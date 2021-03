Leipzig

Eine Inzidenz von unter 100 in Leipzig? Sollte mittelfristig machbar bleiben. In Sachsen auch? Könnte klappen, auch fünf Tage in Folge. Folglich rückt das Wiederhochfahren des Kulturbetriebs unverhofft in den Bereich des Möglichen: Museen könnten unter diesen Voraussetzungen bereits am 15. März wieder öffnen. Liegen beide Inzidenzen dann dauerhaft unter 50, das erscheint indes wenigrealistisch, könnten potenzielle Besucher sogar auf Terminbuchungen und Tests verzichten. Am 22. März, immer das Inzidenzdoppel von 100 in Stadt und Freistaat vorausgesetzt und nur für Publikum mit tagesaktuellem und selbstredend negativem Covid-19-Test, könnte es dann auch in Theatern, Opern, Kinos, Konzert- und anderen Kulturhäusern wiederlosgehen mit der Kunst.

Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke Quelle: Kempner

Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) hält diesen Zeitplan für ambitioniert. Eine Eröffnung für die Bühnenhäuser vor dem 1. April sei kaum zu schaffen, sagte sie der LVZ. Vom Freistaat erwarte sie, dass er Lösungen für Testungen und eine digitale Kontakt-Nachverfolgungsmöglichkeit entwickelt. „Freie Künstler wünschen sich natürlich schnell wieder Auftrittsmöglichkeiten. Das ist nur allzu verständlich.“ Jetzt warte man auf die Rechtsverordnung. „Und dann werden wir sehen, was wir konkret umsetzen.“ Oberste Devise sei die Sicherheit für Künstler und Publikum.

Die Oper Leipzig ist vorbereitet

Und dann müssten die Kulturhäuser natürlich in der Lage sein, kurzfristig ein Angebot auf die Beine zu stellen. Die Oper Leipzig könnte. Hausherr Ulf Schirmer sagt: „Lassen Sie uns erst die Beratungen mit Stadt und Land abwarten! Doch dank unseres bewährten Hygienekonzeptes ist der Probenablauf gesichert. Was mit weitsichtiger Planung und auch ein wenig Glück beim Timing zusammenhängt. Denn um mit den wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Produktionen nicht völlig aus dem Tritt zu geraten, bietet die Oper Leipzig ohnehin ab 14. März einen Online-Spielplan an: Zunächst den „Lohengrin“, der im November Premiere feierte. Am 20. März folgt als Online-Premiere Richard Strauss‘ letztes Bühnenwerk „Capriccio“ und am 28. März „Norma“ von Vincenzo Bellini. Jeweils als Live-Stream und für 48 Stunden kostenlos. Schirmer: „Diese Aufführungen für die Live-Streamings könnten theoretisch auch vor Publikum spielen.“ Zumal das Ticket-System der Oper mittlerweile abhängig von der jeweiligen Inzidenz bereits bei der Buchung die nötigen Abstände berechnet – auch bei Doppelplatzbuchungen.

Das Gewandhaus könnte nicht. Weil die sächsischen Regelungen dies bis gestern so vorsahen, hat Andreas Schulz sein Haus bis einschließlich 31. März geschlossen. Erst Anfang April setzt der neue Spielplan ein, den er in der kommenden Woche präsentieren will. Bis dahin wartet er notgedrungen erst einmal ab, welche Regeln die Stadt Leipzig aus den neuen Bestimmungen für Sachsen ableitet.

Literaturhaus könnte am 23. März loslegen

Literaturhaus-Chef Thorsten Ahrend dagegen könnte am 23. März sofort loslegen. Der „Klub der Populisten“ steht im Programm, das Thema: „Solidarität“. Im Moment ist die Veranstaltung „Via Youtube und Zoom“ geplant. „Ich kann das Wort Streamen nicht mehr hören“, sagt er. Seine Reaktion auf die Lockerungsübungen von Kanzlerin, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten klingt am Telefon wie ein müdes Abwinken. Ahrend hat inzwischen Routine im Verschieben, Hoffen, wieder Verschieben, am Ende Streamen.

Literaturhaus-Chef Thorsten Ahrend. Quelle: Kempner

Würde Ahrend den verlangten Covid-19-Test zur Not selbst im Foyer anbieten? „Wir würden uns große Mühe geben, alles möglich zu machen“, sagt er. Nichts anderes hat das Literaturhaus schon getan, wie auch Theater, Kabaretts, Varieté, Gewandhaus, Oper ... Alle verfügen über Lüftungsanlagen und hatten die Besucherzahl reduziert, Anmeldungslisten geführt für die Nachverfolgbarkeit der Kontakte. Die letzte Lesung im Gerichtsweg 28 hat Ende Oktober stattgefunden: Lisa Eckhart las im 300er Saal vor knapp 100 Zuschauern. Die Hygienemaßnahmen stehen. Wenn am 30. März Dmitrij Kapitelman aus seinem neuen Buch „Eine Formalie in Kiew“ liest, könnte das wieder so aussehen. „Unter Vorbehalt“ steht im Programm auf der Internetseite.

Museen könnten ebenfalls schnell öffnen

Am 15. März streamen die Kollegen vom Literaturhaus Wien Lesung und Gespräch mit Marlene Streeruwitz. Sie hat vor einem Jahr den Preis der Literaturhäuser gewonnen, die Preisverleihung fiel mit der Leipziger Buchmesse aus. Wer in diesem Jahr gewinnt, wird kommende Woche bekanntgegeben. Die Buchmesse, verschoben auf Ende Mai, fällt erneut aus. Im Literaturhaus Leipzig wird sie „simuliert“, wie Ahrend sagt. Ab April haben sich namhafte Autoren angesagt. Ab 10. März steht das April-Programm online.

„Wir können kurzfristig öffnen“, sagt auch Jörg Dittmer, der Sprecher des Museum s der bildenden Künste. Die neue Ausstellung mit Werken des in Leipzig geborenen Fotokünstlers Andreas Gursky sei lange gehängt. „Das bewährte Hygienekonzept mit Wegeführung, Desinfektionsmittelspendern, Kontakt-Nachverfolgung und so weiter steht seit Sommer. Ein System zur Online-Terminvergabe von Zeitfenstern ist vorbereitet.“ Der Hunger auf Kunst, die Lust auf einen Museumsbesuch steige, es gingen immer mehr Anfragen ein, so Dittmer. So ist es auch im Grassimuseum für Angewandte Kunst, sagt Direktor Olaf Thormann. Die Leute schicken E-Mails, fragen, wann es wieder losgeht. Wir hatten am Donnerstag ein Gespräch mit allen drei Museen im Grassi, also mit Völkerkunde- und Musikinstrumentenmuseum. Stimmungslage: „Wir wollen so schnell wie möglich öffnen.“ Geklärt werden müsse noch, wie die Online-Anmeldung umgesetzt werden kann und ob die Hygienekonzepte neu genehmigt werden müssten. „Wir warten auf das Kleingedruckte.“ Es sei, so Thormann, auch zu klären, ob in den Museen im Grassikomplex überhaupt grundsätzlich eine Online-Anmeldung nötig sei. Einen Schlüssel von zehn Quadratmetern pro Besucher zugrunde gelegt, könnten bis zu 1500 Personen in den Museen unter Einhaltung des Hygieneregeln Platz finden.

Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe. Quelle: Andre Kempner

So nah an der möglichen Wiedereröffnung ist das Schauspiel Leipzignicht. Intendant Enrico Lübbe zu den neuen Regelungen in Sachsen: „Nun, wir müssen sehen, was das genau bedeutet. Wir hatten uns mit der Stadt Leipzig bisher auf einen Öffnungskorridor für die Zeit um Ostern verständigt. Der jetzige Beschluss ist mit neuen Auflagen verbunden, deren Umsetzbarkeit wir Stand heute nicht beantworten können und die wir in Gesprächen mit der Stadt werden klären müssen.“

Von Janina Fleischer, Jürgen Kleindienst, Peter Korfmacher, Dimo Rieß