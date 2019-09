Umgang mit kolonialem Erbe: „Der Norden tut sich extrem schwer“

Leipzig

Die geraubten Benin-Bronzensind zum Symbol für die zähe Aufarbeitung der Kolonialzeit in ethnologischen Museen geworden. Léontine Meijer-van Mensch, neue Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen und Direktorin des Grassimuseums für Völkerkunde in Leipzig, spricht im Interview über Restitution und Ausleihe, Lagerkämpfe im internationalen Museumsverband und erzählt, wie die Benin-Bronzen zu sächsischem Kulturerbe wurden. Die Niederländerin war zuvor Programmdirektorin des Jüdischen Museums Berlin.

Im Juli war die Benin-Dialog-Gruppe zu Gast in Nigeria, um über die Bronzen zu sprechen, die von dort geraubt wurden und von denen sich heute etwa 240 in Ihren Museen in Leipzig und Dresden befinden. Wie war das Treffen?

Es war ein sehr erfolgreiches Treffen. Leider war ich nicht da. Ich war krank. Als Vertretung war Afrika-Kustodin Silvia Dolz für die Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen in Benin City. Es ging vor allem um das neue Museum, das in Benin City für die Benin-Bronzen gebaut wird, und um die Ausstellung, die darin gezeigt werden soll. In den Gesprächen vor Ort ging es um Leihgaben für das neue Museum, womit natürlich nicht der Restitutionsanspruch angetastet ist. Das mag den Anschein von Entschleunigungs- oder Verhinderungstaktik haben, für mich ist es aber ein Anfang: Alle 13 Museumshäuser, die der Benin-Dialog-Gruppe angehören, bekennen sich zu Leihgaben. Um auf diesen gemeinsamen Nenner zu kommen, brauchte es etliche Jahre. Auch Sachsen ist bereit, Benin-Objekte als Leihgaben für die neue Ausstellung zur Verfügung zu stellen, auch die sehr wertvollen Stücke, die im Leipziger Museum zu sehen sind.

Wie agiert das Land Sachsen in puncto Restitution von Benin-Bronzen?

Ich habe intensiv mit Eva-Maria Stange, Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst im Freistaat Sachsen, zu tun. Ihr ist die Problematik der ethnographischen Museen bewusst. Und ich bin sehr angetan von ihrem Engagement und der Verantwortung, die sie übernimmt, beispielsweise bei der Rückgabe von menschlichen Gebeinen. Was die Benin-Bronzen anbelangt, sind wir noch in einem Findungsprozess. Wenn man so will, liegt Sachsen derzeit in der Mitte einer europäischen Skala. Die beiden Extreme sind die niederländischen Museen, die sofort bereit sind, zurückzugeben, und das British Museum in London, das eher gegensteuert.

Wie kommt es, dass Sachsen die Bronzen zu sächsischem Kulturerbe deklariert hat?

In der Ankaufspublikation von 2002 ist die Rede davon, dass nun auf Dauer diese Objekte in Sachsen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. In weiteren Publikationen ist die Rede von „Schätzen der Weltkultur“. De jure ist vielleicht eher vom sächsischen „Kulturbesitz“ zu sprechen. Viele der Benin-Bronzen waren als Leihgabe der Erbengemeinschaft Meyer in unserer Sammlung. Diese wurden dann vom Land Sachsen mit Unterstützung einiger Kulturstiftungen gekauft, um sie für die Sammlung zu bewahren. Damit die Objekte nicht auf dem internationalen Kunstmarkt landen, hat Sachsen die Objekte erworben. Das hielt man damals für das Beste.

Ist es nicht ein wenig skurril, dass man bekanntermaßen geraubte Objekte als sächsisches Kulturerbe klassifiziert?

Die Idee eines sächsischen Kulturerbes ist insofern spannend, als dass der Weg, auf dem die Benin-Bronzen dorthin gekommen sind, wo sie heute sind, auch Teil einer sächsischen Geschichte ist. Können sie also auf diesem Weg zu einem sächsischen Kulturerbe werden? Ich finde ja und nein. Sie erzählen viel über globale Zusammenhänge und warum sollten wir nicht akzeptieren, dass neben Hellerau oder August dem Starken auch Benin-Bronzen etwas über Sachsen erzählen können. In diesem Zusammenhang denke ich globaler, vielleicht universalistischer in Bezug auf den Kulturbegriff. Auf der anderen Seite bleibt es natürlich nigerianisches Kulturerbe. Das spiegelt sich auch in manchen Stimmen aus Nigeria, die sagen, diese Objekte könnten Kulturbotschafter in anderen Ländern sein.

Auf viele Nigerianer wirkt es eher arrogant, herabwürdigend und beleidigend, dass ihr Kulturerbe seit so vielen Jahrzehnten nicht zurückgegeben wird.

Da gibt es ein Spannungsfeld. Fakt bleibt natürlich, dass es ungerecht ist, dass 90 bis 95 Prozent des afrikanischen Kulturerbes heute bei uns in Europa sind und kaum etwas in Afrika. Das spiegelt das asymmetrische Machtverhältnis seit der Kolonialzeit wider. Hier sehe ich auch meine Verantwortung als Museumsdirektorin in dem jetzt langsam beginnenden Veränderungsprozess. Dass die Bundesregierung das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg etabliert hat, das sich seit einige Zeit auch mit der Kolonialgeschichte beschäftigt, und dass die ethnologischen Museen ein gemeinsames Positionspapier erarbeitet haben, ist Teil dieses positiven Prozesses.

Sie sind Mitglied im Executive Council des Internationalen Museumsrats ICOM. Welche Position nimmt der Verband in der Restitutionsdebatte ein?

So wie immer bei einem Weltverband ist es schwierig, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Bei ICOM kommt das Thema Kolonialismus jetzt aber verstärkt auf die Agenda. ICOM erarbeitet auch gerade eine neue Museums-Definition, in der beispielsweise stehen soll, dass alle das Recht auf ihr eigenes Kulturerbe haben. Das ist ein zentraler und heikler Punkt. Einige nationale ICOM-Komitees europäischer Staaten machen starke Lobbyarbeit gegen diese neue Definition.

Die Museen verstoßen schon seit vielen Jahren gegen das Statut ihres eigenen Weltverbandes. Dort steht seit 2006, dass zurückgegeben werden soll, was durch Gewaltanwendung in Museen landete ...

Richtig. Aber wenn Sie genau lesen, steht dort das Wörtchen „sollte“, ein Konjunktiv. Und das Statut besitzt auch keine Rechtskraft, sondern dient zur Orientierung.

ICOM hatte schon vor Jahrzehnten alle seine Mitglieder aufgefordert, Benin-Bronzen zurückzugeben. Kein einziges Museum folgte diesem Aufruf. Und auch das aktuelle ICOM-Statut scheint in diesem Punkt eher eine gedruckte Sonntagsrede als ein Motor zu sein.

Ganz so ist es nicht. Hinter den Kulissen geht es hart zur Sache. Ich hoffe, dass die bereits angesprochene neue Definition, oder eher Vision den Verband nicht spaltet. Dass sich viele, vor allem europäische Museumskollegen immer noch dagegen sträuben, empfinde ich persönlich als sehr schwierig und frustrierend. Die Akteure, die diesen Prozess vorantreiben, kommen fast ausschließlich aus dem globalen Süden. Der Norden tut sich extrem schwer damit, Macht abzugeben. Und darum geht es letztlich: um Machtverlust.

Yusuf Tuggar, der Botschafter Nigerias in Berlin, mahnte kürzlich in einer Rede die Rückgabe des geraubten Kulturgutes und der Benin-Bronzen aus deutschen Museen an. Zudem sprach er auch deutlich die Eigentumsfrage an, um die in Europa so stark herumlaviert wird, wohl auch weil es um Werte von hunderten Millionen Euro geht ...

Meine Mitarbeiterin Silvia Dolz war zu Gast auf dem Nigerianischen Kulturfest in Berlin und hörte die Rede. Ich finde es sehr gut, dass ein Botschafter sich so positioniert. Wir sind in Kontakt mit der Botschaft, denn wenn es zur Leihgabe von Benin-Bronzen kommt, dann muss das alles besprochen werden. Es geht zunächst um eine Ausleihe für drei Jahre.

Sie haben zwei Jahre lang als Programmdirektorin im Jüdischen Museum in Berlin gearbeitet. Ist es denkbar, dass jüdischen Erben eine „ Ausleihe“ von Objekten vorgeschlagen wird, die so eindeutig und brutal von ihrer Familie geraubt wurden?

Das passiert sogar. Es ist nicht immer so einfach. Manchmal stellen sich auch Fragen nach den rechtmäßigen Erben oder ob die überhaupt noch leben.

Diese Fragen stellen sich bei den Benin-Bronzen nicht. Der Fall ist klar. Die königlichen Paläste und Würdenträger des Königreiches wurden gebrandschatzt und Tausende getötet, weil das kleine Königreich britischen Kolonialinteressen im Wege stand. Seit einem Jahrhundert verlangt das Königshaus in Benin City geplünderte Objekte zurück ...

Diese Frage hat auf jeden Fall eine ethische Komponente und auf der anderen Seite gibt es, wenn auch aus dieser ethischen Fragestellung heraus schwer zu vermitteln, eine juristische. Da stellen sich dann Fragen wie: Sollen die Objekte an den König, das Bundesland oder an den Zentralstaat zurückgegeben werden?

Seit Jahren spricht Nigeria da mit einer Stimme. Das Bundesland Edo und die nigerianische Zentralregierung sehen im König von Benin den rechtmäßigen Besitzer. Die jüdische Community würde bei so einem klarem Unrechtsfall wahrscheinlich aufschreien und könnte sich auf die Washingtoner Prinzipien berufen.

Den Aufschrei der afrikanischen Communities gibt es, auch wenn die vielleicht medial nicht so präsent und nicht so einflussreich sind wie die jüdischen Opferverbände. Aber sie laufen mit ihrer Argumentation offene Türen bei mir ein: Ja, wir brauchen auch für das koloniale Erbe eine Art Washingtoner Prinzipien und eine Limbach-Kommission. Dann kämen wir weg von der Rhetorik und hätten konkrete Instrumente und Stellen, an die wir uns wenden könnten. Aber eines muss zu diesem Punkt noch richtiggestellt werden: Auch wenn einiges erreicht wurde, was die Rückgabe von geraubten jüdischen Kunstschätzen anbelangt, gibt es immer noch viele Museen, die sich überhaupt nicht darum bemühen. Was die Benin-Bronzen anbelangt, denke ich, wird Deutschland über kurz oder lang zurückgeben. Da bin ich mir sicher.

Völkerkundemuseen waren selbst tief verstrickt ins koloniale Großmachtstreben und beförderten vergiftete Propaganda, deren falsche Bilder von anderen Erdteilen und Völkern bis heute virulent sind. Wie werden Sie als neue Direktorin der Ethnographischen Sammlungen Sachsens mit diesem schwierigen Erbe umgehen?

Ich möchte das thematisieren – und zwar dialogisch und offen. Ich möchte die Ausstellung hier stärker thematisch und weniger geografisch organisieren und dabei sind die eigene institutionelle Geschichte und Restitution für mich zwei wichtige Themen. Und dieses Thema kann beispielsweise in enger Zusammenarbeit am Beispiel der Benin-Bronzen veranschaulicht werden. Sie werden darüber in unseren Ausstellungen und Veranstaltungen sehen und hören.

Von Lutz Mükke