Leipzig

Ska-Punk: In der Szene oft belächelt aber längst in Charts. Sondaschule aus dem Ruhrpott haben sich in 20 Bandjahren immer weiter nach oben gespielt. Dabei war der Weg bis zur Veröffentlichung des neuen Albums „Unbesiegbar“ der beschwerlichste der Bandgeschichte. Im Interview spricht Sänger und Texter Costa Cannabis über Trauer, Älterwerden und die Haltbarkeit von Witzen.

Das Erscheinen von „Unbesiegbar“ musste mehrfach verschoben werden. Wie erhält man sich da die Vorfreude?

Wir hatten uns das alles anders vorgestellt. Wir versuchen seit vielleicht einem Jahr, die Platte rauszubringen. Wir sind einfach sehr stolz auf dieses Album, und so lange es die Leute nicht zu Hause in den Händen hielten, hielt unsere Vorfreude an.

Haben sich die letzten zwei Jahre inhaltlich ausgewirkt?

Es ist ungefähr die Hälfte der Songs vor Corona entstanden, die andere seitdem. Ich glaube aber nicht, dass man das raushört. Das Thema Pandemie haben wir komplett von unserer Musik ferngehalten. Gerade weil es unser Leben als Musiker sehr beeinflusst hat, wollten wir das nicht an unsere Kunst ranlassen und eine kleine Insel der Freiheit behalten.

Sondaschule: „Unbesiegbar“; Solitary Man Records/ BMG Quelle: Label

Im Juli 2021 ist eurer Gitarrist Daniel „Blubbi“ Junker unerwartet gestorben. Kaum zwei Monate später standet ihr schon wieder auf der Bühne ...

Wir wussten überhaupt nicht, was wir machen sollen, ob wir es wollen und können, ohne Blubbi auf die Bühne zu gehen. Vom ersten Moment an war er für uns wie ein Familienmitglied. Da kann man nicht zwei Monate später zum normalen Tagesablauf übergehen. Das dauert wahrscheinlich Jahre, bis man das verarbeitet hat. Wir sind jetzt so lange zusammen, wir haben alles dafür zurückgestellt und uns auf Sondaschule fokussiert. Dann wurde uns klar: Wenn man vom Pferd fällt und nicht bald wieder aufsteigt, dann steigt man vielleicht nie wieder drauf. Also haben wir uns entschieden, wenigstens zu versuchen, auf die Bühne zu gehen. Unter vielen Tränen, auf und hinter der Bühne, haben wir uns da zusammen durchgeboxt. Es war die beste Entscheidung, Blubbi durch die Lieder weiterleben zu lassen.

Woher kam dann die Entscheidung, diesmal beim neuen Album zur großen Geste auszuholen?

Bei diesem Album war die Prämisse, ein großes Album zu schreiben, eines mit hymnischen Hooks. Das darf alles gern ein bisschen Stadion-Attitüde haben, verbunden natürlich mit der Sondaschule-Attitüde. Bei den Texten habe ich darauf geachtet, sehr persönliche Dinge zu besprechen. Das letzte Album war politischer.

In früheren Texten ging es bei Euch oft um Saufen und Party. Nun seid ihr seriöser geworden.

Wir haben immer Songs geschrieben, die so waren, wie wir uns jeweils in dem Moment gefühlt haben. Man war früher einfach wilder und hat auf andere Dinge geachtet. Viel trinken, viel feiern, die Welt nicht allzu ernst zu nehmen. Aber dann schieben sich Dinge ins Leben, wie jetzt der Tod von Blubbi. Auch politische Themen. Und dann wollten wir uns nicht ständig wiederholen. Ich habe mich irgendwann gefragt, was will ich eigentlich sagen? Texten war früher häufig Freestyle im Proberaum, wo am meisten gelacht wurde, wurde ein Stempel drauf gemacht, und das war der neue Song. Aber wir haben über die Zeit gelernt: Die lustigen Songs halten ein, zwei Festival-Sommer, dann ist der Witz zu Ende. Abgesehen von „Dumm aber Glücklich“ spielen wir derlei eigentlich gar nicht mehr live. Ich glaube, das dürfen in Deutschland nur die Ärzte: lustige Lieder singen, die sich lange halten.

Ihr habt zu denen gehört, die sich recht schnell auch auf Corona-, auf Abstandsformate, eingelassen haben. Geht Punk ohne Pogo am Ende doch?

Mit dem Autokino-Konzert waren wir bei den ersten, die das in Deutschland gemacht haben. Es war eine neue Erfahrung für uns und wir hätten danach noch locker zehn solcher Konzerte spielen können. Wir haben aber verzichtet, weil wir gemerkt haben, so sehr unser Ding ist es nun auch wieder nicht. Da gab es dann nur noch eins als Heimspiel in Oberhausen. Bei uns geht es um Menschen. Der einzige Stream war ein Konzept vom WDR Rockpalast. Wenn der Rockpalast anruft, fühlst du dich geehrt, und wir dachten, das kann man nicht absagen. Wenn man beim Rockpalast war, denken die Eltern, man hat was erreicht. Das ist uns vorher nie gelungen.

Wo sagt ihr selber, das ist für uns Sondaschule, das nicht mehr?

Für uns ist seit 2010 und der Single „Tanz“ alles erlaubt. Das wissen auch unsere Fans, seitdem gibt es keine Grenzen mehr, gab es eigentlich nie. Ich kann jeden verstehen, der bei „Unbesiegbar“ sagt: Oh Gott, das hättet ihr Euch sparen können. Oder der sich bei „Morgens um halb 4“, wieso rappst du denn jetzt, lass das bitte! Aber ich würde darauf schwören: In zwei Jahren sieht das alles schon wieder anders aus. Vielleich sind Songs auf dem Album, die für dich später zünden, vielleicht auch nie. Aber gut, es gibt ja noch die Skip Taste. Wir sind da keinem böse, aber wir wollen uns nicht in Genregrenzen einsperren lassen. Wenn wir der Meinung sind, der Song ist gut, dann ist der Song gut. Was die Leute daraus machen, amüsiert uns eher.

Punk hat es nicht so mit Stolz und Heimat. Allerdings gibt es gerade im Ruhrgebiet viele Bands, die ihren Lokalpatriotismus pflegen. Was macht den Pott so speziell?

Wir fühlen uns hier sehr wohl. Pottliebe hat grundsätzlich nie etwas mit Faschismus oder derartiger Heimatliebe zu tun. Wir sind im Ruhrgebiet von Anfang an Multikulti. Hier war der Kohlebau, alle Nationen und Völker haben zusammengearbeitet und mussten sich vertrauen. Hätten sie sich nicht vertraut, wären sie gestorben unter Tage. Dieses Urvertrauen in die Menschen hier, das ist einem gar nicht immer bewusst, aber es schwingt mit. Deswegen hat man vielleicht keine Angst, zu sagen, das Ruhrgebiet ist total schön, und ich liebe es hier und schreibe jetzt mal ein Lied darüber. Auch weil der Pott das Herz auf der Zunge hat und sehr ehrlich ist. Nicht unbedingt der gebildetste Ort der Welt, aber vielleicht der herzlichste.

Das neue Album „Unbesiegbar“ ist am 11. Februar bei Solitary Man Records/ BMG erschienen und als LP derzeit ausverkauft. Im Sommer stehen Sondaschule beim Highfield Festival auf der Bühne (19 bis 21. August).

Zur Person Tim Kleinrensing (39), Künstlername Costa Cannabis, kommt aus Mühlheim an der Ruhr und gehört zu den Gründungsmitgliedern der Ska-Punk Bad Sondaschule, die er 1999 im Stadtteil Styrum in Mülheim an der Ruhr zusammen mit Marc Böhle und Mirko Klautmann und der Bläserfraktion der ehemaligen Band „The Project“ gegründet hat. Er bezeichnet sich selbst als genügsam und chronisch gut gelaunt.

Von Karsten Kriesel