund viereinhalb Monate waren die Museen in Leipzig geschlossen. Am Dienstag werden die städtischen Häuser wieder geöffnet. Hygienekonzepte und Leitsysteme sind vorbereitet. Besuche sind allerdings nur nach Terminbuchung möglich.

Das Vermissen war offenbar groß. 60 Anmeldungen habe es allein am Sonntag per Mail gegeben, sagt Anett Lamprecht, stellvertretende Direktorin des Grassimuseums für Angewandte Kunst. Auch per Telefon kann man hier wie in den anderen Häusern Termine buchen. Und das wird gemacht: „Im Sekretariat ist es ein einziges Klingeln“, beschreibt Lamprecht die Geräuschkulisse. Die Lust auf Kunst und Kultur, vermutet sie, sei jetzt noch größer als nach dem ersten Lockdown, der 8 Wochen dauerte. Beim zweiten waren die Museen 19 Wochen geschlossen. „Die Haltung scheint diesmal eine andere zu sein“, sagt sie. Man wolle jetzt ins Museum, so lange es noch geht. Carpe diem in der Pandemie.

Verlängerte Öffnungszeiten im Grassi

Ute Uhlemann (l.) und Annett Lamprecht bringen die Plakate mit den Hygieneregeln im Grassimuseum an. Quelle: André Kempner

Mit verlängerten Öffnungszeiten – Dienstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr (statt bis 18 Uhr) – will man im Grassi auf den großen Nachholbedarf reagieren. Geöffnet wird in zwei Stufen: Zunächst sind die beiden neuen Ausstellungen zu sehen – „Reklame! Verführung in Blech“ und „Murano. Farbe Licht Feuer“. Ab 23. März ist zusätzlich wieder die dreiteilige Dauerausstellung geöffnet. Bis dahin sollen auch Online-Buchungen möglich sein.

Parallel öffnet am Dienstag das ebenfalls im Grassi-Komplex am Johannisplatz untergebrachte Museum für Völkerkunde. Am 27. März macht dann das Musikinstrumentenmuseum im Grassi auf.

Bildermuseum zeigt Gursky ab 25. März

Auch das Museum der bildenden Künste kehrt in zwei Schritten zurück, zeigt ab Dienstag neu die Ausstellung „1950–1980. Fotografie aus Leipzig“. Außerdem sind die Ständigen Sammlungen und jene Ausstellungen zu sehen, deren Laufzeit durch den Lockdown unterbrochen wurde. Ab 25. März soll dann die lange erwartete und mehrfach verschobene Schau des 1955 in Leipzig geborenen Fotokünstlers Andreas Gursky zugänglich sein. Zu sehen sind rund 80 zumeist großformatige Werke. Es ist die erste institutionelle Einzelausstellung in seiner Geburtsstadt.

Der „Fotograf der Globalisierung“

Gursky zeigt die Moderne in Wimmelbildern, schafft Metaphern für eine aus den Fugen geratende Welt. Aus einer Vielzahl von Aufnahmen konstruiert er seine Bilder. Er montiert, reduziert, vervielfältigt, kompiliert, „malt“ am Computer. Man hat ihn, der seine Motive auf der ganzen Welt sucht, den „Fotografen der Globalisierung“ genannt. Gursky nach dem Lockdown – ein absoluter Ausstellungshöhepunkt.

Da ist es nicht überraschend, dass die Nachfrage auch im Museum der bildenden Künste beachtlich ist. „Wir verzeichnen bereits rund 1200 Zeitfenster-Buchungen bis zum 18. April“, sagt Museumssprecher Jörg Dittmer. Rund 150 Besucher könne man gleichzeitig in das Museum lassen, vorausgesetzt sie verteilen sich einigermaßen gleichmäßig.

Museumsbesuch mit Anmeldung Bildermuseum: Zeitfenster-Reservierung auf www.mdbk.de und unter 0341 21699954 Grassimuseum für Angewandte Kunst: Tel. 0341 2229320; anmeldung@grassimuseum.de. Museum für Druckkunst: 0341 231620; info@druckkunst-museum.de G2-Kunsthalle, Buchung unter: g2-leipzig.de/besuch

Erste Öffnungen schon am Montag

Die städtischen Museen sind nicht die ersten, die in Leipzig wieder eine Begegnung mit Kunst ermöglichen. Bereits in der vergangenen Woche hatten verschiedene Galerien nach Anmeldung geöffnet, am Montag machten schon das Museum für Druckkunst und die G2-Kunsthalle am Dittrichring ihre Türen auf. Allerorten warten zum Teil lange vorbereitete Ausstellungen.

Fragt sich nur wie lange. Die Kunsthalle der Sparkasse in der Otto-Schill-Straße zum Beispiel bleibt vorerst geschlossen. Man wartet dort die weitere Entwicklung der Infektionszahlen ab. Der Aufwand, die Einrichtung erst zu öffnen und dann kurzfristig wieder zu schließen, sei zu hoch, so die Kunsthalle. Auch in der Galerie für Zeitgenössische Kunst beobachtet man die Pandemielage erst einmal. Die sehenswerte Ausstellung mit Fotos von Shunk-Kender soll am 23., die neue Sammlungsausstellung am 26. März öffnen.

Von Jürgen Kleindienst