Leipzig

Die Zeichen stehen auf Abschied in der Thomaskirche: Am Freitag hat sich Thomaskantor Gotthold Schwarz in den Ruhestand verabschiedet, am Samstag Thomasorganist Ullrich Böhme sein letztes Bach-Orgel-Festival eröffnet. Zum Ende des Jahres geht auch er – nach 36 Jahren, in denen er die Orgellandschaft nicht nur Mitteldeutschlands maßgeblich geprägt hat. Als Interpret vor allem, aber bei weitem nicht nur der Werke Johann Sebastian Bachs, und als Lehrer, der außergewöhnliche Musiker im Dutzend in die Welt entlassen hat.

Darauf rekurriert das diesjährige Festival-Motto „Abschied und Ausblick“, denn vor seinem Abgang rückt Böhme ins Zentrum, was da kommen mag, eine neue Generation, konkret seine Schüler, die das Festival bis Anfang September mit ihm gemeinsam gestalten. Den Anfang macht in der erfreuliche gut besuchten Thomaskirche Daniel Beilschmidt, Jahrgang 1978, in seiner Eigenschaft als Universitätsorganist in Leipzig längst eine feste Größe.

Technische Souveränität

Und ein Musiker mit einer völlig anderen Handschrift als Böhme, von dem er die technische Souveränität, die Ernsthaftigkeit bei der Annäherung an den Notentext mitgenommen haben mag. Die noble Zurückhaltung aber, die Böhme auszeichnet, sie ist Beilschmidt eher fremd. Dieser Organist trägt den Nerz offen nach außen.

Er tut es in seinem „Metamorphosen“ überschriebenen Festival-Auftakt mit offenhörlicher Freude am Zimbelstern in den Registrierungen, die bei Matthias Weckmanns verblüffend komplexen Sätzen aus „Es ist das Heil uns kommen her“ durchaus grelle Farben bemüht, deren Leuchtkraft bisweilen die Balance opfert. Bei Bachs viel strapazierter c-moll-Passacaglia durchstoßen Töne aus dem Vogelstimmen-Reich auch schon mal die Grenzen des Schicklichen. Und Beilschmidt tut es in der Dynamik, bei der er zwischen Stille und Getöse keinen Bereich ungenutzt lässt.

Brillant und zwingend

Das ist nicht ohne Risiko. Denn die Fuge von Max Regers Phantasie und Fuge über B-A-C-H lässt er so hauchzart beginnen, dass dieser magische Neuanfang untergeht im Applaus derer, die glauben, Stück und Konzert seien vorüber. Schade. Denn die Konsequenz mit der Beilschmidt diese gewaltige polyphone Reise durch die entlegensten Winkel des Quintenzirkels als zwei riesige Crescendi anlegt ist brillant und zwingend.

Was auch für sein eigene „verwandlung“ von 2011 gilt. Ein so klanggewaltiges, virtuoses, dankbares wie klug gebautes Stück, dem Beilschmidt zuvor noch eine Art Programm mit auf den Weg gegeben hat – sozusagen als Höranleitung. Um letzte Momente auf dem Weg zur Ewigkeit geht es ihm, um Gottesschau – um so etwas wie „Tod und Verklärung“ mit anderen Tönen. Sehr anderen, unerhörten Tönen, die die Bach-Orgel der Thomaskirche in gänzlich unerwarteten Farben von herber Schönheit strahlen lässt.

Neue Orgelmusik dieser Qualität ist viel zu selten in Leipzig – und sie funktioniert auch beim Publikum, das, spielt Beilschmidt Beilschmidt, jedenfalls nicht mehr quatscht als bei Weckmann, Bach oder Reger.

Bach-Orgel-Festival in der Thomaskirche: 31. Juli: Babett Hartmann, Kopenhagen; 7. August: Ullrich Böhme, Leipzig; 14. August: Nicolas Berndt, Naumburg; 21. August: Carlo Maria Barile, Bari; 28. August: Johanna Lennartz, Dresden, mit David Gogol (Geige); 4. September: Johannes Unger, Lübeck, alle Konzerte beginnen um 15 Uhr. Karten und Infos: thomaskirche.org

Von Peter Korfmacher