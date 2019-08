Leipzig/München

Sieben Filme gehen ins Rennen um den deutschen Oscar-Kandidaten. Darunter ist die Hape-Kerkeling-Biografie „Der Junge muss an die frische Luft“ von Regisseurin Caroline Link, wie German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, am Mittwoch in München mitteilte.

Auch die Macher der Filme und „ Lara“, „Der Fall Collini“, „Deutschstunde“, „Heimat ist ein Raum aus Zeit“, „Systemsprenger“ und „Und der Zukunft zugewandt“ haben Bewerbungen für den Auslands-Oscar eingereicht.

Über die Zeit hinaus

„Und der Zukunft zugewandt“ bricht das verordnete Verstummen nach dem Zweiten Weltkrieg, erzählt aber ohne politischen Schaum vorm Mund von jenen Anfängen, die sich so tückisch über die DDR-Geschichte legten. Kann man ein neues Land auf einer Lüge aufbauen – fragt Bernd Böhlich (Buch, Regie). Kann man privat mit Verdrängen und Verstummen leben?

Da weitet sich der Blick allmählich in sehr intensiven Szenen, die allemal stärker auf spürbare Atmosphäre als auf den argen Weg der Erkenntnis setzen. Es findet also keine Schulstunde mit Nachsitzen für Ahnungslose statt. Vielmehr wird dem Kino gegeben, was das Kino braucht: Zeitstimmung und eine Erzählung, die über die Zeit hinausgeht. In der Hauptrolle ist Alexandra Maria Lara zu sehen.

Entscheidung am 21. August

Am 21. August soll bekanntgegeben werden, wer für Deutschland den Oscar in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film holen soll. Beim letzten Mal hatte die unabhängige Jury Florian Henckel von Donnersmarcks „Werk ohne Autor“ nach Hollywood geschickt, um seinen Erfolg mit „Das Leben der Anderen“ zu wiederholen. Er schaffte dann zwar sogar eine offizielle Nominierung, ging bei der Verleihung allerdings leer aus.

Die Oscars werden am 9. Februar 2020 vergeben.

Von dpa/lvz