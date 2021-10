Leipzig

Kann man über ein Monumentalwerk, das im Feuersturm einer Bombennacht 1943 in Asche sank, eine fesselnde Ausstellung machen? Man kann. Zumindest wenn es sich um ein gigantisches Wandbild von Max Klinger handelt, das 35 Jahre lang den Festsaal der Leipziger Universität prägte. Die Galerie im Neuen Augusteum geht derzeit mit einer Fülle von Leihgaben Entwicklungsgeschichte und Wirkung des Kolossalgemäldes wie dem Selbstverständnis der Universität um 1900 nach. Kustos Rudolf Hiller von Gaertringen bekannte bei einem ersten Rundgang, dass er sich sofort für das „wunderbare Projekt“ begeistern konnte, das ihm von der Kunsthistorikerin Conny Dietrich nahegebracht worden war. Die Entscheidung der Universität für Klinger sei damals ein Bekenntnis zur Moderne gewesen, das Bild fortschrittlicher als der im Stil des Historismus angelegte Neubau.

Klingers gigantischstes Bild

Historische Aufnahme des Wandbilds in der Aula der Universität Leipzig, um 1925 (Archiv der Kustodie der Universität Leipzig) Quelle: Fritz Cölln

Die Ausstellung schafft den Kontext für das verbrannte Werk und bietet Entwürfe, Studien und Kartonfragmente, um den künstlerischen Schaffensprozess zu erhellen, während historische Fotos das architektonische Umfeld behandeln und Klingers Beziehungen zu Universität und Professoren ausgeleuchtet werden. An Klingers gigantischstes Bild selbst, in seinen ursprünglichen Ausdehnungen etwa 6 mal 20 Meter, erinnert an einer Schmalseite der Galerie ein leicht verkleinerter Ausschnitt: In einer arkadischen Landschaft, die sich in den Inseln der Ägäis verliert, folgen unbekleidete Zuhörer den dramatischen Gesängen des Dichters Homer, während sich wohl nur seinem inneren Auge am Bildrand die nackte Aphrodite offenbart. Möglich wurde dieser famose Kunstgriff der Ausstellungsmacher vor allem durch die technisch anspruchsvolle Farbreproduktion des Aulabildes in einer Broschüre des Leipziger E. A. Seemann Verlags, die termingemäß zur 500-Jahr-Feier der Universität 1909 erschien.

„Die Blüte Griechenlands“ nannte Klinger sein Bild, das auf den Kanon humanistischer Bildung abzielt, lebensbejahende Sinnlichkeit ausspielt und im Sinne Nietzsches die Antike für die eigene Zeit fruchtbar zu machen sucht. Neben der Gruppe um den griechischen Dichter führt die Komposition den Betrachter in die schattigen Haine antiker Mysterien, wo Poeten, Denker, Maler und Musen ruhen, Aristoteles und Plato flanieren, Alexander der Große eilt, als hochgebildeter Welteroberer seinen philosophischen Lehrmeistern den Siegerlorbeer zu überbringen. Unübersehbar dargestellt ist Elsa Asenijeff, Klingers langjährige Lebensgefährtin. Die Schriftstellerin und Frauenrechtlerin war Gasthörerin an der Leipziger Universität – offiziell durften Frauen erst 1909 studieren. Möglicherweise, so die Ausstellungsmacher, ist ihre prononciert gesetzte Gestalt hier als Vorwegnahme künftiger Entwicklungen zu interpretieren.

Klinger tat sich schwer

Klingers „Farbentwurf” von 1905. Quelle: Christian Modla

Doch man kann es nicht bestreiten: Klinger tat sich schwer mit diesem Bild. Fehlende thematische Vorgaben, das lockere Gebaren bei Fristen blockierten ihn bei diesem Staatsauftrag von 1896, der ihn auch subtil daran hindern sollte, einem Ruf an die Wiener Kunstakademie zu folgen. Erst als sich die Leipziger Professoren auf die Suche nach einem neuen Meister für ihre Aula aufrafften, kam sichtbar Bewegung in seine Aktivität. Franz Studniczka, Klassischer Archäologe und Chef der Antikensammlung, war begeistert von einem bereits vorhandenen Farbentwurf, der heute als das zentrale erhaltene Dokument gilt. Innerhalb von drei Jahren entwickelte Klinger einen Karton in Originalgröße, der zur Probe an seinen Standort in der Aula montiert wurde und stelle das Bild fristgemäß zu den Feierlichkeiten 1909 fertig. Die Kritik war voll des Lobes.

Dietrich, auf deren Dissertation die Erkenntnisse um das verlorene Wandbild basieren, ist sicher: „Klinger ist noch immer ein Stück weit unterrepräsentiert, dabei war er ein zentraler Künstler seiner Zeit.“ Zur Vertiefung dieser Sicht dürfte nun nicht nur die Ausstellung, sondern auch der gelungene Katalog mit facettenreichen und tiefgründigen Texten beitragen.

Info: Max Klinger und die Universität Leipzig – Das verlorene Aulawandbild im Kontext, bis 22. Januar 2022, geöffnet Di-Fr 11-14.30 Uhr und 15-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Galerie im Neuen Augustineum, Augustusplatz, 04109 Leipzig

Von Ingrid Leps