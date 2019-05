Kultur Regional Leipzig Universitätsmusik - Universitätsorchester erprobt neue Spielorte und Internet-Spendenaktion Weil das Gewandhaus belegt ist, versucht das Leipziger Universitätsorchester Neues: Der Kammermusikabend wechselt ins Werk 2 und für eine Konzertreise geht es aus der Stadt. Damit die jungen Musiker mit Universitäts- und MDR-Kinderchor an den Kriegsausbrauch vor 80 Jahren erinnern können, braucht es Hilfe aus dem Internet.

Das Leipziger Universitätsorchester möchte in diesem Semester in der Peterskirche, aber auch in Heidelberg und Tübingen auftreten. Dafür sammeln die Studenten im Internet Spenden. Quelle: Leipziger Universitätsorchesters