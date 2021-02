Unter neuer Leitung: Das plant die Kaos-Kulturwerkstatt Leipzig für die Rückkehr

Leipzig

Still ruht der Ulrichsteich. Die letzten hartnäckigen Eisflächen verflüssigen sich, und schon allein die Möglichkeit, den Kaffee draußen trinken zu können, macht Vorfreude auf das Sommerprogramm der Kulturwerkstatt Kaos. Kalendarisch und pandemisch noch ein Stück entfernt, planerisch aber schon sehr konkret. Die avisierte Eröffnung am 7. Mai soll auch einen offizieller Akt beinhalten: Abschied von Leiter Jochen Janus und Vorstellung der Nachfolger. Mehr als 30 Jahre lang gestaltete der Physiker und Medienpädagoge das Geschehen im Kinder- und Jugendkulturzentrum, davon die letzten 13 Jahre als Gesamtleiter. Zu den vielen Projekt-Auszeichnungen kam 2020 eine für die digitale Schnitzeljagd „Ein Sonnensystem für Lindenau“ hinzu. Im Januar hat eine weibliche Doppelspitze das Amt übernommen.

Lange Erfahrung

Isabella Hertel-Niemann und Friederike Blum wissen bestens, worauf sie sich einlassen – beide sind langjährige Mitarbeiterinnen im Haus. Schon seit 2007 verantwortet Isabella Hertel-Niemann den Bereich Tanz, Theater und Musik. Die 1963 in Oldenburg Geborene studierte in Paris und Straßburg Literatur- und Sprachwissenschaften, ging in Paris und Hamburg auf die Schauspielschule, lernte am Thalia Theater Dramaturgie und arbeitete sechs Jahre als Dramaturgin am Burgtheater in Wien. Später lehrte sie im Elsass an einer bilingualen Schule. Dort entdeckte sie ihre Liebe zur Synergie von Pädagogik und Theater.

Nach ihrem Umzug nach Leipzig aus privaten Gründen bewarb sie sich erfolgreich auf die Stelle in der Kaos-Kulturwerkstatt. Mit ihren Sommertheater-Inszenierungen hat sie Akzente gesetzt, die deutlich über das gängige, hobbyeske Klischee von Theaterpädagogik hinausgeht. Dasselbe gilt für den Kultursommer, den sie gemeinsam mit Maria Schüritz 2010 realisierte. Dabei kam Isabella Hertel-Niemann auch mit Friederike Blum in Kontakt.

Gemeinsame Theaterprojekte

Die 34-Jährige hatte als Kind hier selbst Kurse belegt. Nach ihrem Studium der Europäischen Medienwissenschaft in Potsdam sowie danach der Kommunikations- und Medienwissenschaft in Leipzig fing Friederike Blum vor gut zehn Jahren in der Medienwerkstatt – nach einem Praktikum – als Honorarkraft an. Von 2016 bis 2020 leitete sie die Kaos-Wochenendakademie. Ihre Film- und Audio-Workshops sind ebenso Bestandteile des Kultursommers wie Theaterprojekte, an denen sie gemeinsam mit Isabella Hertel-Niemann arbeitet.

Zur Konstellation eines Führungstandems bewarben sich die beiden, „weil es einfach sehr gut passt“, wie die Regisseurin feststellt. Zwei Frauen, beide zweifache Mütter, zwei Generationen, zwei Blickwinkel und vier Schultern, auf denen sich Aufgaben besser verteilen lassen. Mit derzeit weiteren zwei Angestellten teilen sie sich 2,6 Stellen im Haus, dessen Träger der Verein Kindervereinigung Leipzig ist.

Start im Mai

Die Zeitfenster für die kulturellen Vorhaben sind eingesetzt: 7. Mai Eröffnung, 10. Juli Werkstattrundgang, ab 16. Juli Jugendtheaterwochenende, 24. und 25. Juli ein feministisches Theaterwochenende, danach Liederszene-Konzerte, Seeklang-Festival und Sommertheater-Premiere von Molières „Der eingebildete Kranke“ am 25. August. Nun hängt es von Vorschriften- und Infektionslage ab, was in welchem Rahmen realisiert werden kann.

Im vergangenen Sommer hat das gut geklappt. Kurse mit maximal sechs Kindern, Abstand und Hygiene, die Open-Air-Events mit viel Luft zwischen weniger Stühlen. „Nicht zu vergleichen mit den früheren Zuschauerzahlen“, stellt Friederike Blum fest, „aber trotzdem hat auch dieser Kultursommer dazu beigetragen, neue Besucherinnen und Besucher zu gewinnen.“

Träume für die Zukunft

Die Arbeit des Kaos-Teams und das Areal bekannter zu machen, das gehört zu den Zielen der Leiterinnen. Zurecht, denn dieses Fleckchen ist an Atmosphäre nicht zu überbieten, wenn Bäume und Wiesen grünen und das Publikum an lauen Abenden vor dem kleinen See wie in einem Kitsch-Gemälde sitzt. Und wenn man schon beim Träumen ist: „Das Erweitern des Angebots um einen Fachbereich für inklusives Tanzen wäre wichtig“, findet Isabella Hertel-Niemann. Und Friederike Blum pflichtet bei: „Der Bedarf dafür ist groß.“

Das hieße allerdings auch Aufstockung des Personals. Denn wenn Jochen Janus seinen Hut nimmt, ist das Team nur noch zu dritt; den Kunstbereich der ebenfalls in Rente gegangenen Ellen Ley hat im vergangenen Herbst Designerin Dominique Bräuer übernommen.

Und zum Schluss noch eine Wunschvorstellung: Würde irgendjemand das alte, auf morschem Holz gebaute Teehaus auf der anderen Seite der Villa sanieren – es wäre kaum noch auszuhalten vor Idylle.

www.kaos-leipzig.de

Von Mark Daniel