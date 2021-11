Und Elvis war schwul – Rosa von Praunheim hielt die Leipziger Poetikvorlesung

Leipzig

Holzfäller-Hemd aus, Hut auf, Jacke an. Auf schwarzem Tuch glitzern silberne Sterne und Wolken mit den Verbeugungen von Michael Lentz um die Wette. Der ist Professor am Literaturinstitut, hat Rosa von Praunheim zur Poetikvorlesung im Paulinum eingeladen und rollt ihm in Großworten den roten Teppich aus.

Pardon, den rosa Teppich. Das hört der quicke 78-Jährige, als Holger Radtke im Gefängnis von Riga geboren, als adoptierter Holger Mischwitzky in Teltow (Ost) und Frankfurt (West) aufgewachsen, sicher lieber. Rosa von Praunheim ist keiner in Kostüm und Maske, auch wenn er beides gern trägt. Er ist immer er selbst, erfolgreich als schwuler Aktivist, weniger als bizarrer Filmemacher an der Kasse. Was sehr an der Art seines Kinos liegt.

In erster Linie ein Lyriker

Dabei ist Film gar nicht seine erste Liebe. Jedenfalls, wenn man seiner unterhaltsamen Lebensreise in der einstündigen Vorlesung, eher ein so verspielter wie selbstironischer Rundblick, folgt. In erster Linie, so Rosa von Praunheim launig, fühle er sich als Lyriker mit einem heftig schlagendem Dichterherz.

Also schreibt er seit 19 Jahren jeden Morgen ein Gedicht. Natürlich streute er etliche ins dicht besetzte Paulinum. Von Liebe und Rosen, Alter und Abschied. Den hat ihm die Astrologin Ellen Reichardt für das 81. Lebensjahr prophezeit. Rosa von Praunheim nimmt’s gelassen.

Boykotts bei TV-Sendern und Kino-Ignoranz

Davor liegt ja noch „Rex Gildo – Der letzte Tanz“ (gedreht in gemalten Kulissen, Premiere 2022) und „20 Jahre an der Peitsche“ über ein Sado-Maso-Studio. Der aber ist noch gar nicht finanziert. „Jedes Mal das gleiche Spiel“, stellt Rosa von Praunheim fest. Beispiele für diesen dauernden Kampf hatte er zuvor schon einige erzählt – von Boykotts bei TV-Sendern bis zu Kino-Ignoranz. Wobei sich der Rosa von Praunheim der 70er („Die Bettwurst“) filmisch erheblich vom Rosa von Praunheim heute unterscheidet („Darkroom“). Dass sein „Hitler und Jesus“ – Eine Liebesgeschichte“ (2014) im heimischen Archiv verrottet, verdrießt ihn. Es sei seine beste Produktion.

Bei der gut besuchten Poetik-Vorlesung im Leipziger Paulinum wurden Filmausschnitte gezeigt. Quelle: Gert Mothes

Naja, muss man nicht unbedingt glauben. Rosa von Praunheim ist schließlich auch Übertreiber. Die Frauen-Doku„Überleben in New York“ (1989) sei sein kommerziell erfolgreichster Film, ließ Rosa von Praunheim ein bisschen nebenbei fallen, andere („Anita – Tänze des Lasters“) sind bestimmt bekannter. „Meine Mütter“ sicher sein schönster.

Sex mit Jean Genet

Einige Sätze gründelten – und trafen. „Schmerz ist der größte Antrieb der Kunst“ etwa. Oder: „Alle Wünsche werden wahr, man darf sich nur nicht das Falsche wünschen.“ Er sei ein Allesgläubiger – und überzeugt, dass Elvis schwul gewesen sei. Er habe Sex mit Jean Genet gehabt, Furcht vor Nurejews Geschlecht und mochte Fassbinder nicht. Der fand das Leben nur Scheiße. Rosa von Praunheim: „Ich bin, trotz Schicksalsschlägen, dem Leben positiv zugewandt.“ Natürlich ging es auch um Aids, Skandalfilme und seine Outings bei RTL, die Hape Kerkeling und Alfred Biolek trafen, mediale Erregung und Morddrohungen danach. Eine schwere Zeit, blickt Rosa von Praunheim zurück und stellt neuen Schwulenhass fest.

Leider verpasste es Michael Lentz, in einem kurzen Gespräch Rosa von Praunheim nach dem Stil seines Kinos wirklich zu befragen. Dabei gab es zuvor ein paar Beispiele auf der Leinwand. Mit Widersprüchen arbeiten, das mache ihm Spaß, gestand Rosa von Praunheim. Da hätte man sich wenigstens einen an diesem Huldigungs-Abend gewünscht.

1300 Besucherinnen und Besucher beim Literarischen Herbst Die Leipziger Poetikvorlesung mit Rosa von Praunheim im voll besetzten Paulinum am Augustusplatz setzte den gelungenen Schlusspunkt des diesjährigen Literarischen Herbsts. „In einer Woche konnten wir die ganze Bandbreite dessen bieten, was Literatur will und kann – kühn und poetisch, literarisch klug und politisch“, bilanziert Nils Kahlefendt, der das Festival seit 2019 zusammen mit Jörn Dege, Anja Kösler und Claudius Nießen organisiert. Das Spektrum reichte vom Auftritt der gefeierten Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert im ausverkauften Literaturhaus über ein Campus-Programm der Literaturzeitschrift „Edit“ mit der Galerie für Zeitgenössische Kunst bis zur Begegnung von PeterLicht mit dem Leipziger DJ und Entertainer Donis im UT Connewitz. Der hochkarätig besetzte „Kriminaldauerdienst“ machte erstmals im Newsroom der „Leipziger Volkszeitung“ Station. Insgesamt wurden die 23 Veranstaltungen mit mehr als 60 Autorinnen und Autoren von rund 1300 Zuschauern besucht. „Angesichts der Tatsache, dass der überwiegende Teil der Lesungen und Diskussionsrunden im 3-G-Modus angeboten wurde, ist das eine sehr respektable Zahl“, so Kahlefendt. Die Höhepunkte der Festival-Woche lassen sich mit den Podcast „Herbst-Tapes“ nacherleben. Die neuen Folgen, wiederum moderiert von der Leipziger Autorin Isabelle Lehn, werden auf Plattformen wie Spotify und Apple Podcast angeboten. Die nächste Ausgabe des Literarischen Herbsts findet vom 24. bis 30. Oktober 2022 statt.

Von Norbert Wehrstedt