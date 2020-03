Überraschende Wende: Ingo Schulzes neuer Roman „Die rechtschaffenden Mörder“

Leipzig

Am Ende ist es also doch noch ein Krimi. Das konnte vermutet werden. Schließlich zeigt der Titel des neuen Romans von Ingo Schulze, „Die rechtschaffenen Mörder“, schon in diese Richtung: Es könnte bei der Zeitreise durch die letzten sieben Jahrzehnte um ein Verbrechen gehen – oder zu einem kommen.

Auf den letzten Seiten ist es soweit. Wobei auch ein Unfall möglich scheint, als zwei Menschen an der Goldsteinaussicht in der Sächsischen Schweiz zu Tode kommen.

Von Beruf Leser

Die – freilich glänzend erzählte – Geschichte beginnt harmlos. Schulze, Jahrgang 1962, hat die Handlung in seine Geburtsstadt Dresden und deren nähere Umgebung gelegt und schildert das Leben Norbert Paulinis, der in der Kindheit seine Liebe zu Büchern entdeckt, sich für so gut wie nichts anderes als Lesen interessiert und das Erbe seiner früh verstorbenen Mutter antritt, die ein Antiquariat eröffnete.

Das übernimmt nun der Sohn, der mit etwas Glück seine seltene Ware in einer Villa anbieten kann, zur gefragten Adresse wird und sich am Ziel seiner Wünsche wähnt. Er wollte Leser werden – das hat er geschafft. Er kann alles besorgen und manches, was sonst nirgendwo zu bekommen ist, fällt ihm mitunter in den Schoß.

Anschluss verloren

Paulini gilt regelrecht als Dissident, wird zur Anlaufstelle für viele, die etwas suchen, was in den Buchläden nicht erhältlich ist, wozu auch freier Gedankenaustausch gehört. Das macht ihn zu einer gefragten Person, für die sich dann ebenso die entsprechenden Behörden interessieren.

Deren Aufgabe erledigt die Ehefrau gleich mit: eine resolute Friseurin und eifrige Stasi-Zuträgerin, die es nach der Wiedervereinigung zu etwas bringt. Da ist die Ehe inzwischen geschieden, und der mitunter schrullig und weltfremd wirkende Paulini verliert den Anschluss.

Schiefe Bahn

Mit der neuen Zeit kommt der Kenner alter Bücher nicht zurecht. Er muss die Villa verlassen – ein westdeutsches Paar hat Ansprüche erhoben – und zieht in die Provinz. Sein Sohn gerät auf die schiefe Bahn, Paulini wird zum Nationalisten. Der Gebrauch von Fremdwörtern macht ihn wütend, Migranten möchte er am liebsten wieder zurückschicken.

Dass er einen Bosnier aus Sarajewo eingestellt hat, lässt sein Verhalten umso widersprüchlicher erscheinen. Er werde sich nur noch der deutschsprachigen Literatur widmen, um sich sein Sprachgefühl rein zu bewahren, hatte er schon kurz vor dem Zusammenbruch der DDR verkündet. Heutige Rechtsaußen würden es ähnlich formulieren.

Mord mit Aussicht?

Der Erzähler, der im zweiten Teil des Romans bezeichnenderweise unter dem Namen Schultze in Erscheinung tritt, ist jedenfalls verstört. Er, inzwischen ein erfolgreicher Autor (wie der Schulze), wollte Paulini eigentlich ein literarisches Denkmal setzen. Jetzt aber würde er ihn regelrecht vom Sockel stoßen.

Konfliktgeladen ist das Vorhaben auch durch Elisabeth, die sowohl mit Paulini als auch mit Schultze eine Beziehung hatte und gemeinsam mit dem Antiquar in der Sächsischen Schweiz wandert.

Kommt es dort, an der berühmten Stelle, zu einem erweiterten Suizid? Oder ist es Mord mit Aussicht? Was hat Schultze getan, welche Schuld trägt Paulini?

Ursache und Wirkung

Leicht macht es Schulze dem Leser nicht. Er fordert ihn vielmehr auf, über das Ganze noch einmal nachzudenken, auch über die Glaubwürdigkeit Schultzes. Alles scheint möglich, Schwarz-Weiß-Muster helfen nicht.

„In unserer Welt immer die Ursache für eine Wirkung zu finden, das ist schwer geworden“, heißt es am Ende. Dafür hat Ingo Schulze ein sehr nachdenkenswertes Beispiel geliefert. Und ist damit für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.

Ingo Schulze: Die rechtschaffenen Mörder. Roman. S. Fischer; 320 Seiten, 21 Euro

Von Winfried Wächter