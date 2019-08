Leipzig

Er sah aus wie der gute Onkel. Das Haar leuchtete gütig weiß, nur sein Blick, der war verräterisch hart. Hermann Matern, Gerber, Novemberrebell 1918, KPD-Mitglied, Emigrant in Nazijahren, 1941 in die Sowjetunion, rascher Aufstieg in der SED.

Im September 1949 verordnete er kategorisch: „Wer sich in Widerspruch zur Sowjetunion begibt, landet unvermeidlich im Lager des Feindes.“ Bereits im November 1948 schrieb „Neues Deutschland“-Chefredakteur Rudolf Herrnstadt ideologischen Klartext: „Wer die Sowjetunion mit Auswahl bejaht, verneint sie.“ Basta.

In Seelen und Knochen

Ende aller Diskussionen. Was in „Ich wählte die Freiheit“, den Erinnerungen des Überläufers Viktor A. Krawtschenko, 1947 in der Schweiz erschienen, über den Stalinismus stand, galt als Lüge. Die DDR druckte lieber die schlichtweg unglaublichen Beschimpfungen des stalinistischen Anklägers Andrej Wyschinski. Wer nach vielen Jahren, unschuldig im Gulag verbracht, aus der Sowjetunion zurückkehrte, der wurde zum Schweigen verdonnert.

Rund 1400 Kommunisten kamen, mit den Erfahrungen von Säuberung und Lager in Seele und Knochen, wieder in die DDR – und hielten, nach Befragungen und Verpflichtungen, zeitlebens den Mund. Auch Trude Richter, die am Leipziger Literaturinstitut lehrte und in den 60ern ihre Erinnerungen niederschrieb.

Zu DDR-Zeiten erschien „Die Plakette“ – ohne die Jahre in Lager und Verbannung. Erst 1990 kam „Totgesagt“, auch mit dem Typhus-Tod ihres Lebensgefährten Hans Günther im Durchgangslager Wladiwostok. Ein Band mit Texten des marxistischen Nationalökonomen erschien in der DDR bereits 1981 („Der Herren eigener Geist“). Das Nachwort verschwieg alles zum Sterben.

„Sputnik“-Verbot noch 1988

Auch Helmut Damerius, Gründer und Leiter der Kolonne links, 18 Jahre Lager und Kasachstan, schrieb in den 80er Jahren Memoiren und übergab sie an Werner Mittenzwei, der sie dann 1990 veröffentlichen konnte („Unter falscher Anschuldigung“). Auch der DDR-Historiker Wolfgang Ruge sah seine Lagererfahrung erst 2003 gedruckt („ Berlin – Moskau – Sosswa“).

Über Lorenz Lochthofen, der es tatsächlich ins ZK der SED schaffte, schrieb erst sein in Workuta geborener Sohn, der Journalist Sergej Lochthofen („Schwarzes Eis“) lange nach dem DDR-Ende. Erinnerungen von Lotte Rayss, Helferin und Geliebte des Dichters Friedrich Wolf, zeitweilig mit Lochthofen verheiratet, gab es erst 2018 („Verdammt und entrechtet“).

Zu den in 40 Jahren niemals korrigierten Geburtsmakeln der DDR gehörte der Stalinismus – und das große Schweigen darüber. So hingen bis in die 60er Jahre, lange nach dem XX. Parteitag, mit der Geheim-Rede Chrustschows, in so manchem Pionierzimmer große Stalinporträts.

Noch im November 1988 verbot die SED-Führung den „Sputnik“, eine sowjetische Zeitschrift, als der über den Hitler-Stalin-Pakt und die Zusatzprotokolle, die in der DDR wie die Morde von Katyn stets vehement abgestritten wurden, berichtete.

Verbrechen im gelobten Land

31 Jahre danach blickt nun ab 5. September das Kinodrama„Und der Zukunft zugewandt“ zurück auf ein Land und die führende Partei, die ihren eigenen Genossen den Mund verboten hatte. Die meisten, erzogen im Geist wechselnder Parteilinien, hielten sich eisern daran. Obwohl sie wussten, dass allein von 68 führenden KPD-Funktionären 41 das Exil im gelobten Land nicht überlebten.

Da kehrt nun also Antonia, eine junge, unschuldig im Lager gefangen gehaltene Kommunistin, 1952 nach Fürstenberg zurück. Um ihre kranke Tochter wird sich gekümmert, sie bekommt eine Wohnung und eine Anstellung als Klubhaus-Leiterin – gegen eine Unterschrift unter das Schweige-Blatt.

Sie fügt sich. Sie bemüht sich, zu verstehen. Sie redet nicht, auch wenn sie bisweilen leidet und ein führender Genosse in selbstherrlich-herrischem Stil ihre kulturellen Bemühungen abkanzelt. Als sie dann doch einmal das Schweigen bricht, gerät sie sofort in eine enge Zelle und an einen lauten Vernehmer. Von irgendwelchen Lagern in Stalins Sowjetunion will er nichts hören. Nur bei Hitler, da gab es das tatsächlich. Dort hat er ein Bein verloren.

Seltsame Details

„Und der Zukunft zugewandt“ bricht das verordnete Verstummen, erzählt aber ohne politischen Schaum vorm Mund von jenen Anfängen, die sich so tückisch über die DDR-Geschichte legte. Kann man ein neues Land auf einer Lüge aufbauen – fragt Bernd Böhlich (Buch, Regie). Kann man privat mit Verdrängen und Verstummen leben?

Da weitet sich der Blick allmählich in sehr intensiven Szenen, die allemal stärker auf spürbare Atmosphäre als auf den argen Weg der Erkenntnis setzen. Es findet also keine Schulstunde mit Nachsitzen für Ahnungslose statt. Vielmehr wird dem Kino gegeben, was das Kino braucht: Zeitstimmung und eine Erzählung, die über die Zeit hinausgeht.

Manches der Details scheint allerdings etwas seltsam: Traktoren im Gulag? Liest sich bei Jewgenia Ginsburg oder Warlam Schalamow anders. Ganze Kolonne links tot? Helmut Damerius nicht. DDR-Nationalhymne, aus der der Filmtitel stammt, textlos im Radio zu jener Zeit? Kipplichtschalter in Neubauten Anfang der 50er? Naja ...

Faszinierendes Spiel

Was jedoch stimmt, dass ist dieses abgewogene Gleichgewicht aus Gefühl und Gesinnung, Parteidisziplin und stillem Protest, Fassungslosigkeit und Verstehen-wollen. Da ist der schwarz-weiße Holzschnitt ganz weit weg. Wie Alexandra Maria Lara (Antonia) das innere Pendeln allein mit Augen, kleinen Gesten und fiebernder Mimik andeutet, fasziniert.

Antonias ahnungslose Mutter spielt Swetlana Schönfeld, 1951 im Kolyma-Gebiet geboren. Ihre Mutter Betty, Mitglied der KPD, ging 1932 in die Sowjetunion, wurde 1937 in der Zeit des Großen Terrors in Moskau verhaftet – und blieb 20 Jahre in Lager und Verbannung. Irrwitziger Vorwurf: konterrevolutionäre Trotzkistin. Geredet hat sie in der DDR darüber nie.

Und der Zukunft zugewandt ( Deutschland 2019), ab 5. September im Kino

Von Norbert Wehrstedt