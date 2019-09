Umjubelter Wasserwerfer in Connewitz

Leipzig

Wie traurig so ein Basketballkorbständer ohne Korb und Brett doch aussieht! Und wie lange man sich das ansehen muss am Mittwochabend, in der langen Schlange vorm Conne Island. Olli Schulz ist – man könnte sagen: schon wieder – in der Stadt, ausverkauftes Haus, nur vier Monate nach seinem letzten Auftritt in Leipzig. Diesmal ist er aber mit Band da und zurück in glaubwürdiger Independent-Spielstätte. Nach einigen Jahren im Fernsehen an der Seite von Pro Siebens Max und Moritz besinnt sich der 45-jährige Hamburger wieder auf seine Kernkompetenz, das Erzählen kleiner Geschichten auf höchstens mittelgroßen Bühnen. Stichwort: Nähe. Stichwort: Sympathie. Und wenn ihm zwischendurch jemand eine Gitarre hinhält, fängt er auch an zu singen.

„Wir sind die lustigen Fünf – schön, dass ihr da seid!“, begrüßt Schulz die jubelnde Menge und setzt „mit ’nem leicht bluesigen Bierherz“ zu rund 100 Minuten Konzert mit Ansagen (oder andersrum) an. Das Klavier klimpert fröhlich, das Schlagzeug macht Bummbumm. Eine schnittige E-Gitarre trifft auf Aah-Aah-Aah-Chöre – und vorne dran steht der Mann mit den langen Haaren und den Spendierhosen. Der Saal singt mit und freut sich mächtig. So muss es beginnen, könnte man sagen, und „So muss es beginnen“ heißt auch dieser erste Song, der nebenbei einen sehr guten Wahlkampfslogan enthält: „Ich möchte kostenloses Popcorn für jedes Kind in dieser Stadt.“

Apropos Wahl. Schulz erzählt von einem Stadtteilfest und seiner Tochter, die dort einen Luftballon geschenkt bekam, und wie er sich an der Freude des Mädchens erfreute – bis er auf der Heimfahrt in der S-Bahn („Obwohl ich so ein Celebrity-Typ bin, fahr ich total gerne Bahn.“) drei Buchstaben auf dem Ballon bemerkte. Wegen des As, fs und Ds habe er dann den Ballon zerstört – die weinende Tochter kann erst von einer alten Frau beruhigt werden: Das sei schon ganz richtig gewesen, was der Papa da gemacht hat.

Großzügiger als Bono

Von diesen Geschichten hat Schulz unzählige auf Lager. Mal folgen wir ihm zu einer Künstlerin, die Dalí kannte, in einen Wald nach Bremen, mal sitzen wir mit ihm beim Italiener und loben ungewollt Elyas M’Barek, weil der uns, also Olli Schulz, vorher gelobt hat und wir ja höflich sein wollen. Oder dann, das eine Mal, als wir mit Schulz direkt vor der Bühne beim U2-Konzert sitzen und in Bonos verzweifelte Augen blicken, der nicht weiß, wie er einem dehydrierten Fan helfen und gleichzeitig seine so wirkmächtige Wasserflaschen-Show abziehen soll, mit nur einer einzigen Flasche Wasser (das Dilemma seines Lebens in diesem einen Bild). Schulz ist da großzügiger, vielleicht, um einfach großzügiger als Bono zu sein, vielleicht auch, weil er wirklich so nett ist, wie er tut (man kann das bei Bühnenpersonen ja nie wissen) – er wirft immer wieder Wasserflaschen ins schwitzende Publikum an diesem vielleicht letzten Sommerabend des Jahres.

Ach so, ja, die Lieder. Ja, die schon auch! Vom aktuellen „Junge Frau sucht“ (reifen Mann und findet Reifenmann ...) über „Schrecklich schöne Welt“ von 2012 und das zehn Jahre alte „So lange einsam“ zum 2005er-Klassiker „Dann schlägt dein Herz“ (mit Herzschlagzeug) spielt sich Schulz durch sein bisher sieben Alben umfassendes Werk. Am beeindruckendsten gerät dabei „Ich dachte, du bist es“, weil der Refrain so schön und so schön einfach ist („Du hast mich angelacht / Und ich mochte das so sehr“) und sich die Band zwischen Knyphausen und Morricone stampfend und treibend erhebt.

Irgendwann singt Schulz mit sich selbst ein Johannes-Oerding-Thom-Yorke-Duett und noch später zwängt er sich durch die ersten Reihen. Das Mikrophonkabel wiegt sich über den Köpfen der Leute, ein paar Arme sind Strommasten, und es fehlen eigentlich nur ein paar Vögelchen auf dem Kabel. Aber der Papagei von Max Schröder macht keine Anstalten, sich mal zu erheben.

Von Benjamin Heine