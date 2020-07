Leipzig

Wer am Dienstag durch den Clara-Zetkin-Park spazierte, dürfte reges Treiben auf der Wiese vor dem BSV-AOK-Gelände bemerkt haben. Große Wägen wie aus dem Zirkus, Menschen allen Alters, die über den Platz huschen, in ihre Arbeit vertieft. In der Mitte des Trubels erhebt sich das Gerüst eines beeindruckenden Zeltes. Hier spielen ab heute wieder Nicole & Martin märchenhaftes Theater.

Seit über 20 Jahren tourt das Schweizer Ensemble durch die Welt und spielt Stücke basierend auf den Geschichten der Brüder Grimm, in acht verschiedenen Sprachen. Doch Worte sind nicht das Hauptausdrucksmittel, wie Nicole Gubler Schanz im Gespräch erzählt. Das Theater erweckt die Märchenerzählungen ebenfalls mithilfe von Akrobatik, Musik und Tanz zum Leben; eine Darbietung, die Zuschauer von Groß bis Klein in den Bann zieht und schon mehrere Auszeichnungen erhielt. Auf die Beine stellte Gubler das Projekt 1999 zusammen mit ihrem Mann Martin; seitdem wuchs das reisende Team um sechs weitere Leute, vier Mitarbeiter und die beiden gemeinsamen Söhne des Duos.

Anzeige

Fangemeinde hilft mit

Den kompletten Dienstag über werkelt die kleine Gruppe tatkräftig daran, eine Bühne für die bis Sonntag laufenden Vorstellungen zu zaubern – doch sie sind nicht allein. Freiwillige aus der Fangemeinde des Theaters und eine achte Klasse der Leipziger Waldorfschule helfen mit beim Aufbau.

Weitere LVZ+ Artikel

Eine entspannte, aber motivierte Stimmung herrscht auf der Wiese, alle packen mit an. Während der Pause mit selbst gemachter Verpflegung fast das Gefühl, sich inmitten einer großen Familie zu befinden. Ein eingespieltes Team, denn Nicole & Martin treten seit 2010 regelmäßig in Leipzig auf und freuen sich auch auf dieses Jahr, trotz Hindernissen durch die Corona-Krise. Die hat sie genauso getroffen wie andere Kulturprojekte: Nach etlichen ausgefallenen Shows kann das Theater nun vor der Hälfte der Zuschauer stattfinden – 150 sind möglich.

„Das ist Seelenverwandtschaft“

Dabei unterstützt hat die Künstler unter anderem Stefan Ebeling, der mit zwei Freunden vor Ort die Organisation übernimmt. Vor vier Jahren besuchte der Schauspieler und Regisseur zum ersten Mal eine Vorstellung des Ensembles. „Das war wie Seelenverwandtschaft“, beschreibt er die Begegnung, „die beiden begeistern das Publikum mit Wärme, Herzblut und Können.“

Vorstellungen Mittwoch bis Sonntag; auf dem Spielplan stehen zunächst „Die Bremer Stadtmusikanten“. Weitere Infos auf der Seite www.nicole-et-martin.ch.

Von Elsa Hädge