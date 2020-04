Untenrum Freistaat, obenrum Sachse: Was Masken enthüllen

Leipzig

Man kann den Sachsen vieles nachsagen, nicht jedoch, dass sie überstürzt handeln würden. Wenn der Sachse auf einen Zug aufspringen will, geht er ins Eisenbahnmuseum. Bevor er handelt, wird beraten, telefoniert, abgewogen, noch mal telefoniert, Käffchen gekocht, wieder beraten ... und dann gibt es auch schon Abendbrot.

Am nächsten Tag hat Sachsen eine Schutzmaskenpflicht für öffentlichen Personennahverkehr und Einzelhandel beschlossen. Ministerpräsident Michael Kretschmer erwartet, dass sich die Menschen selbst entsprechend eindecken. Das machen die längst, weshalb Gummilitze ausverkauft ist. Mit Gummilitze kann man Schlüpfern am Bauch Halt geben und Masken am Kopf.

Bloß nicht bloß

Wer „ Kretschmer“ und „Masken“ in die Internet-Suchmaschine eingibt, findet eine Nähanleitung. Allerdings von dem anderen Kretschmer: Guido Maria alias „ Shopping Queen“. Die Sachsen werden nichts überstürzen. Eine Masken-selber-nähen-Pflicht (Schicke-Masken-Gesetz) kommt hier nicht vor August.

Bis zur Baggerseesaison sollte die Sache mit der Bademaske geklärt sein. Denn im Stammland der FKK-Bewegung mag zwar unterhalb des Schlüpfergummis Freistaat Freistaat bleiben, obenrum jedoch geht Sicherheit vor. So wie neulich an einem Baggersee in Tschechien. „Nackter Körper – Ja, unverhüllter Mund – Nein“ hieß das dort.

Ob es sich bei den Bademasken um Ein- oder Zweiteiler zu handeln hat, wird eine Sächsische Allgemeinverfügung zu Einschränkungen öffentlichen Blankziehens regeln müssen. Im Sommer 2021 dann. Kurz bevor die ersten Theater wieder öffnen dürfen.

Von Janina Fleischer