Leipzig

Dieser Roman ist schwer zu ertragen. Ein Krieg hat das Leben aus der Stadt radiert, einer Stadt, von der die Leser erfahren, dass sie einen Bahnhof hat, einen Boulevard, Neubaublocks. Und jenes Internat, das Serhij Zhadans Roman den Titel gibt. Im ukrainischen Original ist das Buch 2017 erschienen; Sabine Stöhr und Juri Durkot bekamen ein Jahr später für ihre Übersetzung ins Deutsche den Preis der Leipziger Buchmesse.

Die Jury war beeindruckt vom „drängenden Erzählrhythmus“ und den „dichten Beschreibungen“, die „eine große Kraft“ entfalten: „Lebendiger als in diesem Roman kann man vom Krieg nicht erzählen, lebendiger kann eine Übersetzung nicht sein.“

Ljudmila Ulitzkaja spricht von „Schmerz, Angst und Scham“

Er schien weit weg damals, der Krieg im Donbass, in der Ostukraine, über den Zhadan hier schreibt. Jetzt, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, steht er plötzlich vor der Tür. Die Gewalt dort rückt den Menschen hier auf die Haut. Der Roman liefert Bilder, Gerüche, Gefühle zu dem, was in deutschen Nachrichten „Konflikt“ genannt wurde. „Südlich von Donezk wurde ein Bus mit Zivilisten von einem Geschoss getroffen“, meldeten sie damals, „mindestens zehn Menschen starben“.

Das war im Januar 2015: In Leipzig demonstrierte Lediga, US-Präsident Barack Obama wollte die Steuern für reiche Amerikaner erhöhen, der Schweizer Tourismusverband beklagte zahlreiche Reisestornierungen nach der Entkoppelung des Franken vom Euro. Und: „Die von Kriegsschäden, Hunger und Kälte gezeichnete Konfliktregion Donbass in der Ostukraine sieht sich von den blutigsten Kämpfen seit Wochen erschüttert.“

„Schmerz, Angst und Scham – das sind die Gefühle am heutigen Tag“, schrieb gut sieben Jahre später in der vergangenen Woche die russische Schriftstellerin Ljudmila Ulitzkaja an den Hanser Verlag, wo ihre Bücher auf Deutsch erscheinen: „Die Verantwortung für das, was heute geschieht, tragen aber auch wir alle, die Zeugen dieser dramatischen Ereignisse, weil wir sie nicht vorherzusehen und zu verhindern vermochten.“

Serhij Zhadan schickt einen Lehrer zwischen die Fronten

Serhij Zhadan wurde 1974 in Starobilsk/Ostukraine geboren. Auf Deutsch erschienen u.a. „Hymne der demokratischen Jugend“ (2009), „Die Erfindung des Jazz im Donbass“ (2012), „Warum ich nicht im Netz bin. Gedichte aus dem Krieg“ (2015). Quelle: Meridian Czernowitz/Suhrkamp Verlag

Über das Nichtvorhersehen und Nichtverhindern schreibt Serhij Zhadan in seinem Roman „Internat“. Die Handlung umspannt drei Tage. Pawlo Iwanowytsch, Pascha, wird auf dem Weg von der Siedlung in die Stadt, wo er als Lehrer für Ukrainisch arbeitet, von einer Straßensperre aufgehalten. Weniger der Krieg überrascht ihn als der Umstand, dass er selbst zwischen Fronten gerät. Die Stadt steht vor der Kapitulation. Noch wird geschossen, sind Explosionen zu hören. Wo Zivilisation war, ist jetzt eine Kampfzone: kalt wie der Wintertag und so undurchsichtig wie der Nebel, in dem Häuser aussehen, „als würden sie gerade auf Fotopapier entwickelt“. Oft sind es Ruinen.

Weil Paschas Schwester, eine Nachtzugschaffnerin, keine Zeit hat, ihren Sohn aus dem Internat zu holen, und damit der Alte, Paschas Vater, es nicht tun muss, macht der Lehrer sich selbst auf den Weg. In den letzten Monaten hatte er die Soldaten immer gemieden und auch die Fernsehnachrichten. Nun haben sie ihn eingeholt, versperren den Weg, lauern im Nacken. Weil Straßen vermint sind und Brücken vielleicht auch, kneift Pascha die Augen zu.

Flucht durch die sich auflösende Stadt

Was auf 300 Seiten fesselt und quält, ist nicht allein die Auseinandersetzung mit Politik und Moral, Haltung, Feigheit und Mut. Es sind die Verheerung durch Hass, Wut und Misstrauen, konserviert in Sprachlosigkeit. „Ich habe niemanden gerufen, ich habe niemanden vertrieben“, denkt Pascha, der nicht bemerkt hat, dass seine Schüler gegen ihn kämpfen. „Ich mache einfach meine Arbeit“, glaubt er. Nina, Direktorin des Internats, macht ihm klar, dass am Ende alle bezahlen. Und Pascha bekommt es zu spüren, als er mit seinem Neffen durch die sich im Grauen auflösende Stadt irrt.

Zhadan beschreibt aber auch das Empfinden für Heimat der, wie Pascha sich nennt, „temporär Binnenvertriebenen“. Als der Junge von einem Soldaten nach seinem Vater gefragt wird, lügt er, der sei im Panzer verbrannt. „In was für einem Panzer?“, hakt der Soldat nach. „In seinem“, sagt der Junge.

Zur Apokalypse gehört die Stille, das Schweigen als inneres Wegschauen. Pascha, der Sprachlehrer, findet auf der Flucht mit dem 13-Jährigen zu versäumten Worten. Der Krieg geht weiter.

Info: Serhij Zhadan: Internat. Roman. Aus dem Ukrainischen von Juri Durkot und Sabine Stöhr. Suhrkamp Verlag; 300 Seiten, 22 Euro Foto:

Serhij Zhadan: Internat. Roman. Aus dem Ukrainischen von Juri Durkot und Sabine Stöhr. Suhrkamp; 300 Seiten, 22 Euro Quelle: Suhrkamp

Von Janina Fleischer