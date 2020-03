Überreiz und Trauer beim MDR-Konzert im Gewandhaus

Leipzig

Liebesglück und Trauerarbeit gab es am Samstag in nur zwei Stunden eines MDR-Konzerts, mit dem am Sonntag auch das Kurt-Weill-Fest in Dessau beendet werden soll.

In Maurice Ravels „Daphnis et Chloé“-Suite aus dem gleichnamigen Ballett stehen dem Liebesfrühling des jungen Paars trotz faunischer und anderer Störmanöver keine ernsthaften Schwierigkeiten entgegen. Das bringt man nur allzu gern auf das zum Brechen volle Gewandhaus-Podium: Neun Schlagzeuger, ein Solo-Paukist und ein Triangel-Solist sind allein in der Percussion-Einheit ein Muss.

Gewaltig unterschätzt

Nach dem sehr extrovertierten Sonnenaufgang lässt der gleichfalls gern vor dem MDR-Sinfonieorchester gesehene Stefan Asbury Ravels stellenweise einen Tick zu üppige Tonströme wogen und schmettern – mit beinahe ebenso lautem Applaus-Resultat.

„Daphnis et Chloé“ macht immer Eindruck, aber die ersten drei Titel des Abends waren stärker. Nicht nur das „Konzert für Streicher“, eines der letzten Werke von Regisseur Federico Fellinis bevorzugtem Komponisten Nino Rota. Gewaltig unterschätzt ist der Römer an der Schwelle zwischen E- und U-Musik.

Trotz der in den anderen Stücken aufjauchzenden und schneidend dazwischenfahrenden Bläsergruppen überzeugt wie schon beim von Jörg Widmann dirigierten Konzert vor einer Woche vor allem die Arbeit der Streicher mit satten und bei Mahler auch ausgezehrten Tönen.

Fahl und bohrend

Im ersten Teil beginnt Daniel Schmutzhard „Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n“, das erste von Mahlers fünf Kindertotenliedern auf Gedichte von Friedrich Rückert, fahl und bohrend. Der österreichische Bariton zeigt hier sinnhafte Selbstbeherrschung. Erst auf „Nacht“ gibt er einen gerundeten Ton, und sofort krümmt er seinen Bariton wieder mit Willen zum Bravour-Verzicht.

Oft wird „Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen“ zum halb versöhnlichen Melodie-Segen, Schmutzhard dagegen bleibt absichtlich unter Orchesterlautstärke. So macht er aschgraue Verzweiflung zum leicht manierierten Artefakt. Damit steht er definitiv auf dem richtigen Level für Mahlers künstliche und deshalb so stark beeindruckende Scheinnähe zu Volksmusik-Fragmenten.

Überreizungen eines kulturellen Klimas

Trotz Stefan Asburys Kompetenz in Sachen Neue Musik kommt Franz Schrekers revolutionäre „Kammersinfonie in einem Satz“ aus dem Jahr 1917 erst ab der Mitte in den richtigen Drive. Die allesamt solistisch besetzten Musiker finden nicht sofort zu diesem sogar im Piano rauschhaften Fluidum. Dazu fehlt offenbar der Mut zur lässig-professionellen Minimalschlamperei, mit der Strauss-kundige Orchester einen erotischen Schmäh wir die „Rosenkavalier“-Walzer zur richtigen Sensation steigern.

Aber auch so hört man viel von den Überreizungen eines kulturellen Klimas und jenen Irritationen, die Sigmund Freud in den Extremzeiten der Wiener Moderne einen regen Zulauf sicherten.

Bei diesem spannenden „ MDR Zauber der Musik“ bleibt die Fallgeschwindigkeit von Schrekers „Kammersinfonie“ zum schmerzhaften Aufprall bei den „ Kindertotenliedern“ in intensiver Erinnerung.

Von Roland H. Dippel