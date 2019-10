„Über die Liebe ist niemals alles gesagt“ – Annett Louisan kommt mit neuen Songs ins Gewandhaus

Leipzig

Mit „Große kleine Liebe“ gibt es nicht nur ein, sondern gleich zwei neue Alben von Annett Louisan, jedes enthält zehn Songs. Vor ihrem Leipzig-Konzert spricht die Sängerin in Interview über ihre Tochter, die Liebe und späte Erkenntnisse.

Was ist Ihre „Kleine Liebe“ des Tages?

Die Dusche, die ich gerade noch zuhause hatte, bevor ich losgefahren bin. Heute ging nämlich bei uns die Heizung nicht, und ich war total durchgefroren (schnäuzt sich). Erkältet bin ich auch schon wieder. So ist es halt, das Leben mit einer Zweijährigen (lacht).

Ich nehme an, die „Große Liebe“ …

… sind meine beiden. Mein Mann und unsere Kleine.

Emmylou Rose ist ein wirklich cooler Rockstar-Name.

Danke, ja, unsere Tochter sollte auf jeden Fall einen tollen Namen bekommen. Ich kannte die Form natürlich von Emmylou Harris. Aber Emmylou ist tatsächlich an meine Oma angelehnt, die hieß Emmy Louise. Und ein Link zu „ Louisan“ ist auch mit drin.

Kann man sich vornehmen, glücklich zu sein?

Ja, inzwischen kann ich das. Früher bin ich durchs Leben gegangen und habe auf das Glück gewartet, manchmal passierte es dann und manchmal nicht. Glück bedeutet für mich heute vor allem, dass ich einen Sinn in meinem Leben sehe. In den vergangenen Jahren gab es Phasen, in denen ich nicht richtig zufrieden war. Ich dachte, irgendwas fehlt mir. Teilweise habe ich mir selbst das Leben schwer gemacht und hatte zu große Angst davor, Fehler zu machen.

Sie haben fünf Jahre kein Album mit eigenen Songs veröffentlicht, und dann gleich zwei auf einmal. Wieso?

Die Lieder waren überreif, sie mussten endlich raus. Für mich gehören diese 20 Songs zusammen, auch wenn sich die „Kleine Liebe“ und die „Große Liebe“ stark unterscheiden.

Die „Große Liebe“ ist klar auf so einen 80er-Jahre-Pop-Sound produziert. Wie kam es dazu?

Ich hatte Lust zu experimentieren. Bei der Arbeit mit Peter Plate merkte ich, dass es mich in eine frankophile Pop-Richtung zog und dass die Songs mich an die Musik meiner Kindheit erinnerten, an France Gall oder auch an Madonna. Mein Herz ist richtig aufgegangen, und das Musizieren hat so viel Spaß gemacht. Und ich finde, meine Stimme passt richtig gut zu diesen etwas avantgardistischen Sounds.

In „Belmondo“ singen Sie die hübsche Zeile: „Im Fernsehen läuft was mit Belmondo, und ich schau auf deinen schönen Arsch“. Thema ist das abflauende sexuelle Begehren in einer langen Beziehung.

Ich bin darauf vorbereitet, dass Journalisten fragen, ob dies eine persönliche Geschichte ist. (lacht). Eine langjährige Beziehung zu führen, das ist eine gewaltige Aufgabe. Man braucht sehr viel Respekt, und es gibt auch Momente, wo man sich nicht so nah ist. Ich finde, das darf man auch mal aussprechen und das darf auch so sein. Man kann sich nicht immer auf einem Hoch befinden.

Den Text von „Zweites erstes Mal“ kann man so lesen, dass Sie gern ein zweites Kind möchten.

Die Zweideutigkeit ist beabsichtigt (lacht). Doch im Wesentlichen geht es um all die ersten Male im Leben. Die erste Liebe, das erste Mal auf der Bühne, der erste Schnee. Je älter man wird, desto seltener werden solche Erlebnisse und die Sehnsucht danach wächst. Durch Emmylou und ihren Blick auf die Welt kommt dieses Gefühl jetzt zurück.

Ist das zarte „Kleine Liebe“-Lied „Die schönsten Wege sind aus Holz“ eine Art Zwischenfazit der ersten 42 Jahre Annett Louisan?

Ja. „Holz“ habe ich aufgenommen, als ich im zehnten Monat schwanger war, mit ganz viel Wasser in den Beinen und tiefergelegter Stimme. Frank Ramond und ich haben den Text geschrieben, die wunderschöne Melodie, die mich an Friedrich Hollaender erinnert, kommt von Martin Lingnau. Praktisch alle wundervollen Dinge in meinem Leben sind passiert, wenn ich durch ein Tal gegangen bin, eine Angst überwunden oder auch mal Scheiße erlebt habe. Es lohnt sich einfach durchzuhalten und nicht bitter zu werden. Ich will keinen Hass empfinden. Der tut niemandem gut.

Sie sind seit 15 Jahren erfolgreich. Gucken Sie sich manchmal das Mädchen von „Das Spiel“ an und denken „Was bin ich erwachsen geworden“?

Tatsächlich, ja. Ich finde es so niedlich, wie unschuldig ich damals noch aussah und auch war. Ich hatte noch nicht so viel nachgedacht über das, was ich mache. Seit meine Tochter auf der Welt ist, finde ich wieder so ein bisschen zu diesem alten Gefühl zurück.

Haben Sie über die Liebe jetzt eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist?

Nein. Über die Liebe ist niemals alles gesagt.

Ist Emmylou bei Ihrer Tournee mit von der Partie?

Na klar, sie ist ein Reisekind. Das war sie von Anfang an. Als sie sechs Wochen alt war, sind wir mit dem Wohnmobil nach Frankreich und Spanien gefahren. Wir waren zwei Monate unterwegs, in unserem klapprigen Skipper, Baujahr 1980, und nie schneller als 80 Stundenkilometer. Das war eine magische Zeit.

Annett Louisan in Leipzig: 5. November, 20 Uhr, Gewandhaus, Karten gibt es u.a. in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050, auf www.ticketgalerie.de

Von Steffen Rüth