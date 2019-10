Überraschend einfach

Leipzig

Ein Wesenszug der überraschenden Nachricht ist, dass sie unverhofft kommt. Ein zweiter hat sich in den letzten Jahren manifestiert: dass es schlechte Nachrichten sind. Das klingt merkwürdig, dass eine Gemeinschaft von Pessimisten mit Negativem noch überrascht werden kann. Ist aber so.

Gute Neuigkeiten gibt es auch. Es wird jetzt einige überraschen, aber der Flughafen Berlin Brandenburg „ Willy Brandt“ (Codename: BER) wurde seiner Bestimmung übergeben: Die Baustelle ist nun Filmkulisse.

Für den Spionagethriller „Gnadenlos“ haben sie den BER als Washingtoner Dulles International Airport verkleidet. Filmschaffende wissen zu schätzen, dass nirgendwo echte Passagiere durchs Bild laufen. Das wurde auch schon für den Film „ Schönefeld Boulevard“ genutzt.

Potemkinsche Zone

Es muss nämlich nicht immer Babelsberg sein oder Görlitz, schon gar nicht Hollywood. Und, nur zum Beispiel, brandenburgische Dörfer eignen sich gar nicht so gut wie gedacht, die Umgebung für etwas sehr Kaputtes oder sehr Flüchtiges zu simulieren, weil sie so richtig im Eimer nur innerlich sind.

Echt wirkende DDR-Dramen dreht man inzwischen besser in Zell im Fichtelgebirge. Weil sich das aber keiner traut, wurden für„Kruso“ statt auf Hiddensee in Litauen die Kameras aufgebaut und für das Ost-Drama „Preis der Freiheit“ in Tschechien. Wie man sich das eben so vorstellt.

Zum Glück gibt es den BER beziehungsweise gibt es ihn nicht und darum künftig die Möglichkeit, das Potemkinsche Projekt zu dem zu machen, was es nicht ist, für Filme, die zeigen, wie es nicht war von Leuten, die es noch nie wissen wollten. So einfach ist das.

Von Janina Fleischer