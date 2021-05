Leipzig

Kurz muss Alexander Osang selber lachen und räumt ein: „Tut mir leid, ick hab dit noch nie jelesen.“ Es ist jene Episode, die erzählt, wie ihm und seiner überraschend schwangeren Freundin in den 80ern von der Mutter ein Gründerzeit-Schlafzimmer möbliert wurde – um Tatsachen zu schaffen. „Fast hell“ (Aufbau Verlag) heißt das Buch, mit dem der „Spiegel“-Journalist und Bestseller-Autor („Die Nachrichten“) am Dienstag im Literaturhaus Leipzig zu Gast war, genauer: im Garten dahinter.

Dort sitzen, teils in Decken gehüllt, rund 50 Besucher unter zwei Zeltdächern und schauen aus hygienisch einwandfreier Entfernung in ein drittes Zelt, wie auch die Draußen-Technik angeschafft mit „Neustart Kultur“-Geldern. Literaturhaus-Chef Thorsten Ahrend begrüßt zur ersten Live-Veranstaltung nach sechs Monaten, und auch der Gast aus Berlin hat aus seinem im Januar erschienenen Buch bisher nur vor dem Bildschirm gelesen, „in Boston und in New York, aber immer von meinem Küchentisch aus“.

Alexander Osang: „Irgendwann ersetzen unsere Erzählungen unsere Erinnerungen“

Osang scheut sich nicht, Ich zu sagen. Auch wenn er in „Fast hell“ das unglaubliche Leben des Ostdeutschen Uwe erzählt, der in New York heimisch geworden ist, so wie Osang selbst kurz nach ’90. Also nutzt er das fürs eigene Erinnern. „Irgendwann ersetzen unsere Erzählungen unsere Erinnerungen“, weiß der 59-jährige Autor. Dieses Buch ist entstanden, weil Uwes Geschichte für das „Spiegel“-Sonderheft zum 30. Jahrestag des Mauerfalls zu groß wurde und zu unglaublich, nicht überprüfbar für die Faktenchecker.

Zufälle und Gleichzeitigkeiten machen ihn zum perfekten Zeitzeugen. Uwe, der „ein selbstverständliches Leben lebt, sich für nichts entschuldigt“. Mit drei dicken Katzen wohnt er in einem Townhouse in Spanish Harlem, das er in einer Art Stadtlotterie gewonnen hat, wäscht nur mit deutschem Waschmittel, lehrt DDR-Literatur, reist um die Welt und besucht regelmäßig „Muttern“ in Berlin-Biesdorf.

„Fast hell“ erzählt von doppelten Leben

Für das geplante „Spiegel“-Porträt fährt Osang mit Uwe und Muttern auf der Fähre nach St. Petersburg. Uwe erzählt, Osang hört zu. Die Erlebnisse des einen sind dem anderen Stichwort. Osang hat immer schon „in verschiedenen Leben gelebt“. Seine Suche nach Energie und Tempo von Menschen und Orten war auch Flucht in neue Erwartungen. Die Realität ist da nur ein Ausgangspunkt.

„In New York konnte ich am besten vergessen, dass ich eigentlich kein Zuhause hatte. Als das klar war, ging ich nach Berlin zurück“, schreibt Osang, der mehr erzählt als liest an diesem Kulturabend mit Camping-Flair. „Ab jetzt wird alles besser“, sagt er zum Abschied, und man möchte es glauben.

Info: Am 25. Mai beginnt im Literaturhaus das Lesefestival „Leipzig liest extra“; literaturhaus-leipzig.de; leipzig-liest.de

Von Janina Fleischer