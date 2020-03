Und die Angst kriecht durchs Hotelzimmer: Eugen Ruges „Metropol“

Leipzig

Seit gut einer Woche gelten die Ausgangsbeschränkungen. Ende offen. Für viele schon jetzt eine persönliche Kappung ihres lieb gewordenen Alltags, die sie nur schwer ertragen können. Was hilft in einer derartigen Krisensituation – wenn der Corona-Koller sich immer stärker gegen die Lebensfreude durchsetzt? Ein Blick auf Menschen, die es viel härter getroffen hat, die aber trotzdem nie aufgegeben haben. Aus deren Schicksal sich quasi viel auf die Gegenwart übertragen lässt.

In Zeiten des stalinistischen Terrors

Charlotte Ruge zum Beispiel. Ihr Enkel Eugen hat ihr in „ Metropol“ ein großes literarisches Denkmal gesetzt. Wobei Ruge in seinem neuen Buch mit der Handlung in die Zeit vor seinem ersten Familienroman („In Zeiten des abnehmenden Lichts“) schwenkt. Ging es da noch um seine Familie und ihr Schicksal beim Zerfall der DDR, erzählt er jetzt von seiner Großmutter, die in den Zeiten des stalinistischen Terrors in das Mühlwerk aus Verrat und Hoffnung gerät.

Interniert auf unbestimmte Zeit

Lotte Germaine, so heißt sie im Roman, hat als Mitarbeiterin des Nachrichtendienstes der Kommunistischen Internationale ( Komintern) zusammen mit ihrem Mann im Moskau der frühen 1930er Jahre ein gutes Auskommen. Bis die Säuberungen beginnen. Moskau in den Jahren 1936/37 – der große Terror läuft auf Hochtouren. Charlotte sitzt mit Ehemann im „ Metropol“ fest – interniert auf unbestimmt Zeit. Ihr Leben, das ihrer Familie und ihrer Freunde gerät aus den Fugen.

Autotüren schlagen, schwere Stiefel poltern über die Flure

Und die Angst kriecht jede Nacht durchs Hotelzimmer. Wenn Autotüren schlagen, schwere Stiefel über die Flure poltern, ist klar – der oder die nächste wird abgeholt. Zum Prozess, oder gleich direkt zur Erschießung. Am Morgen danach, beim Hotel-Frühstück, wird mit Blick auf die leeren Plätze klar, wen es getroffen hat. Doch trotz dieser Beklemmung schafft es Ruge – der historische Dokumente und persönliche Schicksale lesenswert verbindet –, auch Zeichen der Hoffnung zu setzen. Ja, auch in dieser mörderischen Zeit wird geliebt. Das Leben erweist sich am Ende stärker als die äußeren Umstände. Keine schlechte Botschaft in diesen Tagen.

Eugen Ruge: Metropol. Rowohlt-Verlag; 432 Seiten, 24 Euro

Von André Böhmer