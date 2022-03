Leipzig

Die Preisverleihung beginnt mit einer Schweigeminute. „Leipzig und Kiew sind Partnerstädte.“ Mehr muss Direktor Stefan Weppelmann im Museum der bildenden Künste nicht sagen, bevor der Schmerz an der Welt in der Stille des Augenblicks zu spüren ist.

Zur Galerie Am Mittwochabend hat Anna Haifisch den LVZ-Kunstpreis erhalten. Christian Neffe hat Besucher zu ihren Eindrücken befragt.

Es war im Mai 2021, als sich die Jury für Anna Haifisch als 14. Preisträgerin des LVZ-Kunstpreises entschieden hat. Damals, mitten in der Corona-Pandemie sei allen danach gewesen, mit ihrer Comic-Kunst etwas zu prämieren, „dass uns mal lächeln lässt“. In der Tat, das ist der Fall. Aber auch Melancholie und Zweifel sind in ihren Geschichten zu greifen. Auch aus dieser Zeit fallen sie nicht.

Aus dem Medium Buch an die Wand

Die Ausstellung hat ihre eigene Geschichte. Es ist die einer Übertragung aus dem Medium Buch an die Wand, aus dem Kleinen ins Große. Nicht einfach, aber einfach gut gelungen. „Und jetzt ist das Museum gelb“, sagt Weppelmann und meint damit den Fußboden in einem der beiden Ausstellungsräume. Hunderte Besucher sind zu Preisverleihung und Eröffnung der Ausstellung „Chez Schnabel“ gekommen. So viele, dass die Security immer wieder darauf achten muss, dass es nicht zu viele sind.

Es sei eine Kunst, die sich nicht im so genannten klassischen Spektrum bewege, sagt Kulturamtsleiterin Anja Jackes, die zu recht auf Haifischs „unverwechselbaren grafischen Stil“ verweist. Marcus Andrew Hurttig vom Museum, der die Ausstellung kuratiert hat, macht aus seiner Laudatio, die keine Laudatio sei, eine Warnung: davor, dass die Ausgezeichnete ihn und andere zum Thema einer ihrer neuen Geschichten macht. „Ich will nicht als Schnabelfigur mit karierten Hemd auftauchen“, sagt er. Die Gefahr ist real, und die Vorstellung interessant. LVZ-Geschäftsführer Björn Steigert sieht das lockerer: „Wir freuen uns schon auf den Comic, in dem wir alle vorkommen.“ Ihn würden Haifisches Blicke auf den Kunstbetrieb beeindrucken und berühren. Sie würden Weltbilder ins Wanken bringen, sagt er.

In einen Comic

Erst einmal aber bekommt die 1986 in Leipzig geborene Künstlerin von Steigert Blumen und Jubel vom Publikum. Und dann bittet sie die Besucher ins Untergeschoss. „Wir laden Sie in einen Comic ein“, sagt sie und meint den Raum, der großformatig Cover ihrer großartigen Serie über ihre Künstlerfigur „The Artist“ zeigt. Eine tragikomische Odyssee durch den Kunstbetrieb, mit verschiedenen Anspielungen, großen und kleinen Katastrophen.

Und die Besucher? Bleiben, schauen, lesen. Viele, mehr vielleicht als Vernissagen-üblich, blicken mehr an die Wände als in den Raum.

Info: Die Ausstellung „Chez Schnabel“ von LVZ-Kunstpreisträgerin Anna Haifisch ist bis 3. Juli im Museum der bildenden Künste in Leipzig (Katharinenstraße 10) zu sehen. Geöffnet Di, Do–So 10–18, Mi 12–20 Uhr, 3G-Regel

Von Jürgen Kleindienst