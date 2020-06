Überraschung gelungen: Die Zöllner spenden Picture-Vinyl als Deko für den Anker

Leipzig

Natürlich würde Heike Engel lieber Kultur machen. Doch so lange im Anker wegen Corona noch keine Konzerte realisierbar sind, kümmern sich die Geschäftsführerin und ihr Team unter anderem um die weitere Gestaltung des 2018 fertig sanierten Gebäudes. In einem Aufruf baten sie um Platten oder Hüllen für Tresen, Backstage-Bereich und Jugendclub. Die Resonanz aus der Bevölkerung war enorm – nun gab’s auch exklusiven Materialzuwachs der Prominenz: Das Management von Dirk Zöllner und Band überraschte Heike Engel jetzt mit der in einen goldenen Rahmen gefassten Doppel-LP vom Album „Zack! Zack! Zessions“.

„Wir sind dem Anker seit vielen Jahren herzlich verbunden“, sagt Bandmanagerin Nicole Kucht. „Das Team ist einfach großartig und hat uns immer unterstützt, auch wenn es mal nicht so lief. Das Plattengeschenk ist ein Dankeschön von uns.“ Zum Picture-Vinyl gab’s von Kucht und Tontechniker Marcel Wicher außerdem ein paar Mundschutzmasken mit Zöllner-Logo für die Mitarbeiter an der Renftstraße 1.

„Wundervolle Überraschung“

Die Chefin ist begeistert: „Das war eine wundervolle Überraschung, die uns alle sehr rührt. Das Präsent bekommt natürlich einen Ehrenplatz.“ Umwerfend war für die Anker-Leute auch die Zahl des gespendeten Vinyls aus der Leipziger Bevölkerung, die den Aufruf in der LVZ und in sozialen Medien gelesen hatte: Über 1000 Platten und Cover wurden im Kulturzentrum abgegeben. Schon nach dem Umbau der Kneipe 2016 wurde dort die Decke mit vielen gespendeten Plattencovern dekoriert.

In Sachen Programm dürfte sich in den nächsten Tagen vieles klären. „Wenn unser Hygiene-Konzept bestätigt wird, kann am 27. Juni das Konzert von Uschi Brüning & Dirk Michaelis vor maximal 100 Leuten stattfinden“, sagt Engel. Übrigens – die Zöllner sollen am 6. November in Bigband-Besetzung im Anker gastieren.

Von Mark Daniel