„Über sieben Brücken“ im großen Chor: Karat akustisch im Gewandhaus

Leipzig

„Das muss ich jetzt loswerden. Als ihr so schön applaudiert habt, und wir uns in eurem Beifallssturm suhlten – vielen Dank – sagte Christian (der Bassist) zu mir: ‚Ich glaube heute waren wir besonders gut, oder?‘“. Mit dieser Ansage bringt Sänger Claudius Dreilich wie so oft an diesem Abend das Publikum zum Lachen. Am Freitag gab Karat ein Akustikkonzert in Gewandhaus.

Nicht alles läuft rund beim Auftaktkonzert der neuen Tour

Keyboarder Martin Becker setzt mit falschem Intro ein beim Lied „Märchenzeit“ (1977), Aushilfsschlagzeuger Ronny Dehn steigt zu früh ein bei „Steh wieder auf“ (2010), und auch an der Gitarre war der eine oder andere schiefe Ton zu hören. Es läuft nicht alles rund, aber Publikum und Band nehmen es mit Humor. Immerhin ist es das Auftaktkonzert der neuen Tour, da könne so etwas schon mal vorkommen, so Dreilich.

Doch gerade bei Hits wie „Albatros“ (1979) zieht die Band alle Register: Kraftvolle Gesangspassagen wechseln sich mit Instrumentalsolos ab, in denen der Keyboarder mit Gitarrist Bernd Römer um die Wette spielt, gekonnt akzentuiert am Schlagzeug. Im letzten Refrain kommt dann noch Kunstnebel zum Einsatz, und die Bühnenscheinwerfer schwenken rot leuchtend umher. Die Zuschauer im ausverkauften Saal belohnen solche Highlights mit manchmal mehrere Minuten andauerndem Applaus.

Dieses ist das dritte Akustikkonzert der Band auf dieser Bühne seit 2017. Das Publikum, im Durchschnitt um die 60 Jahre alt, ist trotzdem zahlreich erschienen. Viele Gäste sind Wiederholungstäter. Sie kommen jedes Jahr zu Karat ins Gewandhaus. Andächtig lauschen sie bei Balladen wie „Magisches Licht“ (1980), ausgelassen tanzen sie bei Rockstücken wie „Mich zwingt keiner auf die Knie“ (1999).

Claudius Dreilich geht zu seinen Fans und singt mit ihnen

Claudius Dreilich, der vor 14 Jahren in die Fußstapfen seines 2004 gestorbenen Vaters Herbert getreten ist, ist nicht nur ein ausgezeichneter Sänger – was er besonders eindrucksvoll bei „Kalter Rauch“ (1999) zeigt, wo er sowohl die sehr hohen als auch die tiefen Töne perfekt trifft – er ist auch immer für eine Überraschung gut: Zur Freude der Fans verlässt er die Bühne, geht an ihnen vorbei die Stufen hoch bis zum obersten Rang, um mit ihnen gemeinsam „Über sieben Brücken“ (1979) zu singen.

Mal sehen, was Karat sich für die nächste Tour im kommenden Jahr ausdenkt. Dann steht der 45. Bandgeburtstag an. Aus diesem Anlass wird die Band am 20. Juni auf der Leipziger Parkbühne auftreten.

Von Pauline Szyltowski