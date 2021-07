Leipzig

Es wird gehämmert im Innenhof des Grassimuseums. Bühnenaufbaulärm, Heavy Metal, Musik in den Ohren einer gebeutelten Branche und eines weitgehend entwöhnten Publikums. Schon am Mittwoch spielt dort die Philharmonie Leipzig ab 20 Uhr Filmmusik. Das Konzert ist Teil des „Outside“-Kultursommers Leipzig, der selbst zum Teil noch eine Baustelle ist und an verschiedenen Orten in Leipzig stattfinden soll. Mit dem Kunst- und Kulturfestival „NEU / SORTIEREN“ hatte er Mitte Juni begonnen. Jetzt geht es in schneller Folge richtig los.

Fest steht: Der Kultursommer 2021 wird größer als der im vergangenen Jahr. In Zusammenarbeit des Kulturamts der Stadt Leipzig mit dem LiveKommbinat sind über 150 Veranstaltungen geplant, unterstützt auch von der Initiative Leipzig+Kultur und dem Kreativen Leipzig e.V..

400.000 Euro zusätzlich vom Bund

Möglich macht das eine kurzfristige Förderung der Bundeskulturstiftung, die zusätzlich zu den 150 000 Euro von der Stadt 400 000 Euro dazugibt, wenngleich der endgültige Zuwendungsbescheid laut Antje Brodhun vom Kulturamt noch aussteht. Wie berichtet ist das Leipziger eins von sieben Kulturprojekten in Sachsen, das im Rahmen des Programms „Kultursommer 2021“ unterstützt wird. Das Geld kommt aus dem Rettungs- und Zukunftsprogramm „Neustart Kultur“.

Im vergangenen Jahr konnten sich längst nicht alle Interessenten beteiligen, jetzt sei das Feld der Teilnehmer breiter, sagte Brodhun bei der Pressekonferenz am Montag. Bis Ende Juni lief die Ausschreibung, in mehreren Kuratoriumssitzungen wurde entschieden, wer diesmal dabei ist. Vertreten seien so ziemlich alle Kultursparten, so Brodhun. Noch haben die Programme Lücken. Kulturplanung geht auch im zweiten Corona-Sommer nur als Work in Progress.

Von der Festwiese aufs Agra-Gelände

Ein nicht unerheblicher Teil des Kultursommers zieht um: Die größeren Live-Veranstaltungen, die 2020 unter dem Label „OUTS:DE“ (jetzt lautet es schlicht „outside“) auf der Festwiese stattfanden, sind in diesem Jahr im Agra-Park zu erleben, und zwar laut Brodhun nicht auf dem Gelände der Picknickkonzerte, sondern in einem kleineren Bereich hinter den Hallen. Die ZSL-Betreibergesellschaft hatte die Festwiese in diesem Jahr anderweitig vermietet.

Dieser Kultursommer reicht bis in den Herbst: Die rund 30 geplanten Veranstaltungen im Agra-Park finden vom 25. August bis zum 26. September statt, zum Auftakt tritt die österreichische Schriftstellerin Stefanie Sargnagel auf.

Über 40 zusätzliche Veranstaltungen im Grassi-Innenhof

Im Grassi-Innenhof wird eine Bühne aufgebaut, hier geht es am Mittwoch los. Quelle: André Kempner

40 bis 45 zusätzliche Veranstaltungen sind bis 24. September im Grassi-Innenhof geplant. Während hier zunächst das LiveKommbinat federführend ist, übernimmt ab 28. Juli die NaTo in Kooperation mit dem Grassimuseum für Angewandte Kunst, das bereits ein eigenes umfangreiches Sommerprogramm auf den Weg gebracht hatte. Unter den bestätigten Künstlerinnen und Künstlern sind Wooden Peak, die Spielvereinigung Sued, Pigor & Eichhorn, der Magic Monday Leipzig sowie Paul Millns & Butch Coulter, die den „Kultursommer im Grassi“ am 28. Juli bluesig eröffnen werden. Schon an diesem Samstag wird der Innenhof zum Dancefloor, wenn das „Grassi Pamanoke“ stattfindet – ein Auftritt des seit eineinhalb Jahren fast völlig stillgelegten Clubs Elipamanoke im Leipziger Westen.

Der Kultursommer verteilt sich auf diverse Veranstaltungsorte, neben Agra-Park und Grassi-Innenhof sind unter anderem Werk 2, Kunstkraftwerk, Institut für Zukunft, Distillery, TV-Club -Gelände und die Parkbühne im Clarapark, wo am 5. September ein Rockabilly-Tag mit den Firebirds stattfindet. Ab 15. August ist „Teegarten Dosis 2“ zu erleben, eine Ausstellung der HGB in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zukunft.

Festival „City Crash“ ab Samstag

Ein weiterer Höhepunkt beginnt ebenfalls an diesem Samstag mit dem Festival „City Crash“, bei dem Streetart, Malerei, Installation, Skulptur und Musik aufeinandertreffen. Mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler beteiligen sich. Clubs und Konzerthallen werden in- und outdoor zu Galerien, Projektionsflächen und Kunsträumen umfunktioniert – Distillery, Elipamanoke, Mjut und Werk 2 sind beteiligt. Hier wird zur Vernissage am 24. Juli in Halle A DJ d’Dread den Film „Menschen am Sonntag“ von 1929 vertonen. Live!

Termine des Outside-Kultursommers Distillery, bis 30.9.: „I love gardening“, Mi, Fr (www.distillery.de) Sommerbühne im Grassi-Innenhof, 21.7. bis 24. 9., Auftakt 21.7, 20 Uhr: Filmmusik-Konzert der Philharmonie Leipzig (Kupfersaal.de); 23.7., 18.15 Uhr: TV-Club Bandabend, u.a. mit Mary Broadcast, Reikas Tanz (Karten: shop.tv-club-leipzig.de oder an der Abendkasse) Werk 2, Mjut, Distillery, Elipamanoke, City Crash, 24.7. bis 1.8.: – Festival für Kunst und Kultur (citycrash.de) Kunstkraftwerk, Außenbereich, 14., 21.8., 4.9.: Elektronische Musik und Hochkultur Agra Messepark, 25.8. – 26.9.: Outside, 25.8., 19.30 Uhr Stefanie Sargnagel und Band, 26.8, 19.30 Uhr: Mal Élevé Institut für Zukunft, 15.8. bis 3.10.: „Teergarten – Dosis 2 in Kooperation mit der HGB Leipzig Alle feststehenden Veranstaltungen in den kommenden Tagen unter www.outside-leipzig.de

Von Jürgen Kleindienst