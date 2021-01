Leipzig

Ulrich Jagels, seit März 2013 Verwaltungsdirektor der Oper Leipzig, steht offenkundig vor einem Wechsel: Gerüchten zufolge geht der Mann der Zahlen als Nachfolger Holger von Bergs zu den Bayreuther Festspielen. Offiziell ist da noch nichts, aber die Schmallippigkeit, mit der die betroffenen Institutionen sich auf noch laufende Verfahren berufen, lässt vernuten, dass diese „Crescendo“-Spekulation Axel Brüggemanns Hand und Fuß hat.

Wechselte Ulrich Jagels tatsächlich auf den Grünen Hügel, käme er in schweres Wetter. Denn Zukunft und Struktur der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele sind derzeit so ungewiss wie schon lange nicht mehr. Von den Strukturen bis zu den Besitzverhältnissen, von der Familie Wagner bis zum Freistaat und Bayern werden die Karten in den kommenden Monaten und Jahren neu gemischt, und auch die Corona-Pandemie rüttelt an den Grundfesten der Festspiele. Die macht zwar auch der Oper Leipzig zu schaffen, aber verglichen mit Bayreuth ist der Laden, den Intendant Ulf Schirmer 2022 an Tobias Wolf übergibt, gut im Schuss. Was auch Ulrich Jagels’ Verdienst ist.

Von kfm