Leipzig

Mancher, den man eben noch über Zoom beim entzückenden Mitmach- und Mitdenktheater „Alt mal kurz“ über die Zeit und das Altern von und mit Clara Fritsche auf dem Monitor gesehen hat, begegnet einem keine Stunde später im Foyer des Theaters der Jungen Welt. Oder beim Kurzfilm „Kintsugi“ von Julia Sontag. Die Story um eine Gefühle zeigende Tasse lässt sich als Plädoyer dafür lesen, hinter die Oberfläche zu schauen und individuellen Wert zu erkennen.

Manches hätte schon am Freitag zur Premiere kommen sollen, musste wegen einer Erkrankung im Ensemble auf den Samstagabend verschoben werden. Was dem Saisonauftakt durchaus gut tut: Fast entsteht Festival-Stimmung beim ungewöhnlichen Beginn. Das Ensemble hat ohne Vorgaben acht Projekte entwickelt. Vier folgen an den kommenden beiden Wochenenden. Die ersten vier durchweg überzeugenden Arbeiten gab es zum Auftakt, der auch die von Okarina Peter und Timo Dentler entworfenen Raumbühnen einweihte.

Eine Bühne in den Weiten der Milchstraße

Irgendwo in die Weiten der Milchstraße findet sich die große Bühne katapultiert. Dort treffen in „All you can be in 45 minutes“ Gott und Tod aufeinander, die das Telefon – irgendjemand will ja immer etwas von den beiden – klingeln lassen. Zwischen Jenseits, Virgina Woolfs „Orlando“ und Rate-Show entsteht ein gelungener, wortreich philosophischer Abend über Geschlechter-Identitäten. Mit Austern, die ihr Geschlecht wandeln, oder einer zunächst als Junge erzogenen Pakistanerin, der die Weiblichkeits-Codes verschlossen bleiben, beleuchten Anna-Lena Zühlke und Sonia Abril Romero Aspekte des aktuelle Gender-Diskurses.

Die Frage nach Identität zwischen Determination und Selbstbestimmung bildet die Klammer der vier Eröffnungs-Projekte. „An der Ferse kitzelt es jeden“ wagt sich dabei in den Wald. Im kleinen Saal sitzt das Publikum auf Kunstgras, grün schillern die Bäume. Und dann taucht aus dem Dunkel dieser verlockend rote Apfel auf.

Benjamin Vinnen und Alida Bohnen denken Kafka satirisch weiter

Apfel, Schlange, Vertreibung aus dem Paradies. Schon der biblische Prolog besticht mit Timing, Bildkraft, Humor. Eine Qualität, die die einstündige Performance bis zum Ende durchhält. Benjamin Vinnen und Alida Bohnen drehen Kafkas „Bericht für eine Akademie“ über den Affen Rotpeter weiter. Rotpeter hat die Affennatur abgeschüttelt und zieht als Kassiererin mit erzwungenem Dauerlächeln Waren über den Scanner. So wähnt sich der Mensch als Krone der Schöpfung, hat sich im Namen des Fortschritts aber gewaltig verfranzt mit sinnlosen Lebenszielen und Aufgabe. Das arbeitet der rhythmisch durchkomponierte Abend zwischen beklemmender Atmosphäre und satirischen Witz heraus. Vinnen legt per Beatboxing und Loopstation den Soundtrack unter einen Abend, dessen Bühnen-Arrangement bereits die Stoßrichtung andeutet: Bohnen, als Rotpeter, bewegt sich auf dem Laufband anstatt von Ast zu Ast. Vinnen dagegen baumelt als Wissenschaftler vielsagend zwischen Gitterstäben von der Decke. Der Mensch steckt im Käfig seines Denkens fest und will nicht begreifen, wo er sich hinbefördert hat.

Kommende Premieren am Theater der Jungen Welt: „Bääätsch – Zunge raus“, 24. Sept., 18 Uhr, „Space Doctors“, 25 .Sept., 19.30 Uhr; alle Infos: www.tdjw.de

Von Dimo Rieß